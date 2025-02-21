Струйная трубка Vario Power VP 180 для К 7

Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления К 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулиреутся простым поворотом наконечника. Идеально подходит для поверхностей вокруг дома и сада, таких как стены, дорожки, заборы и автомобили.

Особенности и преимущества
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Режим низкого давления для чистящих средств
  • Безупречная регулировка давления - от низкого для чистящего средства до высокого
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,255
Масса (с упаковкой) (кг) 0,298
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 448 x 47 x 47

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Фасады
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
  • Изгороди
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

