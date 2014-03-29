Робот-пылесос

Убедитесь, что зарядная станция подключена к сети. Мы рекомендуем размещать зарядную станцию у стены на расстоянии 1,5 м спереди и по 0,5 м слева и справа.

Если зарядная станция перемещается во время уборки, робот может с трудом найти ее после ее завершения.