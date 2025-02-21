Разгладить белье без складок совсем не сложно: высококачественный паровой утюг EasyFinish с подошвой, снабженной керамическим покрытием, исключительно легко скользит по поверхности любой ткани. При этом постоянное поддержание высокого давления пара значительно (до 50 %) ускоряет глажку. Экономии времени способствует и оптимальная фиксированная температура подошвы утюга, подходящая для всех материалов и исключающая необходимость в ручной регулировке температуры и предварительной сортировке белья. Кроме того, компактный утюг впечатляет исключительным удобством в обращении и элегантным черным дизайном.