Удлинительная трубка, DN 35, длина 505 мм, стальная, хромированная, подходит к моделям T 7/1, T 10/1, T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2

Стальная хромированная удлинительная трубка для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher, DN 35, длина 505 мм.