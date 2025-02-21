Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л
Интенсивное средство для очистки поверхностей эскалаторов и травалаторов, защищающее аппарат и материалы эскалатора от коррозии. Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения. Совместимо с эскалаторами Kone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, TOSHIBA и др.
Интенсивно очищает поверхности, ухаживает за ними и одновременно обеспечивает защиту от коррозии: нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758 от Kärcher совместимо с эскалаторами и траволаторами множества производителей, в частности KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI и TOSHIBA. Этот интенсивное чистящее средство с низким пенообразованием, разработанное специально для применения в аппарате для чистки эскалаторов BR 47/35 Esc, прекрасно подходит и для общей чистки твердых напольных покрытий поломойно-всасывающей машиной по одностадийному методу. Его нейтральная формула, не повреждающая очищаемые материалы, вместе с тем эффективно удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения и не нарушает функционирование маслоотстойников.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|7,5
|Масса (кг)
|19,96
|Масса (с упаковкой) (кг)
|21,765
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 250 x 430
Области применения
- Чистка эскалаторов / травалаторов