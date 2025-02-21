Настенная катушка для шланга HR 4.525, готова к работе.В комплекте шланг PrimoFlex 25 метров диаметром 1/2". Шланг может быть использован как для мобильных и стационарных полива благодаря функции хранения шланга практической. Катушка особенно подходит для малых и средних по площади садов. Идеальная ширина катушки для шланга позволяет стоять надежно и безопасно даже на неровной поверхности, обеспечивая тем самым неизменно высокий уровень комфорта для использования. Точно измеренное расстояние между шлангом и ножками катушки означает, что он может плавно наматываться и разматываться. В комплекте: настенный кронштейн, шланг 1/2" (25 м), распылитель для полива, 3 коннектора, 1 коннектор с функцией «Aqua Stop» и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Все тележки и катушки Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения.