Этот энергоэффективный хозяйственный пылесос обладает сверхвысокой силой всасывания при невысокой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). Благодаря оптимально сочетающимся с ним всасывающему шлангу и насадке для пола он гарантирует высокое качество уборки при сборе мусора любых видов и размеров. При этом чередование операций влажной и сухой уборки не требует замены фильтра. Аппарат WD 4 V-20/5/22 оснащен 20-литровым ударопрочным пластиковым мусоросборником, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованное решение позволяет легко и быстро вынимать фильтр, не вступая в контакт с грязью. Благодаря съемной конструкции рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, компактно закрепляемому на корпусе аппарата для хранения. На верхней панели пылесоса можно также уложить различные мелкие предметы. Для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола предусмотрены держатели, сформованные в отбойнике пылесоса. Другими преимуществами являются замки Pull & Push, позволяющие легко отсоединять и присоединять мусоросборник, и эргономичная ручка для переноски.