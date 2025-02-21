Салфетка для высушивания шерсти

Специальная салфетка из вискозы для высушивания шерсти собак впитывает большой объем воды и препятствует образованию неприятного запаха.

С помощью высококачественной салфетки из вискозы, собаки и другие животные могут быть просушены после чистки. Салфетка хорошо впитывает влагу и поэтому прекрасно подходит для животных. После использования предотвращается формирование неприятного запаха и ткань быстро высыхает. Размеры 100 × 40 см - достаточно большие, чтобы высушить крупных собак и других животных.

Особенности и преимущества
Специальная микроволоконная салфетка
  • Для высушивания шерсти животных после мойки.
микроволокно
  • Впитывает большой объем воды и не распространяет неприятных запахов.
Мягкий
  • Доставляет животным приятные ощущения.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 80 % полиэстера, 20 % полиамида
Цвет антрацит
Масса (кг) 0,25
Масса (с упаковкой) (кг) 0,271
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1000 x 600 x 5
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Домашние животные / собаки
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