Тележка для шланга HC 50
Промо-предложение: тележка для шланга HC 50 с 15-метровым стандартным шлангом (1/2"), штуцером для присоединения к крану G3/4, 3 коннекторами 1/2" и 1 коннектором 1/2" с функцией Aqua Stop.
Промо-предложение: тележка со шлангом в комплекте прекрасно подходит для полива садовых участков средних и больших размеров. Комплект поставки включает тележку, рассчитанную на 50 м шланга 1/2", а также стандартный шланг 1/2" (15 м), штуцер для присоединения к крану G3/4, 3 коннектора 1/2" и 1 коннектор 1/2" с функцией Aqua Stop. Легко перемещаемая тележка снабжена широкими профилированными колесами, обеспечивающими повышенную устойчивость. Благодаря ее применению значительно облегчается уход за садом – ведь инновационные решения от Kärcher для хранения и использования шлангов задают новые стандарты функциональности, качества и дизайна. Современные тележки для шлангов позволяют очень легко и быстро сматывать и разматывать шланг. Наши тележки для шланга совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|15
|Макс. длина шланга (м)
|макс. 15 (1/2")
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|3,755
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,07
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 500 x 745
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.
Области применения
- Полив сада