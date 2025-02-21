Тележка для шланга HC 50

Промо-предложение: тележка для шланга HC 50 с 15-метровым стандартным шлангом (1/2"), штуцером для присоединения к крану G3/4, 3 коннекторами 1/2" и 1 коннектором 1/2" с функцией Aqua Stop.

Промо-предложение: тележка со шлангом в комплекте прекрасно подходит для полива садовых участков средних и больших размеров. Комплект поставки включает тележку, рассчитанную на 50 м шланга 1/2", а также стандартный шланг 1/2" (15 м), штуцер для присоединения к крану G3/4, 3 коннектора 1/2" и 1 коннектор 1/2" с функцией Aqua Stop. Легко перемещаемая тележка снабжена широкими профилированными колесами, обеспечивающими повышенную устойчивость. Благодаря ее применению значительно облегчается уход за садом – ведь инновационные решения от Kärcher для хранения и использования шлангов задают новые стандарты функциональности, качества и дизайна. Современные тележки для шлангов позволяют очень легко и быстро сматывать и разматывать шланг. Наши тележки для шланга совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения.

Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 15
Макс. длина шланга (м) макс. 15 (1/2")
Цвет черный
Масса (кг) 3,755
Масса (с упаковкой) (кг) 5,07
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 480 x 500 x 745

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Области применения
  • Полив сада
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025