Робот-пылесос
Меньше работы по дому. Больше WOW.
Основные моменты
Робот, облако и приложение — 3 элемента, одна целостная система
Роботы-пылесосы Kärcher предлагают широкий спектр функций и вариантов конфигурации, а также очень просты в использовании. Сочетание робота, облака и управления через приложение для смартфона создает идеальную основу для достижения наилучших результатов уборки. Используйте функции таймера и настройте программы очистки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. И если для робота доступно обновление безопасности или новые функции, приложение автоматически уведомит вас об этом. Откройте для себя наши автономные решения для уборки ваших повседневных дел и высвободите время для более приятных вещей в жизни.
Будущее уже наступило: автономная уборка
Запустить робот-пылесос удаленно очень просто с помощью приложения для смартфона, поэтому вы можете вернуться в чистый дом. Наши роботы-пылесосы и швабры сделают всю работу за вас. Робот использует высокотехнологичную лазерную навигацию LiDAR, чтобы первоначально составить план вашего дома. Когда он отправляется на уборку, его точные датчики гарантируют, что он всегда точно знает, где он находится, как обойти препятствия в комнате или где ему нужно повернуть на ступеньках или лестнице. Робот пылесосит и моет пол полностью автономно и возвращается к своей зарядной станции. Функция отображения в реальном времени означает, что вы можете проверить ход уборки в любое время. Топовая модель, RCV 5, также имеет функцию обнаружения объектов с помощью ИИ, поэтому она может автоматически объезжать или объезжать даже низкие объекты, такие как обувь или кабели. Он даже обнаруживает ковры и обеспечивает дополнительную тщательную уборку в режиме пылесоса или вообще избегает их в режиме швабры.
Выбор за вами: адаптируйте уровень очистки и выберите один из различных методов очистки.
Роботы-пылесосы и швабры Kärcher действительно универсальны. Будь то простая сухая чистка с помощью всасывающего вентилятора и щетки или в сочетании с дополнительной функцией протирки салфеткой из микрофибры и резервуаром для чистой воды, все возможно. А благодаря удобной функции управления приложением все всегда под рукой. Параметры уборки, такие как мощность всасывания или объем воды для мытья полов, можно регулировать в соответствии с индивидуальными требованиями. Участки с более сильным загрязнением можно пройти несколько раз для более тщательной очистки.
RCV 3 — модель начального уровня
Пылесосить или мыть шваброй — наша модель начального уровня может выполнять и то, и другое.
Выиграйте время для более приятных вещей в жизни, пока наши роботы-уборщики позаботятся о уборке и мытье полов. Наша модель начального уровня, RCV 3, автономно, систематически и полностью надежно очищает все обычные домашние твердые полы и ковровые покрытия с низким ворсом — даже когда вас нет дома, конечно. Используя приложение, вы можете настроить уборку в соответствии с вашими конкретными требованиями и вашим домом. Вы сами решаете, что и когда убирать. Установите специальные программы уборки для каждой отдельной комнаты. Определите запретные зоны, если есть определенные области, в которые робот-пылесос не должен входить. Или используйте функцию точечной очистки, чтобы направить ее на точки, требующие особого внимания. Все помещения нанесены на карту с помощью точной навигации LiDAR и сверхчувствительных датчиков, которые обнаруживают шаги и высокие падения для обеспечения безопасности во время уборки.
Технические данные
- Мощность всасывания: 2500 Па
- Продолжительность: 120 мин.
- Контейнер для отходов 2-в-1 (330 мл), вкл. резервуар для пресной воды (170 мл)
- Контейнер для сухих отходов: 500 мл
Особенности RCV 3
RCV 5 – умный
Такой же тщательный, как RCV 3, но с добавлением искусственного интеллекта.
Если вы хотите быть уверены, что робот-пылесос не сожрет обувь и кабели, оставленные без дела, воспользуйтесь искусственным интеллектом RCV 5. Наша топовая модель избавит вас от всех хлопот, связанных с уборкой пола. Помимо навигации LiDAR, этот робот-пылесос и швабра имеют двойную лазерную систему и камеру, чтобы надежно обнаруживать и преодолевать все препятствия. Его тихий рабочий шум также делает RCV 5 действительно внимательным соседом по дому. Твердые полы можно пылесосить или мыть шваброй с помощью этого робота-уборщика — в зависимости от выбранной программы. Для интенсивной чистки ковров также предусмотрена функция Auto Boost, которая обеспечивает дополнительную мощность для удаления пыли с текстильных тканей. В режиме мытья полов робот не будет перемещаться по коврам. Благодаря приложению управлять RCV 5 также просто.
Технические данные:
- Мощность всасывания: 5000 Па
- Продолжительность: 120 мин.
