Меньше работы по дому. Больше WOW.

Kärcher robotic vacuum cleaners and mops

Основные моменты

Робот, облако и приложение — 3 элемента, одна целостная система

Роботы-пылесосы Kärcher предлагают широкий спектр функций и вариантов конфигурации, а также очень просты в использовании. Сочетание робота, облака и управления через приложение для смартфона создает идеальную основу для достижения наилучших результатов уборки. Используйте функции таймера и настройте программы очистки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. И если для робота доступно обновление безопасности или новые функции, приложение автоматически уведомит вас об этом. Откройте для себя наши автономные решения для уборки ваших повседневных дел и высвободите время для более приятных вещей в жизни.

Person controlling robotic vacuum cleaner by smartphone app

Будущее уже наступило: автономная уборка

Запустить робот-пылесос удаленно очень просто с помощью приложения для смартфона, поэтому вы можете вернуться в чистый дом. Наши роботы-пылесосы и швабры сделают всю работу за вас. Робот использует высокотехнологичную лазерную навигацию LiDAR, чтобы первоначально составить план вашего дома. Когда он отправляется на уборку, его точные датчики гарантируют, что он всегда точно знает, где он находится, как обойти препятствия в комнате или где ему нужно повернуть на ступеньках или лестнице. Робот пылесосит и моет пол полностью автономно и возвращается к своей зарядной станции. Функция отображения в реальном времени означает, что вы можете проверить ход уборки в любое время. Топовая модель, RCV 5, также имеет функцию обнаружения объектов с помощью ИИ, поэтому она может автоматически объезжать или объезжать даже низкие объекты, такие как обувь или кабели. Он даже обнаруживает ковры и обеспечивает дополнительную тщательную уборку в режиме пылесоса или вообще избегает их в режиме швабры.

Robot vacuuming and mopping in front of stairs

Выбор за вами: адаптируйте уровень очистки и выберите один из различных методов очистки.

Роботы-пылесосы и швабры Kärcher действительно универсальны. Будь то простая сухая чистка с помощью всасывающего вентилятора и щетки или в сочетании с дополнительной функцией протирки салфеткой из микрофибры и резервуаром для чистой воды, все возможно. А благодаря удобной функции управления приложением все всегда под рукой. Параметры уборки, такие как мощность всасывания или объем воды для мытья полов, можно регулировать в соответствии с индивидуальными требованиями. Участки с более сильным загрязнением можно пройти несколько раз для более тщательной очистки.

Robot mopping up footprints

RCV 3 — модель начального уровня

Пылесосить или мыть шваброй — наша модель начального уровня может выполнять и то, и другое.

Выиграйте время для более приятных вещей в жизни, пока наши роботы-уборщики позаботятся о уборке и мытье полов. Наша модель начального уровня, RCV 3, автономно, систематически и полностью надежно очищает все обычные домашние твердые полы и ковровые покрытия с низким ворсом — даже когда вас нет дома, конечно. Используя приложение, вы можете настроить уборку в соответствии с вашими конкретными требованиями и вашим домом. Вы сами решаете, что и когда убирать. Установите специальные программы уборки для каждой отдельной комнаты. Определите запретные зоны, если есть определенные области, в которые робот-пылесос не должен входить. Или используйте функцию точечной очистки, чтобы направить ее на точки, требующие особого внимания. Все помещения нанесены на карту с помощью точной навигации LiDAR и сверхчувствительных датчиков, которые обнаруживают шаги и высокие падения для обеспечения безопасности во время уборки.

Технические данные

  • Мощность всасывания: 2500 Па
  • Продолжительность: 120 мин.
  • Контейнер для отходов 2-в-1 (330 мл), вкл. резервуар для пресной воды (170 мл)
  • Контейнер для сухих отходов: 500 мл

Особенности RCV 3

icon_arrow

icon_arrow

RCV 5 – умный

Такой же тщательный, как RCV 3, но с добавлением искусственного интеллекта.

Если вы хотите быть уверены, что робот-пылесос не сожрет обувь и кабели, оставленные без дела, воспользуйтесь искусственным интеллектом RCV 5. Наша топовая модель избавит вас от всех хлопот, связанных с уборкой пола. Помимо навигации LiDAR, этот робот-пылесос и швабра имеют двойную лазерную систему и камеру, чтобы надежно обнаруживать и преодолевать все препятствия. Его тихий рабочий шум также делает RCV 5 действительно внимательным соседом по дому. Твердые полы можно пылесосить или мыть шваброй с помощью этого робота-уборщика — в зависимости от выбранной программы. Для интенсивной чистки ковров также предусмотрена функция Auto Boost, которая обеспечивает дополнительную мощность для удаления пыли с текстильных тканей. В режиме мытья полов робот не будет перемещаться по коврам. Благодаря приложению управлять RCV 5 также просто.

