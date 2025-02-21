Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л

Концентрат чистящего средства для мойки высоким давлением. С широким спектром применения для удаления самых стойких загрязнений, таких как масло, жир, насекомые и древесная смола. Не содержит НТА.

Универсальное высокоэффективное средство для мойки высоким давлением VehiclePro RM 806 предназначено для применения в моечных комплексах самообслуживания в целях мойки легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и двигателей. Концентрированный продукт без содержания нитрилотриацетата удаляет даже стойкие загрязнения, например масла и смазки, следы насекомых, глину и даже древесную смолу. При этом он способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках, а входящие в его состав поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем (согласно EEC 648/2004). Благодаря этому обеспечивается экологичное ведение автомоечного бизнеса. Кроме того, это концентрированное средство из линейки VehiclePro отличается низким расходом: одного литра достаточно для мойки до 60 легковых автомобилей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 13
Масса (кг) 5,67
Масса (с упаковкой) (кг) 5,885
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 150 x 260
Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л
Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л
Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л
Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л
Области применения
  • Чистка транспортных средств и оборудования
  • Мойка автомобилей / двигателей
  • Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов
Принадлежности
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