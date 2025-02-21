Универсальное высокоэффективное средство для мойки высоким давлением VehiclePro RM 806 предназначено для применения в моечных комплексах самообслуживания в целях мойки легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и двигателей. Концентрированный продукт без содержания нитрилотриацетата удаляет даже стойкие загрязнения, например масла и смазки, следы насекомых, глину и даже древесную смолу. При этом он способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках, а входящие в его состав поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем (согласно EEC 648/2004). Благодаря этому обеспечивается экологичное ведение автомоечного бизнеса. Кроме того, это концентрированное средство из линейки VehiclePro отличается низким расходом: одного литра достаточно для мойки до 60 легковых автомобилей.