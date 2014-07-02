Удлинительный шланг высокого давления, 10 м 63909610
Удлинительный шланг высокого давления (10 м) увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с соединительной скобой. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.
Особенности и преимущества
10 метровый удлинительный шланг
- Увеличение радиуса действия для большей мобильности
Шланг DN-8 с усилением текстильной оплеткой
- Долгий срок службы.
Защита от изгибов и переломов
- Защищен от заломов и изгибов
Латунное соединение
- Долговечный и надежный
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|10
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,256
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,431
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|220 x 220 x 75