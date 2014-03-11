Home & Garden
Уборочная техника из программы Home & Garden представляет собой, в основном, аппараты меньших размеров и производительности, чем аналогичная по назначению профессиональная техника. Садовая техника включает, прежде всего, оборудование для полива, впечатляющее высокой эффективностью и способствующее сбережению ресурсов. Широкий ассортимент продукции Kärcher позволяет эффективно решать практически любые задачи чистки. Наиболее известными являются, разумеется, аппараты высокого давления Kärcher, но компания предлагает и множество других видов техники для уборке в доме и на придомовой территории – например, пароочистители или стеклоочистители.
Цены
Здесь вы можете ознакомиться с текущими ценами на все наши продукты.
Поиск ближайшего магазина
Здесь Вы можете быстро найти ближайшую торговую точку.
Часто задаваемые вопросы
Частые вопросы о наших продуктах и ответы на них.
Рекомендации по применению
Здесь Вы найдете множество советов и примеров, которые облегчат Вам обращение с уборочной техникой Kärcher.
Home LineБытовая уборочная техника Kärcher: новый уровень чистоты в Вашем доме.
eco!ogic
Новый уровень экономичности и экологичности: техника для дома и сада способствует сбережению ресурсов и охране окружающей среды.
Поиск торговой организации
Здесь Вы можете быстро найти ближайшую торговую организацию.
Вопросы и ответы
Частые вопросы, относящиеся к нашим продуктам, и ответы на них.
Рекомендации по применению
Здесь Вы найдете множество советов и примеров, которые облегчат Вам обращение с уборочной техникой Kärcher.