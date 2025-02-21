Распылитель с удлиняющей трубкой Plus

Штанга для полива Plus, 6 типов струи, поворотная распылительная головка. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклоняться, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Штангу можно использовать как садовый душ. Мыть дорожки и мебель на даче.

Штанга для полива Plus, 6 типов струи, поворотная головка. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклонятся, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Штангу можно использовать как садовый душ. Мыть дорожки и мебель на даче. Возможность подвешивания. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.

Особенности и преимущества
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus: 6 формы распыла
6 формы распыла
Гибкость в применении и широкие функциональные возможности.
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus: Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
Для простого и удобного применения
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus: Поворотная головка (180 °)
Поворотная головка (180 °)
Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Удобное хранение на крюке
  • Удобство хранения
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,38
Масса (с упаковкой) (кг) 0,406
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 850 x 150 x 66

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: аэрозольная
  • Вид струи: горизонтальная веерная
  • Вид струи: точечная
  • Вид струи: леечная
  • Вид струи: вертикальная веерная
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Огород
  • Деревья
  • Горшечные растения
  • Декоративные растения
  • Садовый инвентарь
Принадлежности
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025