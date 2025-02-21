Вместительный 70-литровый мусоросборник двух-моторного пылесоса влажной и сухой уборки NT 70/2 Me Classic рассчитан на сбор больших объемов крупного мусора и жидкостей. Высокая сила всасывания и высокоэффективный патронный фильтр позволяют без проблем удалять пыль, жидкости или частицы крупных размеров. При этом аппарат оснащен практичным сливным шлангом и прочным шасси со стальными поворотными роликами, которые в сочетании с ручкой для перемещения обеспечивают ему отличную мобильность. Превосходное бюджетное решение для автомоек и клининговых компаний.