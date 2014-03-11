Полотер
Блестящий результат полировки. Полотер Керхер обеспечивает оптимальную полировку паркета или ламината, камня или пробки, ПВХ или линолеума – благодаря треугольной форме рабочей головки, облегчающей обработку угловых участков пола, и множеству новых технических решений. При этом образующаяся при полировке пыль сразу всасывается аппаратом.
Главные преимущества
Полировка стала теперь очень простым занятием: полотер FP 303, в котором воплощен целый ряд инновационных решений, гарантирует оптимальную обработку самых разнообразных напольных покрытий – паркета или ламината, камня или ПВХ, пробки или линолеума. Он очень прост в обращении и оснащен эргономичной рукояткой, значительно облегчающей выполнение работ. Образующаяся при полировке пыль сразу же всасывается. Предусмотрено также удобное хранение смотанного кабеля на штанге аппарата.
Треугольная рабочая головка
Оптимизированная форма головки полотера упрощает обработку угловых участков.
Без утомительных наклонов
Полотер FP 303 включается простым отклонением штанги после ее разблокирования нажатием педали.
Практичное хранение
К штанге прикреплен высококачественный текстильный мешок, внутрь которого помещается фильтр-мешок. При этом отдельный карман позволяет хранить полировальные пады.
Удобство транспортировки
Ролики значительно облегчают перемещение полотера FP 303.