Технические данные:

  • Мощность всасывания: 5000 Па
  • Продолжительность: 120 мин.
  • Контейнер для сухих отходов: 330 мл
  • Резервуар для пресной воды: 240 мл

Особенности RCV 5

icon_arrow

icon_arrow

Автономная уборка — приложение Home Robots делает это реальностью

Приложение Kärcher Home Robots дает вам доступ ко всем важным функциям вашего робота-пылесоса и швабры. Автономная уборка предоставляет множество новых функций, таких как установка времени уборки и создание карт уборки — независимо от того, где вы находитесь. Если вас все еще нет дома и вы хотите начать уборку, прежде чем вернуться домой, вы можете это сделать! Просто активируйте робота из приложения на вашем смартфоне, и вы можете с нетерпением ждать возвращения в чистый дом. Приложение Kärcher Home Robots можно бесплатно загрузить в Apple Store или Google Play Store. Просто скачайте его и сразу начните свою первую автономную очистку.

Data protection

Защита данных

Вся передача данных между приложением Home Robots на вашем смартфоне и вашим роботом-пылесосом и шваброй осуществляется через облако на серверы, расположенные только в Германии. Как производитель, базирующийся в Германии, Kärcher уделяет большое внимание защите данных и уделяет особое внимание соблюдению всех применимых законодательных требований в этом отношении. Регулярные обновления программного обеспечения и системы безопасности обеспечивают постоянную актуальность вашего приложения и безопасность ваших данных.

Setting up cleaning areas

Настройка зон уборки

Роботы-пылесосы и швабры Kärcher убирают автономно и систематически. Через приложение можно установить «запретные зоны», чтобы робот не очищал определенные области. Если, однако, есть области, которые необходимо пропылесосить, но не протирать шваброй, то есть также возможность установить «зоны, не требующие мытья полов». А если нужно пропустить целые комнаты, можно запретить проезд робота по ним, установив так называемые «виртуальные стены». Все это легко и интуитивно настраивается с помощью приложения.

Variety of cleaning modes

Разнообразие режимов уборки.

Наше приложение Home Robots предлагает гораздо больше возможностей, чем базовая программа для автономной уборки. Пылесос, мытье полов или комбинация обеих программ уборки — с приложением все это у вас под рукой, что позволяет легко определить режим уборки для конкретных комнат или зон. Вы также можете настроить многочисленные параметры в соответствии с вашими индивидуальными требованиями — от мощности всасывания при уборке пылесосом до расхода воды при мытье полов.

Cleaning schedule 2.0

График уборки 2.0

С помощью функции таймера в приложении Home Robots вы можете создать собственный график уборки для вашего робота-пылесоса и швабры Kärcher. Это позволяет вам указать не только дни и время, когда робот должен работать, но и какие области он должен убирать с помощью какой программы очистки в это время. Поскольку все комнаты отображаются на карте, вы можете настроить параметры уборки для каждой отдельной комнаты.

Spot cleaning and area cleaning

Точечная уборка и уборка территории

Когда на пол падают крошки или появляется другая грязь, есть два гибких решения. Для загрязнения в очень конкретной точке вы можете использовать приложение, чтобы установить конкретное место для целенаправленной точечной очистки. А для больших площадей загрязнения вы даже можете использовать приложение, чтобы установить размер очищаемой поверхности для быстрой, но целенаправленной промежуточной очистки.

Activating and deactivating functions

Активация и деактивация функций

Широкий спектр функций, таких как Auto Boost, обнаружение ковра или функция искусственного интеллекта, можно активировать или деактивировать одну за другой в соответствии с потребностями или предпочтениями пользователя. Например, Auto Boost можно деактивировать на коврах и ковровых покрытиях, чтобы продолжать уборку с низкой мощностью всасывания, когда загрязнение незначительное. Это экономит энергию и продлевает время уборки, прежде чем робот должен будет вернуться на свою зарядную станцию.

Accessory statistics

Статистика аксессуаров

Требования, предъявляемые к роботу-пылесосу и швабре, варьируются от одного дома к другому, в зависимости от таких факторов, как размер очищаемой площади, уровень загрязнения и частота уборки. Таким образом, скорость износа аксессуаров сильно различается. Вот почему приложение Home Robots показывает степень износа, например, щеток, и указывает, когда следует заменить аксессуары. Это гарантирует, что робот всегда идеально оснащен для достижения наилучших результатов, а результаты уборки не оставят желать лучшего.

