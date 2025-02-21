Швабра PS 20

Мощная швабра – идеальное дополнение к аппаратам KHB и OC 6-18, позволяющее очищать небольшие поверхности и лестницы.

Мощная швабра PS 20 для аппаратов среднего давления KHB и OC 6-18 оснащена 2 встроенными соплами и щетиной, обеспечивающей одновременно защиту от брызг. Возможность поворота на 90° позволяет очищать с ее помощью труднодоступные места.

Особенности и преимущества
Два встроенных сопла
  • Более эффективная очистка поверхностей по сравнению с одиночным распылителем
Компактность конструкции
  • Идеально подходит для уборки труднодоступных мест.
Два удлинителя
  • В зависимости от применения, PS 20 может использоваться с удлинителем или без него
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,748
Масса (с упаковкой) (кг) 1,053
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 729 x 198 x 768
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Террасы
  • Балкон
  • Лестницы
  • Очистка дорожек
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026