Производство молочных продуктов

На производстве молочных продуктов чистота и дезинфекция имеют первостепенное значение. Конечный молочный продукт и остальная продукция, изготавливаемая из молока, должна быть защищена от бактерий благодаря идеальной гигиене.

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внутренняя очистка емкостей

Гигиена и антибактериальная обработка

Молочные продукты особенно чувствительны к загрязнению. На всех участках производства молочной продукции обязательно проводится профессиональная уборка и дезинфекция.

Наши решения - специальные станции для мойки грузового транспорта с моющими средствами для наружного применения и системы экологической очистки воды помогут обеспечить чистоту и гигиену. Наши надежные, экономичные и универсальные станции TB для мойки промышленного транспорта предлагают прочную систему с технологией минимального обслуживания, модульной структурой без ограничений и простотой эксплуатации. Вы получаете в распоряжение модульную систему с индивидуально подобранными распылительными насадками и возможностью сушки, которая позволяет вам снизить время, затрачиваемое на мойку, и время простоя при уборке внутренних помещений.

Не останется ни пятнышка

Насос высокого давления и система с вращающейся насадкой идеально подходят для трубопроводов. Белый аппарат высокого давления для гигиенической очистки и прилагающиеся к нему аксессуары, включая комплект пенной чистки Inno Foam, поможет быстро и эффективно очистить и продезинфицировать ваши производственные системы. Используя изогнутую штангу высокого давления вам легко удастся справиться с грязью, например на трубах, расположенных на потолке. Для удаления остатков воды и накипи из-под оборудования и труднодоступных участков можно воспользоваться очистителем для плоской поверхности, который быстро моет и автоматически всасывает грязную воду.

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