Cleaning history

История очистки

Каждый запуск уборки записывается в режиме реального времени в приложении Home Robots, а затем сохраняется. Это дает интересные сведения о жизни вашего робота-уборщика. Когда и в какой комнате находился прибор, какие расстояния он преодолел и сколько квадратных метров полов было пропылесосено или вымыто? Таким образом, вы можете внимательно следить за тем, чем занимается ваш робот-пылесос и швабра, даже когда вас нет дома.

Other functions

Другие функции

Приложение Home Robots дает вам доступ ко всем важным функциям вашего робота-уборщика. Это включает в себя множество дополнительных функций, которые могут оказаться полезными в той или иной ситуации. Например, приложение можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для вашего робота, например, если вам нужно направить его в особенно сложное положение. Смартфон также можно использовать для установки языка и громкости речевого вывода или предоставления ответов на часто задаваемые вопросы.

Первоначальный запуск и обслуживание

Аксессуары

Часто задаваемые вопросы – вопросы и ответы о линейке роботов-пылесосов и швабр

Вопросы по роботу:

Все обычные твердые полы и ковры с низким ворсом. При использовании робота на деревянных полах не забудьте снять насадку швабры с робота после влажной уборки, чтобы не повредить древесину.

Как правило, свет не влияет на поведение робота, хотя темные тени могут спровоцировать обнаружение объекта в RCV 5.

Убедитесь, что зарядная станция подключена к сети. Мы рекомендуем размещать зарядную станцию у стены на расстоянии 1,5 м спереди и по 0,5 м слева и справа.

Если зарядная станция перемещается во время уборки, робот может с трудом найти ее после ее завершения.

Нет. Максимальное напряжение, подаваемое на зарядные контакты, находится в безопасном диапазоне напряжения для человеческого тела.

Убедитесь, что на розетку подается питание и она полностью соприкасается с источником питания зарядной станции. Также убедитесь, что зарядные контакты робота соприкасаются с контактами зарядной станции. Если описанные выше методы не помогли решить проблему, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Прежде чем робот начнет уборку, он дважды вращается вокруг своей оси для калибровки. Этот процесс запускается по умолчанию. Если робот все же движется несогласованно, проверьте следующее:

  • Датчик падения покрыт пылью или грязью, что приводит к срабатыванию сигнала об ошибке. Очистите датчик падения слегка влажной хлопчатобумажной тканью.
  • В колесо что-то зацепилось, заставляя робота двигаться по кругу. Удалите посторонний предмет из колеса.
  • Датчик столкновения неисправен. Коснитесь и нажмите датчики столкновения спереди и по бокам робота, чтобы проверить, может ли пластина автоматически отскочить назад.

Если описанные выше методы не помогли решить проблему, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

  • Пожалуйста, перезарядите аккумулятор, если вы некоторое время не использовали робота. Заряжайте робота на зарядной станции в течение 3-5 часов.
  • Время работы батареи уменьшается, когда срок ее службы подходит к концу.

Если описанные выше методы не помогли решить проблему, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

  • Батарея слишком разряжена для запланированной уборки.
  • Запланированное время уборки не было сохранено. Пожалуйста, проверьте, сохранилась ли задача очистки или соответствует ли она вашим требованиям.

Если описанные выше методы не помогли решить проблему, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Сначала проверьте, не покрыт ли пылью датчик падения робота. Если проблема не устранена после очистки датчика, возможно, неисправность связана с самим датчиком. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

  • Пожалуйста, проверьте уровень заряда батареи. Если он слишком низкий, зарядите робота и повторите попытку.
  • Робот не включится, если температура окружающей среды ниже 0°C или выше 35°C.

Удерживайте кнопку питания. Робот не должен находиться на зарядной станции.

  • Убедитесь, что вокруг зарядной станции достаточно свободного пространства (0,5 м с каждой стороны и 1,5 м спереди), а на зарядных контактах нет пыли и других посторонних предметов.
  • Температура окружающей среды может быть слишком низкой (менее 0°C) или слишком высокой (более 35°C).

Да, вы можете запустить робота, нажав кнопку питания. Однако некоторые функции можно использовать только при активном соединении Wi-Fi через приложение.

  1. Откройте приложение Google Home.
  2. Нажмите «Настроить устройство» и выберите «Сервис Google».
  3. Найдите «Навыки»
  4. Войдите в свой аккаунт
  5. Выберите устройство в соответствии с инструкциями
  1. Откройте приложение Alexa и нажмите «Еще», чтобы перейти к разделу «Навыки и игры».
  2. Найдите «Навыки»
  3. Нажмите «Активировать»
  4. Войдите в свой аккаунт
  5. Завершите подключение к вашей учетной записи
  6. Нажмите «Найти устройства» и выберите устройство в соответствии с инструкциями.

