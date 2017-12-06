Производство готовых продуктов
Для сложных конечных продуктов часто необходимо собрать вместе разные ингредиенты и первичные продукты. Чем сложнее процесс, тем больше опасность перекрестного заражения продуктов и выше важность соблюдения профессиональной гигиены.
Важность чистоты
Готовые продукты производятся по сложным рецептам и соответствуют высоким требованиям чистоты и гигиены.
При производстве готовых продуктов сочетают сырье и ингредиенты с самыми разными свойствами. Вместе со сложностью этого процесса растет и опасность перекрестного заражения, для предотвращения которой необходимо обеспечить оптимальную чистоту и гигиену. Для надежной уборки больших объемов грязи с конвейерных лент, производственных систем и полов идеально подойдут наши мощные пылесосы для влажной/сухой уборки с двумя моторами, контейнерами из нержавеющей стали и электронной системой контроля уровня. Можно также использовать гигиенические аппараты высокого давления в корпусе из нержавеющей стали, устойчивом к коррозии, которые рассчитаны на использование горячей воды температурой до 85 °C и имеют два бака для моющих средств с функцией ополаскивания. Все медные детали, контактирующие с водой, безопасны для пищевых продуктов.
Поверхность без единого пятнышка
Для экономичной и эффективной уборки больших поверхностей можно использовать наши пылесосы и поломоечные машины разных классов, моделей и конфигураций. Наши подметальные машины с сиденьем для оператора и автоматической системой очистки фильтров Tact продемонстрируют оптимальные результаты уборки. Роликовая щетка помогает легко преодолеть высокие бордюры. А поломоечные машины с сиденьем или площадкой для оператора благодаря автоматической заливке воды сэкономит время, а благодаря устройству Dose, точному дозатору моющего вещества с регулировкой от 0 до 3% существенно сэкономит расход моющего средства.