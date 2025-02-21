Утюг EasyFinish
Для легкой глажки: высококачественный паровой утюг EasyFinish с заданной оптимальной температурой и подошвой легкого скольжения с керамическим покрытием. В привлекательном варианте дизайна, черного цвета.
Разгладить белье без складок совсем не сложно: высококачественный паровой утюг EasyFinish с подошвой, снабженной керамическим покрытием, исключительно легко скользит по поверхности любой ткани. При этом постоянное поддержание высокого давления пара значительно (до 50 %) ускоряет глажку. Экономии времени способствует и оптимальная фиксированная температура подошвы утюга, подходящая для всех материалов и исключающая необходимость в ручной регулировке температуры и предварительной сортировке белья. Кроме того, компактный утюг впечатляет исключительным удобством в обращении и элегантным черным дизайном.
Особенности и преимущества
Отверстия для выхода пара распределены по всей поверхности подошвы утюга
- Равномерный выход пара по всей поверхности.
Оптимальная фиксированная температура
- Исключает необходимость в ручной регулировке: заданная температура оптимальна для всех видов тканей.
Компактные размеры
- Для облегчения работы и хранения с экономией места.
Подошва утюга с керамическим покрытием
- Значительно облегчает скольжение утюга.
Равномерная подача пара
- Ускорение утюжки белья на 50 %.
Функция автоматического отключения
- При перерывах в работе утюг автоматически отключается через 5 минут для экономии электроэнергии и повышения безопасности.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,485
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|258 x 120 x 124
Области применения
- Одежда, допускающая глажку
Оригинальные запасные части
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