Утюг EasyFinish

Для легкой глажки: высококачественный паровой утюг EasyFinish с заданной оптимальной температурой и подошвой легкого скольжения с керамическим покрытием. В привлекательном варианте дизайна, черного цвета.

Разгладить белье без складок совсем не сложно: высококачественный паровой утюг EasyFinish с подошвой, снабженной керамическим покрытием, исключительно легко скользит по поверхности любой ткани. При этом постоянное поддержание высокого давления пара значительно (до 50 %) ускоряет глажку. Экономии времени способствует и оптимальная фиксированная температура подошвы утюга, подходящая для всех материалов и исключающая необходимость в ручной регулировке температуры и предварительной сортировке белья. Кроме того, компактный утюг впечатляет исключительным удобством в обращении и элегантным черным дизайном.

Особенности и преимущества
Отверстия для выхода пара распределены по всей поверхности подошвы утюга
  • Равномерный выход пара по всей поверхности.
Оптимальная фиксированная температура
  • Исключает необходимость в ручной регулировке: заданная температура оптимальна для всех видов тканей.
Компактные размеры
  • Для облегчения работы и хранения с экономией места.
Подошва утюга с керамическим покрытием
  • Значительно облегчает скольжение утюга.
Равномерная подача пара
  • Ускорение утюжки белья на 50 %.
Функция автоматического отключения
  • При перерывах в работе утюг автоматически отключается через 5 минут для экономии электроэнергии и повышения безопасности.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 1,485
Масса (с упаковкой) (кг) 1,9
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 258 x 120 x 124
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Одежда, допускающая глажку
Оригинальные запасные части

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