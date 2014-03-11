Ручные подметальные машины

Профессиональный подход к подметанию. Откажитесь от метлы и совка: при помощи подметальной машины Керхер можно очищать тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее. При этом мусор сразу собирается в бункер машины. Быстро, легко, удобно – и исключительно чисто!

0 Продукты
Kärcher Профессиональный подход к подметанию.

Преимущества подметальных машин

Einfach zu bedienen

Простота в обращении

Уборка осуществляется очень просто, без усилий и утомительных наклонов.

Rückenschonend

Удобство работы и хранения

Эргономичные рукоятки подметальных машин подгоняются под рост пользователя и полностью складываются для хранения.

Sauberkeit bis ins Detail

Полная чистота

Длинная щетина боковых щеток обеспечивает подметание вплотную к бордюрам или стенам.

Kehrmaschine senkrecht aufstellen

Практично и компактно

Для помещения любой подметальной машины на хранение достаточно нескольких секунд: надо лишь сложить рукоятку и установить машину в вертикальном положении, сводящем к минимуму занимаемую ею площадь.

Kehrgutbehälter einfach entleeren

Удобная утилизация мусора

Бункеры подметальных машин Kärcher очень легко снимаются для утилизации собранного мусора. При этом пользователю не приходится вступать в контакт с грязью.

Kehrgutbehälter steht von selbst

Высокая устойчивость

Конструкция бункера позволяет легко снимать его и устанавливать в вертикальном положении.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова