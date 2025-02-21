Всасывающий шланг SH 5
Эластичный 5-метровый всасывающий шланг для аппаратов KHB и OC 6-18 обеспечивает их питание водой из альтернативных источников (бочки с дождевой водой, канистры и т. п.).
Всасывающий шланг длиной 5 м обеспечивает снабжение аппарата водой из альтернативных источников, например бочки или канистры. Этот шланг повышенной эластичности прекрасно подходит к аппаратам среднего давления KHB и OC 6-18.
Особенности и преимущества
Всасывание
- Всасывание воды из альтернативных источников; альтернативная подача воды для портативной беспроводной мойки высокого давления.
Высокая мобильность
- Нет необходимости подключения к водопроводу; Ручная беспроводная мойка высокого давления подходит для мобильного использования.
Гибкий и простой в обращении
- Гибкий шланг просто подсоединить и хранить.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,53
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,714
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 250 x 60
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.