Пылесос влажной и сухой уборки NT 70/2 Me Classic
NT 70/2 Me Classic – мощный, надежный и удобный в работе 2-моторный пылесос влажной и сухой уборки с 70-литровым мусоросборником, предназначенный для сбора пыли, крупного мусора и жидкостей. Превосходное бюджетное решение для автомоек и клининговых компаний.
Вместительный 70-литровый мусоросборник двух-моторного пылесоса влажной и сухой уборки NT 70/2 Me Classic рассчитан на сбор больших объемов крупного мусора и жидкостей. Высокая сила всасывания и высокоэффективный патронный фильтр позволяют без проблем удалять пыль, жидкости или частицы крупных размеров. При этом аппарат оснащен практичным сливным шлангом и прочным шасси со стальными поворотными роликами, которые в сочетании с ручкой для перемещения обеспечивают ему отличную мобильность. Превосходное бюджетное решение для автомоек и клининговых компаний.
Особенности и преимущества
Прочность конструкции и удобство транспортировки
- Особо прочное шасси с большими колесами и металлическими поворотными роликами позволяет перемещать пылесос по любым поверхностям.
- Аппараты серийно комплектуются ручкой для перемещения.
Превосходная сила всасывания
- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
- За счет высокой силы всасывания обеспечивается эффективная уборка с превосходным результатом.
Удобство сервисного обслуживания
- Сенсационная оперативность: концепция Easy Service позволяет извлекать всасывающие турбины лишь за 44 секунды.
- Быстрая замена турбины гарантирует значительное снижение сервисных затрат.
Уборка без фильтр-мешка
- Двухмоторные аппараты NT Classic оснащаются испытанным патронным фильтром Kärcher.
- Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без использования фильтр-мешка.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 53
|Разрежение (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Объем мусоросборника (л)
|70
|Материал мусоросборника
|из нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2300
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|76
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|18,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|26
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
- Насадка для сухой уборки пола: 360 мм
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр: Бумажный
- Сливной шланг
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Рукоятка для перемещения
Области применения
- Для сбора жидкостей, грубого мусора и пыли с любых поверхностей, а также для уборки в салоне автомобиля.
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.