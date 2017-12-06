Производство молочных продуктов

Гигиена и антибактериальная обработка

Молочные продукты особенно чувствительны к загрязнению. На всех участках производства молочной продукции обязательно проводится профессиональная уборка и дезинфекция.

Наши решения - специальные станции для мойки грузового транспорта с моющими средствами для наружного применения и системы экологической очистки воды помогут обеспечить чистоту и гигиену. Наши надежные, экономичные и универсальные станции TB для мойки промышленного транспорта предлагают прочную систему с технологией минимального обслуживания, модульной структурой без ограничений и простотой эксплуатации. Вы получаете в распоряжение модульную систему с индивидуально подобранными распылительными насадками и возможностью сушки, которая позволяет вам снизить время, затрачиваемое на мойку, и время простоя при уборке внутренних помещений.