Средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform, 0.5л
Готовое к применению средство для очистки стекол, пригодное также для чистки полимерных поверхностей. Быстро высыхает, не оставляя полос и разводов. При покупке упаковочной единицы (12 бутылок) 2 пульверизатора в подарок. Срок службы пульверизатора рассчитан примерно на 40 бутылок.
Не требующий специальной маркировки продукт, имеющий европейский и австрийский экологические сертификаты: средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform сочетает высокую эффективность очистки с безопасностью для здоровья и окружающей среды. Это готовое к применению для ручной уборки спрейным методом средство на спиртовой основе прекрасно подходит для чистки не только стекол, окон или зеркал, но и полимерных поверхностей. Оно эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые и атмосферные загрязнения и быстро высыхает, придавая при этом приятный цитрусовый аромат и не оставляя разводов. Заключительное протирание поверхностей не требуется. Продукт SurfacePro CA 40 R eco!perform поставляется в упаковках разного объема, в частности в бутылках многократного применения объемом 0,5 л, которые совместимы с предлагаемым Kärcher высококачественным пульверизатором, выполняющим две функции (спрейной и пенной чистки).
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|0,5
|Упаковочная единица (шт.)
|12
|Значение pH
|7
|Масса (кг)
|0,495
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,573
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|65 x 65 x 223
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Области применения
- Мойка стекол