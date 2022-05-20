Хозяйственный пылесос WD 4 V-20/5/22

Очень высокая сила всасывания в сочетании с энергоэффективностью: хозяйственный пылесос Kärcher WD 4 V-20/5/22 с 20-литровым пластиковым мусоросборником, 5-метровым кабелем и всасывающим шлангом длиной 2,2 м.

Этот энергоэффективный хозяйственный пылесос обладает сверхвысокой силой всасывания при невысокой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). Благодаря оптимально сочетающимся с ним всасывающему шлангу и насадке для пола он гарантирует высокое качество уборки при сборе мусора любых видов и размеров. При этом чередование операций влажной и сухой уборки не требует замены фильтра. Аппарат WD 4 V-20/5/22 оснащен 20-литровым ударопрочным пластиковым мусоросборником, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованное решение позволяет легко и быстро вынимать фильтр, не вступая в контакт с грязью. Благодаря съемной конструкции рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, компактно закрепляемому на корпусе аппарата для хранения. На верхней панели пылесоса можно также уложить различные мелкие предметы. Для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола предусмотрены держатели, сформованные в отбойнике пылесоса. Другими преимуществами являются замки Pull & Push, позволяющие легко отсоединять и присоединять мусоросборник, и эргономичная ручка для переноски.

Особенности и преимущества
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Практичное и надежное хранение всасывающего шланга в верхней части корпуса аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 240
Разрежение (мбар) макс. 240
Расход воздуха (л/с) макс. 55
Объем мусоросборника (л) 20
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Отбойник аппарата Желтый Контейнер Желтый
Длина кабеля (м) 5
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,814
Вес (с упаковкой) (кг) 9,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 384 x 365 x 526

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Хозяйственный пылесос WD 4 V-20/5/22

Видео

Области применения
  • Террасы
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
