Промышленное производство кормов для животных

Высококачественные корма для животных должны производить при определенных условиях под строгим контролем, чтобы не допустить загрязнения. И уборка огромного количества летающей в воздухе, прилипшей и влажной пыли становится настоящей проблемой.

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Чистый корм для животных - уборка на производстве кормов

Чистый корм для животных

Производство корма высокого качества для рабочего скота и домашних питомцев устанавливает повышенные требования к чистоте и гигиене на производстве.

При производстве сухого корма выделяется большое количество пыли - сухой, липкой и влажной. Для мобильного применения хорошо подойдут наши промышленные пылесосы с корпусом из нержавеющей стали. Например, наши прошедшие испытания и опробованные стационарные системы по сбору и удалению пыли со статическими рассеивающими шлангами и разными насадками помогут быстро собирать различные виды пыли даже в несколько смен. Для гигиенической мойки емкостей и баков можно воспользоваться нашими модульными системами, сконфигурированными специально под ваши требования. Наши элементы можно комбинировать как угодно: насадки для уборки внутренних помещений, насосы высокого давления, генераторы горячей воды, панели управления, аксессуары и чистящие средства.

Онлайн-управление парком оборудования в режиме реального времени

С парком оборудования от компании Керхер вы получаете самую современную технологию управления парком оборудования для уборки, которая оптимизирует эффективность и ресурс работы вашего оборудования. Наши машины можно использовать с продукцией других производителей.

Здоровые условия труда

В связи с жарким и сухим воздухом на производственных участках работникам необходимо регулярно пить воду. Наши легко настраиваемые фильтры для воды WPD доступны в пяти вариантах исполнения: с негазированной водой комнатной температуры, охлажденной газированной водой, горячей водой и кипятком.

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