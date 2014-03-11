Home & Garden

Уборочная техника из программы Home & Garden представляет собой, в основном, аппараты меньших размеров и производительности, чем аналогичная по назначению профессиональная техника. Садовая техника включает, прежде всего, оборудование для полива, впечатляющее высокой эффективностью и способствующее сбережению ресурсов. Широкий ассортимент продукции Kärcher позволяет эффективно решать практически любые задачи чистки. Наиболее известными являются, разумеется, аппараты высокого давления Kärcher, но компания предлагает и множество других видов техники для уборке в доме и на придомовой территории – например, пароочистители или стеклоочистители.