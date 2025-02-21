Распылитель с удлиняющей трубкой Plus
Штанга для полива Plus, 6 типов струи, поворотная головка. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклонятся, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Штангу можно использовать как садовый душ. Мыть дорожки и мебель на даче. Возможность подвешивания. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.
Особенности и преимущества
6 формы распылаГибкость в применении и широкие функциональные возможности.
Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукойДля простого и удобного применения
Поворотная головка (180 °)Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Удобное хранение на крюке
- Удобство хранения
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,38
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,406
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|850 x 150 x 66
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: аэрозольная
- Вид струи: горизонтальная веерная
- Вид струи: точечная
- Вид струи: леечная
- Вид струи: вертикальная веерная
Видео
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Деревья
- Горшечные растения
- Декоративные растения
- Садовый инвентарь