Производство выпечки и кондитерских изделий

Больше чем простая уборка пылесосом

Итак, для того чтобы справиться с разными типами грязи - мелкой мучной и сахарной пылью, липкими остатками теста и кондитерских изделий, и твердым налетом, мы предлагаем вам широкий ассортимент моющих систем производства Керхер.

От доставки сырья до отправки транспорта. Для мойки емкостей и баков, не оборудованных встроенной системой очистки, можно подобрать одну из модульных систем и адаптировать ее под ваши требования.