VP 120 Vario Power
Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления серии К 2 позволяет плавно регулировать давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым поворотом наконечника.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Низкое давление для нанесения моющего средства
- Плавная регулировка струи – от низкого давления для нанесения чистящего средства до высокого давления.
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,148
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,202
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|445 x 42 x 42
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Фасады
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
- Изгороди
- Очистка площадей вокрог дома и сада