RCV 3:
Нажмите кнопку «Домой» на 5 секунд. Отпустите кнопку «Домой», когда услышите звуковой сигнал, затем нажмите кнопку «Домой» еще на 5 секунд. Как только вы услышите звуковой сигнал, система будет сброшена. Информация о пользователе и записи об очистке удаляются, но версия и обслуживание аксессуаров остаются неизменными.

RCV 5:
Удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд. Как только вы услышите звуковой сигнал, система будет сброшена. Информация о пользователе и записи об очистке удаляются, но версия и обслуживание аксессуаров остаются неизменными.

При первом использовании вытирающий и пылесосящий робот путешествует по комнате, чтобы откалибровать себя, создавая карту области. Он не очищает, как это делает. Этот процесс калибровки можно повторить для новых областей через приложение.

Вопросы по эффективности уборки:

Мы настоятельно не рекомендуем мыть полы, на которых скопилась вода. Прием внутрь жидкости может привести к повреждению робота.

Немедленно выключите робота и высушите контейнер, компоненты узла фильтра и всасывающее отверстие. Как только компоненты высохнут, установите их обратно и перезапустите робота. Если робот по-прежнему не работает, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Проверьте, не заполнен ли пылесборник, потому что это может привести к вытеканию грязи. Пожалуйста, опорожняйте пылесборник, пока он не переполнился.

Пожалуйста, проверьте уровень заряда батареи. Если он низкий, зарядите робота и повторите попытку.

  • Убедитесь, что робот не находится в режиме «Не беспокоить», так как это не позволит ему убираться.
  • Робот не возобновит уборку, если он был вручную помещен в зарядную станцию.
  • Контейнер для пыли заполнен. Пожалуйста, очистите его.
  • Фильтр заблокирован. Пожалуйста, очистите его.
  • Посторонний предмет застрял в щетке. Пожалуйста, удалите его.

Снимите держатель салфетки и выберите «Вакуум» в приложении.

Резервуар для воды должен быть заполнен только водой.

Робот может убирать под мебелью только в том случае, если между полом и мебелью достаточно места.

Вопросы по приложению:

Вы можете найти QR-код для приложения «Kärcher Home Robots» в руководстве пользователя. Отсканируйте его своим смартфоном, чтобы загрузить приложение.

Пожалуйста, проверьте, работает ли ваша сеть Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц. Если ваша сеть Wi-Fi двухдиапазонная (2,4 ГГц и 5 ГГц), попробуйте установить ее на 2,4 ГГц.

Убедитесь, что робот находится как можно ближе к маршрутизатору.

Да, вы можете использовать приложение для настройки отдельных комнат и выбора их для уборки на карте.

Поместите робота и зарядную станцию в новое место. Откройте список карт в приложении и выберите вариант создания новой карты.

Убедитесь, что робот подключен к сети и находится в зоне действия WLAN.

Да, вы можете управлять роботом удаленно с помощью приложения.

Вопросы по обслуживанию продукта:

Нет. Когда робот полностью заряжен, он переключается в режим дополнительной зарядки, чтобы предотвратить перезарядку. Также следите за тем, чтобы дети не играли с роботом, даже если он полностью заряжен.

Да. Когда робот-уборщик полностью заряжен, он переключается в дополнительный режим слаботочной зарядки, чтобы предотвратить перезарядку. Также следите за тем, чтобы дети не играли с роботом, даже если он полностью заряжен. Если вы не собираетесь использовать робота-уборщика какое-то время, рекомендуем выключить его и хранить в упаковке.

Поиск неисправностей:

Пожалуйста, проверьте и удалите посторонний предмет вокруг радара или переместите робота в другое место, чтобы перезапустить его.

Пожалуйста, протрите датчик падения робота и повторите попытку (информацию о расположении датчика можно найти в руководстве пользователя).

Переместите робота-уборщика в другое место и повторите попытку.

Попробуйте нажать на датчик столкновения и проверить его на наличие посторонних предметов. Перезапустите робота после того, как вы удалили посторонние предметы.

Если робот-уборщик слишком горячий или слишком холодный, начинайте использовать его снова только после того, как температура нормализуется.

Перезагрузите устройство или обратитесь в службу поддержки клиентов.

Выключите робота-уборщика и перезапустите его.

Посторонний предмет мог попасть в щетку, боковую щетку или левое/правое колесо. Выключите робота-уборщика и удалите все посторонние предметы.

