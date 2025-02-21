Пылесос влажной и сухой уборки NT 70/2 Me Classic

NT 70/2 Me Classic – мощный, надежный и удобный в работе 2-моторный пылесос влажной и сухой уборки с 70-литровым мусоросборником, предназначенный для сбора пыли, крупного мусора и жидкостей. Превосходное бюджетное решение для автомоек и клининговых компаний.

Вместительный 70-литровый мусоросборник двух-моторного пылесоса влажной и сухой уборки NT 70/2 Me Classic рассчитан на сбор больших объемов крупного мусора и жидкостей. Высокая сила всасывания и высокоэффективный патронный фильтр позволяют без проблем удалять пыль, жидкости или частицы крупных размеров. При этом аппарат оснащен практичным сливным шлангом и прочным шасси со стальными поворотными роликами, которые в сочетании с ручкой для перемещения обеспечивают ему отличную мобильность. Превосходное бюджетное решение для автомоек и клининговых компаний.

Особенности и преимущества
Прочность конструкции и удобство транспортировки
  • Особо прочное шасси с большими колесами и металлическими поворотными роликами позволяет перемещать пылесос по любым поверхностям.
  • Аппараты серийно комплектуются ручкой для перемещения.
Превосходная сила всасывания
  • 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
  • За счет высокой силы всасывания обеспечивается эффективная уборка с превосходным результатом.
Удобство сервисного обслуживания
  • Сенсационная оперативность: концепция Easy Service позволяет извлекать всасывающие турбины лишь за 44 секунды.
  • Быстрая замена турбины гарантирует значительное снижение сервисных затрат.
Уборка без фильтр-мешка
  • Двухмоторные аппараты NT Classic оснащаются испытанным патронным фильтром Kärcher.
  • Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без использования фильтр-мешка.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 53
Разрежение (мбар/кПа) 225 / 22,5
Объем мусоросборника (л) 70
Материал мусоросборника из нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2300
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 76
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 18,5
Масса (с упаковкой) (кг) 26
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 580 x 510 x 850

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
  • Насадка для сухой уборки пола: 360 мм
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный фильтр: Бумажный
  • Сливной шланг
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
  • Рукоятка для перемещения
Области применения
  • Для сбора жидкостей, грубого мусора и пыли с любых поверхностей, а также для уборки в салоне автомобиля.
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.

Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

