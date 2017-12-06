Производство выпечки и кондитерских изделий
На этом производстве скапливается мучная пыль, твердый налет и липкие остатки теста и кондитерских изделий. Наши индивидуальные системы уборки пыли, мобильные пылесосы со специальными насадками для духовых шкафов и сухим льдом быстро удалят эти остатки и помогут вам справиться с этой проблемой.
Больше чем простая уборка пылесосом
Итак, для того чтобы справиться с разными типами грязи - мелкой мучной и сахарной пылью, липкими остатками теста и кондитерских изделий, и твердым налетом, мы предлагаем вам широкий ассортимент моющих систем производства Керхер.
От доставки сырья до отправки транспорта. Для мойки емкостей и баков, не оборудованных встроенной системой очистки, можно подобрать одну из модульных систем и адаптировать ее под ваши требования.
Приготовление теста и кондитерских изделий
Наши индивидуальные системы пылесосов собирают муку и пыль сразу же рядом с источником их распространения, защищая остальное оборудование от пыли и обеспечивая бесперебойную работу производственной линии. Для работы во взрывоопасной среде можно воспользоваться пылесосом для пыли класса L/M/H (зона 22).
Духовые шкафы
Благодаря комплекту для духовых шкафов вам больше не нужно ждать, пока они остынут, для проведения уборки. Пластиковый контейнер отличается устойчивостью к кислотам, щелочи и высоким температурам.
Уборка без воды
Для уборки прилипшей грязи с конвейерных лент, установок с электрическими составляющими и из всех зон, которые необходимо поддерживать сухими и чистыми, а также из тех, которые используются в процессе производства, можно воспользоваться аппаратом для чистки сухим льдом - и ни капли воды. Можно обойтись без демонтажа оборудования, так как для разрядки пеллет замороженного углекислого газа температурой -79 °C используют сжатый воздух. При контакте пеллет с поверхностью, которую необходимо очистить, поверхность охлаждается и защитная пленка тает. Пеллеты быстро растворятся, и вы сможете просто собрать грязь пылесосом.