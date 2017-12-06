Промышленное производство кормов для животных

Чистый корм для животных

Производство корма высокого качества для рабочего скота и домашних питомцев устанавливает повышенные требования к чистоте и гигиене на производстве.

При производстве сухого корма выделяется большое количество пыли - сухой, липкой и влажной. Для мобильного применения хорошо подойдут наши промышленные пылесосы с корпусом из нержавеющей стали. Например, наши прошедшие испытания и опробованные стационарные системы по сбору и удалению пыли со статическими рассеивающими шлангами и разными насадками помогут быстро собирать различные виды пыли даже в несколько смен. Для гигиенической мойки емкостей и баков можно воспользоваться нашими модульными системами, сконфигурированными специально под ваши требования. Наши элементы можно комбинировать как угодно: насадки для уборки внутренних помещений, насосы высокого давления, генераторы горячей воды, панели управления, аксессуары и чистящие средства.