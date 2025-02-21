Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Активный шампунь для автоматизированной щеточной мойки, совместимый с восковыми покрытиями. Специальная формула, поддерживающая скольжение щеток, оберегает поверхности автомобиля. Соответствует требованиям VDA.
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic подходит для применения в моечных установках для легковых и грузовых автомобилей. Он надежно удаляет масляно-жировые, атмосферные и типичные дорожные загрязнения, способствует лучшему скольжению щеток и замедляет их загрязнение. Кроме того, продукт может использоваться и в виде активной пены, бережно очищающей лакокрасочное покрытие автомобиля. Он экономичен в применении: одного литра достаточно для мойки до 100 легковых автомобилей. Шампунь совместим с применяемыми после мойки восковыми продуктами, что исключает риск образования разводов на лакокрасочном покрытии. Его формула включает поверхностно-активные вещества, разлагаемые биологическим путем в соответствии с директивой ОЭСР, и обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|200
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|9
|Масса (кг)
|203,6
|Масса (с упаковкой) (кг)
|218,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 580 x 970
Области применения
- Мойка легковых автомобилей
- Мойка грузовых автомобилей