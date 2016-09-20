Пылесосы для листьев

Купить садовый пылесос Керхер с доставкой стало просто!

Когда наступает осень, приходит пора наводить порядок в саду. Традиционно эта процедура выполняется с помощью граблей. Ими мы сгребаем листья, стягиваем в кучи остатки травы, упавшие ветки, подбираем накопившийся за лето мусор. Далее все это сжигается. Верный признак наступления осени в частном секторе или дачном поселке – сизый смрад от тлеющих костров, простирающийся над каждым участком.

Сегодня на смену граблям и кострам приходят садовые пылесосы. Этот компактный ручной инструмент представляет собой почти обычный пылесос – с некоторыми дополнительными особенностями, позволяющими ему легко расправляться с садовым мусором, листьями и травой. Садовый пылесос состоит из корпуса с двигателем и мешком для мусора, трубы и ремня для переноски. При этом двигатель может быть как электрический, так и бензиновый.

Слеживаясь, листья превращаются в монолитную массу, которую не так-то просто всосать даже мощным двигателем. Для вспушивания листьев садовый пылесос может иметь возможность переключаться в режим выдувания воздуха. Кроме того, многие модели имеют функцию измельчения веток и листьев (мульчирования), что позволяет значительно эффективнее использовать объем мусорного мешка.