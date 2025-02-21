Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления К 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулиреутся простым поворотом наконечника. Идеально подходит для поверхностей вокруг дома и сада, таких как стены, дорожки, заборы и автомобили.