Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 15 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock

Допущенный для применения в пищевой промышленности 15-метровый шланг высокого давления (НД 6) с AVS-разъемом для присоединения к барабану, системой ANTI!Twist, разъемом EASY!Lock и серой наружной оболочкой, не оставляющей следов.