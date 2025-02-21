Всасывающий шланг SH 5

Эластичный 5-метровый всасывающий шланг для аппаратов KHB и OC 6-18 обеспечивает их питание водой из альтернативных источников (бочки с дождевой водой, канистры и т. п.).

Всасывающий шланг длиной 5 м обеспечивает снабжение аппарата водой из альтернативных источников, например бочки или канистры. Этот шланг повышенной эластичности прекрасно подходит к аппаратам среднего давления KHB и OC 6-18.

Особенности и преимущества
Всасывание
  • Всасывание воды из альтернативных источников; альтернативная подача воды для портативной беспроводной мойки высокого давления.
Высокая мобильность
  • Нет необходимости подключения к водопроводу; Ручная беспроводная мойка высокого давления подходит для мобильного использования.
Гибкий и простой в обращении
  • Гибкий шланг просто подсоединить и хранить.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,53
Масса (с упаковкой) (кг) 0,714
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 250 x 60
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026