Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте
Настенный барабан для шланга 1/2" HR 4.525, со шлангом PrimoFlex 1/2" (25 м). С распылителем, комплектом соединительных элементов для мобильного и стационарного использования и суперлегкой системой сматывания шланга.
Настенная катушка для шланга HR 4.525, готова к работе.В комплекте шланг PrimoFlex 25 метров диаметром 1/2". Шланг может быть использован как для мобильных и стационарных полива благодаря функции хранения шланга практической. Катушка особенно подходит для малых и средних по площади садов. Идеальная ширина катушки для шланга позволяет стоять надежно и безопасно даже на неровной поверхности, обеспечивая тем самым неизменно высокий уровень комфорта для использования. Точно измеренное расстояние между шлангом и ножками катушки означает, что он может плавно наматываться и разматываться. В комплекте: настенный кронштейн, шланг 1/2" (25 м), распылитель для полива, 3 коннектора, 1 коннектор с функцией «Aqua Stop» и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Все тележки и катушки Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Набор готов к использованию
- Шланг 1/2" (25 м), распылитель, 4 универсальных коннектора, штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником с G3/4 на G1/2.
Крепление на стене
- Быстрый и простой монтаж.
Барабан для шланга оптимальной ширины
- Надежное остановка (в том числе на неровной местности).
Легкое сматывание шланга
- Оптимальное расстояние между шлангом и опорами для удобного обращения и легкого сматывания шланга.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,45
|Масса (с упаковкой) (кг)
|4,673
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|318 x 572 x 420
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Горшечные растения
- Декоративные растения
- Садовый инвентарь
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.