Средство для уборки в туалетах и общей чистки SanitPro CA 10 C eco!perform, 1л

Для наилучших результатов уборки в санузлах сертифицированное по стандарту EU Ecolabel и готовое к применению чистящее средство с вязкой гелеобразной консистенцией обеспечивает лучшее сцепление с внутренней поверхностью унитазов и писсуаров.

Благодаря своей вязкой консистенции средство для уборки в санузлах и общей очистки SanitPro CA 10 C eco!perform компании Kärcher отлично держится на вертикальных поверхностях унитазов и писсуаров, обеспечивая более длительное время контакта и, соответственно, лучшие результаты очистки. Концентрат чистящего средства применяется в чистом виде для ручной поддерживающей очистки унитазов и писсуаров, а в разбавленном виде – для мытья полов и различных поверхностей. Функциональный колпачок упрощает использование, эффективная в плане очистки лимонная кислота оставляет приятный цитрусовый аромат. Средство имеет безопасный для экологии состав и при этом быстро и качественно удаляет такие минеральные загрязнения, как известково-мыльный налет и мочевой камень, а также типичные органические загрязнения в туалетах и следы жира и мыла. Средство для уборки в туалетах и общей очистки SanitPro CA 10 C eco!perform сертифицировано в соответствии со строгими стандартами EU Ecolabel и отмечено знаком Экомаркировки Австрийской Республики.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Упаковочная единица (шт.) 12
Значение pH 1,8
Масса (кг) 1,055
Масса (с упаковкой) (кг) 1,195
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 366 x 232 x 298
Области применения
  • Санитарные помещения
