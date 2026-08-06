Professzionális
Magasnyomású tisztítók
- Trapézmenetes tömítések
- Ravaszpisztolyok
- Szórólándzsák
- Gyomirtás
- Forgó fúvókák (földfúvók)
- Többsugaras fúvókák
- Kärcher Power fúvóka
- öko!erősítő
- Gőzfúvóka / fúvókavédő / borulásos fúvóka
- Fúvóka csatlakozó / távtartó
- Magasnyomású tömlők
- Csőtisztítás
- Padló- és kemény felülettisztító
- Habrendszerek
- Keverők és injektorok
- Gyors csatlakozás
- tengelykapcsoló alkatrészek
- Tömlődobok
- Homlokzat- és napelemtisztítás
- Nedves homokszóró tartozék
- Hordó- és tartálytisztítás
- Kiegészítő készletek
- Vízcsatlakozás
- Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhoz
- Mosóecsetek
- Felszállási pont felszerelése
- Távirányító
- Vezérlőkábel
- Magasnyomású csővezeték
- Üzem telepítése
- Tömlőpálya-rendszerű magasnyomású mosók
- Füstcső
- Üzemanyag-ellátás
- Kémény rozsdamentes acél
Professzionális porszívók
- Elemek
- Akkumulátortöltők
- Fúvókakészletek
- Szűrőzsákok
- T/NT szűrő
- Hajlítások
- Szívófúvókák
- Szívócsövek
- Szívótömlők
- Csatlakozó hüvelyek
- Célcsoport-specifikus tartozékkészletek porszívókhoz
- Egyéb tartozék T és NT porszívókhoz
- Álló kefés porszívó tartozék
- További tartozékok száraz porszívókhoz
- További tartozékok Elektromos seprű
- Módosító készlet, nem vezetőképes közegekhez