Штанга для полива Plus, 6 типов струи, поворотная головка. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклонятся, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Штангу можно использовать как садовый душ. Мыть дорожки и мебель на даче. Возможность подвешивания. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.