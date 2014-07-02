Турбонасадка для мягкой мебели
Турбонасадка для пылесоса приводится в движение воздушным потоком и собирает грязь из ворса.
Практичная насадка для глубокой чистки мягкой мебели и текстиля с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха. Рабочая ширина 160 мм. Легко справится с шерстью домашних животных.
Особенности и преимущества
Турбощетка, приводимая в движение воздухом
- Для удаления стойких загрязнений таких как шерсть животных, волосы
- Эффективный сбор шерсти домашних животных.
- Эффективно прочищает средне- и длинноворсные ковры
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,34
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,423
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 165 x 67
Области применения
- Обивка
- Салон автомобиля
- Автомобильные сиденья