- Контейнер для сухих отходов: 330 мл
- Резервуар для пресной воды: 240 мл
Особенности RCV 5
Автономная уборка — приложение Home Robots делает это реальностью
Приложение Kärcher Home Robots дает вам доступ ко всем важным функциям вашего робота-пылесоса и швабры. Автономная уборка предоставляет множество новых функций, таких как установка времени уборки и создание карт уборки — независимо от того, где вы находитесь. Если вас все еще нет дома и вы хотите начать уборку, прежде чем вернуться домой, вы можете это сделать! Просто активируйте робота из приложения на вашем смартфоне, и вы можете с нетерпением ждать возвращения в чистый дом. Приложение Kärcher Home Robots можно бесплатно загрузить в Apple Store или Google Play Store. Просто скачайте его и сразу начните свою первую автономную очистку.
Защита данных
Вся передача данных между приложением Home Robots на вашем смартфоне и вашим роботом-пылесосом и шваброй осуществляется через облако на серверы, расположенные только в Германии. Как производитель, базирующийся в Германии, Kärcher уделяет большое внимание защите данных и уделяет особое внимание соблюдению всех применимых законодательных требований в этом отношении. Регулярные обновления программного обеспечения и системы безопасности обеспечивают постоянную актуальность вашего приложения и безопасность ваших данных.
Настройка зон уборки
Роботы-пылесосы и швабры Kärcher убирают автономно и систематически. Через приложение можно установить «запретные зоны», чтобы робот не очищал определенные области. Если, однако, есть области, которые необходимо пропылесосить, но не протирать шваброй, то есть также возможность установить «зоны, не требующие мытья полов». А если нужно пропустить целые комнаты, можно запретить проезд робота по ним, установив так называемые «виртуальные стены». Все это легко и интуитивно настраивается с помощью приложения.
Разнообразие режимов уборки.
Наше приложение Home Robots предлагает гораздо больше возможностей, чем базовая программа для автономной уборки. Пылесос, мытье полов или комбинация обеих программ уборки — с приложением все это у вас под рукой, что позволяет легко определить режим уборки для конкретных комнат или зон. Вы также можете настроить многочисленные параметры в соответствии с вашими индивидуальными требованиями — от мощности всасывания при уборке пылесосом до расхода воды при мытье полов.
График уборки 2.0
С помощью функции таймера в приложении Home Robots вы можете создать собственный график уборки для вашего робота-пылесоса и швабры Kärcher. Это позволяет вам указать не только дни и время, когда робот должен работать, но и какие области он должен убирать с помощью какой программы очистки в это время. Поскольку все комнаты отображаются на карте, вы можете настроить параметры уборки для каждой отдельной комнаты.
Точечная уборка и уборка территории
Когда на пол падают крошки или появляется другая грязь, есть два гибких решения. Для загрязнения в очень конкретной точке вы можете использовать приложение, чтобы установить конкретное место для целенаправленной точечной очистки. А для больших площадей загрязнения вы даже можете использовать приложение, чтобы установить размер очищаемой поверхности для быстрой, но целенаправленной промежуточной очистки.
Активация и деактивация функций
Широкий спектр функций, таких как Auto Boost, обнаружение ковра или функция искусственного интеллекта, можно активировать или деактивировать одну за другой в соответствии с потребностями или предпочтениями пользователя. Например, Auto Boost можно деактивировать на коврах и ковровых покрытиях, чтобы продолжать уборку с низкой мощностью всасывания, когда загрязнение незначительное. Это экономит энергию и продлевает время уборки, прежде чем робот должен будет вернуться на свою зарядную станцию.
Статистика аксессуаров
Требования, предъявляемые к роботу-пылесосу и швабре, варьируются от одного дома к другому, в зависимости от таких факторов, как размер очищаемой площади, уровень загрязнения и частота уборки. Таким образом, скорость износа аксессуаров сильно различается. Вот почему приложение Home Robots показывает степень износа, например, щеток, и указывает, когда следует заменить аксессуары. Это гарантирует, что робот всегда идеально оснащен для достижения наилучших результатов, а результаты уборки не оставят желать лучшего.
История очистки
Каждый запуск уборки записывается в режиме реального времени в приложении Home Robots, а затем сохраняется. Это дает интересные сведения о жизни вашего робота-уборщика. Когда и в какой комнате находился прибор, какие расстояния он преодолел и сколько квадратных метров полов было пропылесосено или вымыто? Таким образом, вы можете внимательно следить за тем, чем занимается ваш робот-пылесос и швабра, даже когда вас нет дома.
Другие функции
Приложение Home Robots дает вам доступ ко всем важным функциям вашего робота-уборщика. Это включает в себя множество дополнительных функций, которые могут оказаться полезными в той или иной ситуации. Например, приложение можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для вашего робота, например, если вам нужно направить его в особенно сложное положение. Смартфон также можно использовать для установки языка и громкости речевого вывода или предоставления ответов на часто задаваемые вопросы.