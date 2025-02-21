Благодаря своей вязкой консистенции средство для уборки в санузлах и общей очистки SanitPro CA 10 C eco!perform компании Kärcher отлично держится на вертикальных поверхностях унитазов и писсуаров, обеспечивая более длительное время контакта и, соответственно, лучшие результаты очистки. Концентрат чистящего средства применяется в чистом виде для ручной поддерживающей очистки унитазов и писсуаров, а в разбавленном виде – для мытья полов и различных поверхностей. Функциональный колпачок упрощает использование, эффективная в плане очистки лимонная кислота оставляет приятный цитрусовый аромат. Средство имеет безопасный для экологии состав и при этом быстро и качественно удаляет такие минеральные загрязнения, как известково-мыльный налет и мочевой камень, а также типичные органические загрязнения в туалетах и следы жира и мыла. Средство для уборки в туалетах и общей очистки SanitPro CA 10 C eco!perform сертифицировано в соответствии со строгими стандартами EU Ecolabel и отмечено знаком Экомаркировки Австрийской Республики.