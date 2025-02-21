Интенсивно очищает поверхности, ухаживает за ними и одновременно обеспечивает защиту от коррозии: нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758 от Kärcher совместимо с эскалаторами и траволаторами множества производителей, в частности KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI и TOSHIBA. Этот интенсивное чистящее средство с низким пенообразованием, разработанное специально для применения в аппарате для чистки эскалаторов BR 47/35 Esc, прекрасно подходит и для общей чистки твердых напольных покрытий поломойно-всасывающей машиной по одностадийному методу. Его нейтральная формула, не повреждающая очищаемые материалы, вместе с тем эффективно удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения и не нарушает функционирование маслоотстойников.