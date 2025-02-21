Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте

Настенный барабан для шланга 1/2" HR 4.525, со шлангом PrimoFlex 1/2" (25 м). С распылителем, комплектом соединительных элементов для мобильного и стационарного использования и суперлегкой системой сматывания шланга.

Настенная катушка для шланга HR 4.525, готова к работе.В комплекте шланг PrimoFlex 25 метров диаметром 1/2". Шланг может быть использован как для мобильных и стационарных полива благодаря функции хранения шланга практической. Катушка особенно подходит для малых и средних по площади садов. Идеальная ширина катушки для шланга позволяет стоять надежно и безопасно даже на неровной поверхности, обеспечивая тем самым неизменно высокий уровень комфорта для использования. Точно измеренное расстояние между шлангом и ножками катушки означает, что он может плавно наматываться и разматываться. В комплекте: настенный кронштейн, шланг 1/2" (25 м), распылитель для полива, 3 коннектора, 1 коннектор с функцией «Aqua Stop» и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Все тележки и катушки Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения.

Особенности и преимущества
Набор готов к использованию
  • Шланг 1/2" (25 м), распылитель, 4 универсальных коннектора, штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником с G3/4 на G1/2.
Крепление на стене
  • Быстрый и простой монтаж.
Барабан для шланга оптимальной ширины
  • Надежное остановка (в том числе на неровной местности).
Легкое сматывание шланга
  • Оптимальное расстояние между шлангом и опорами для удобного обращения и легкого сматывания шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Давление разрыва (бар) 24
Цвет черный
Масса (кг) 1,45
Масса (с упаковкой) (кг) 4,673
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 318 x 572 x 420

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Области применения
  • Полив сада
  • Огород
  • Горшечные растения
  • Декоративные растения
  • Садовый инвентарь
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

