Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л
Концентрат чистящего средства для мойки высоким давлением. С широким спектром применения для удаления самых стойких загрязнений, таких как масло, жир, насекомые и древесная смола. Не содержит НТА.
Универсальное высокоэффективное средство для мойки высоким давлением VehiclePro RM 806 предназначено для применения в моечных комплексах самообслуживания в целях мойки легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и двигателей. Концентрированный продукт без содержания нитрилотриацетата удаляет даже стойкие загрязнения, например масла и смазки, следы насекомых, глину и даже древесную смолу. При этом он способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках, а входящие в его состав поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем (согласно EEC 648/2004). Благодаря этому обеспечивается экологичное ведение автомоечного бизнеса. Кроме того, это концентрированное средство из линейки VehiclePro отличается низким расходом: одного литра достаточно для мойки до 60 легковых автомобилей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|13
|Масса (кг)
|5,67
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,885
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 150 x 260
Области применения
- Чистка транспортных средств и оборудования
- Мойка автомобилей / двигателей
- Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов