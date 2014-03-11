Полотер

Блестящий результат полировки. Полотер Керхер обеспечивает оптимальную полировку паркета или ламината, камня или пробки, ПВХ или линолеума – благодаря треугольной форме рабочей головки, облегчающей обработку угловых участков пола, и множеству новых технических решений. При этом образующаяся при полировке пыль сразу всасывается аппаратом.

0 Продукты
Kärcher Блестящий результат полировки.

Главные преимущества

Полировка стала теперь очень простым занятием: полотер FP 303, в котором воплощен целый ряд инновационных решений, гарантирует оптимальную обработку самых разнообразных напольных покрытий – паркета или ламината, камня или ПВХ, пробки или линолеума. Он очень прост в обращении и оснащен эргономичной рукояткой, значительно облегчающей выполнение работ. Образующаяся при полировке пыль сразу же всасывается. Предусмотрено также удобное хранение смотанного кабеля на штанге аппарата.

Dreieckiger Polierkopf

Треугольная рабочая головка

Оптимизированная форма головки полотера упрощает обработку угловых участков.

AnAus ohne Bücken

Без утомительных наклонов

Полотер FP 303 включается простым отклонением штанги после ее разблокирования нажатием педали.

Praktisch verstaut

Практичное хранение

К штанге прикреплен высококачественный текстильный мешок, внутрь которого помещается фильтр-мешок. При этом отдельный карман позволяет хранить полировальные пады.

Leicht zu transportieren

Удобство транспортировки

Ролики значительно облегчают перемещение полотера FP 303.

Информационные материалы

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова