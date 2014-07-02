VP 120 Vario Power

Струйная трубка для моек серии K 2, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.

Особенности и преимущества
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Низкое давление для нанесения моющего средства
  • Плавная регулировка струи – от низкого давления для нанесения чистящего средства до высокого давления.
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,148
Масса (с упаковкой) (кг) 0,202
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 445 x 42 x 42
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Фасады
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
  • Изгороди
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
