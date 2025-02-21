Промо-предложение: тележка со шлангом в комплекте прекрасно подходит для полива садовых участков средних и больших размеров. Комплект поставки включает тележку, рассчитанную на 50 м шланга 1/2", а также стандартный шланг 1/2" (15 м), штуцер для присоединения к крану G3/4, 3 коннектора 1/2" и 1 коннектор 1/2" с функцией Aqua Stop. Легко перемещаемая тележка снабжена широкими профилированными колесами, обеспечивающими повышенную устойчивость. Благодаря ее применению значительно облегчается уход за садом – ведь инновационные решения от Kärcher для хранения и использования шлангов задают новые стандарты функциональности, качества и дизайна. Современные тележки для шлангов позволяют очень легко и быстро сматывать и разматывать шланг. Наши тележки для шланга совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения.