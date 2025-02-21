Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л

Интенсивное средство для очистки поверхностей эскалаторов и травалаторов, защищающее аппарат и материалы эскалатора от коррозии. Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения. Совместимо с эскалаторами Kone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, TOSHIBA и др.

Интенсивно очищает поверхности, ухаживает за ними и одновременно обеспечивает защиту от коррозии: нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758 от Kärcher совместимо с эскалаторами и траволаторами множества производителей, в частности KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI и TOSHIBA. Этот интенсивное чистящее средство с низким пенообразованием, разработанное специально для применения в аппарате для чистки эскалаторов BR 47/35 Esc, прекрасно подходит и для общей чистки твердых напольных покрытий поломойно-всасывающей машиной по одностадийному методу. Его нейтральная формула, не повреждающая очищаемые материалы, вместе с тем эффективно удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения и не нарушает функционирование маслоотстойников.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 7,5
Масса (кг) 19,96
Масса (с упаковкой) (кг) 21,765
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 280 x 250 x 430
Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л
Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л
Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л
Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л
Области применения
  • Чистка эскалаторов / травалаторов
Принадлежности
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