Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 15 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock

Допущенный для применения в пищевой промышленности 15-метровый шланг высокого давления (НД 6) с AVS-разъемом для присоединения к барабану, системой ANTI!Twist, разъемом EASY!Lock и серой наружной оболочкой, не оставляющей следов.

15-метровый шланг высокого давления (НД 6) с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS). С не оставляющей следов наружной оболочкой для применения в пищевой промышленности. НД 6 / 155 °C / 250 бар.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 250
Длина (м) 15
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 2,9
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 15 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock
Совместимая техника
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