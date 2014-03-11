Ручные подметальные машины
Профессиональный подход к подметанию. Откажитесь от метлы и совка: при помощи подметальной машины Керхер можно очищать тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее. При этом мусор сразу собирается в бункер машины. Быстро, легко, удобно – и исключительно чисто!
Преимущества подметальных машин
Простота в обращении
Уборка осуществляется очень просто, без усилий и утомительных наклонов.
Удобство работы и хранения
Эргономичные рукоятки подметальных машин подгоняются под рост пользователя и полностью складываются для хранения.
Полная чистота
Длинная щетина боковых щеток обеспечивает подметание вплотную к бордюрам или стенам.
Практично и компактно
Для помещения любой подметальной машины на хранение достаточно нескольких секунд: надо лишь сложить рукоятку и установить машину в вертикальном положении, сводящем к минимуму занимаемую ею площадь.
Удобная утилизация мусора
Бункеры подметальных машин Kärcher очень легко снимаются для утилизации собранного мусора. При этом пользователю не приходится вступать в контакт с грязью.
Высокая устойчивость
Конструкция бункера позволяет легко снимать его и устанавливать в вертикальном положении.