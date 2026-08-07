Cадово-парковая техника и инструменты

Аккумуляторы для профессионалов Аккумуляторная серия Karcher «Park & City Solutions», в аппаратах которой используются аккумуляторы напряжением 50 В, наконец-то представляют собой реальную альтернативу бензиновым инструментам. При равной производительности новые инструменты Керхер обладают колоссальными преимуществами: полным отсутствием вредных выбросов и значительно меньшим уровнем шума, позволяющим без проблем применять их в жилых кварталах, на территориях школ и больниц. Благодаря этому аккумуляторные инструменты станут превосходным дополнением к коммунальной технике, повышающим эффективность выполнения повседневных работ по уборке дворов и улиц и уходу за зелеными насаждениями. Новые аккумуляторные инструменты Karcher – отличное решение для городских территорий и парков.

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Kärcher Аккумуляторы для профессионалов
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