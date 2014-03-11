Home & Garden

Уборочная техника из программы Home & Garden представляет собой, в основном, аппараты меньших размеров и производительности, чем аналогичная по назначению профессиональная техника. Садовая техника включает, прежде всего, оборудование для полива, впечатляющее высокой эффективностью и способствующее сбережению ресурсов. Широкий ассортимент продукции Kärcher позволяет эффективно решать практически любые задачи чистки. Наиболее известными являются, разумеется, аппараты высокого давления Kärcher, но компания предлагает и множество других видов техники для уборке в доме и на придомовой территории – например, пароочистители или стеклоочистители.

Предложение месяца Декабрь

3 ГОДА ГАРАНТИИ!

90 years Anniversary RU

K5 promo Ru

Promo LMO + Cadou WD 9999 lei RU

Signature Ru

RCF 3 Ru

Service Ru

2700x1125_AF_purifier_RU

    Kärcher Минимойки

    Минимойки

    Kärcher Минимойки с двигателем внутреннего сгорания

    Минимойки с двигателем внутреннего сгорания

    Kärcher Насосы

    Насосы

    Kärcher Оборудование и инструмент для полива

    Оборудование и инструмент для полива

    Kärcher Ручные подметальные машины

    Ручные подметальные машины

    Kärcher Пылесосы

    Пылесосы

    Kärcher Хозяйственные пылесосы

    Хозяйственные пылесосы

    Kärcher Специальные пылесосы

    Специальные пылесосы

    Kärcher Электрошвабра

    Электрошвабра

    Kärcher Ручные моющие пылесосы

    Ручные моющие пылесосы

    Kärcher Робот-пылесос

    Робот-пылесос

    Kärcher Электровеники

    Электровеники

    Kärcher Пароочистители

    Пароочистители

    Kärcher Паропылесосы

    Паропылесосы

    Kärcher Паровые гладильные системы

    Паровые гладильные системы

    Kärcher Оконные пылесосы

    Оконные пылесосы

    Kärcher Полотер

    Полотер

    Kärcher Портативная мойка

    Портативная мойка

    Kärcher Очистка воздуха

    Очистка воздуха

    Kärcher Система фильтрации воды

    Система фильтрации воды

    Kärcher Садовый инструмент

    Садовый инструмент

    Kärcher Robotic lawn mowers

    Robotic lawn mowers

    Kärcher Садовая техника с аккумулятором

    Садовая техника с аккумулятором

    Kärcher Робот-газонокосилка

    Робот-газонокосилка

    Kärcher Аппарат для чистки террас

    Аппарат для чистки террас

    Kärcher Электроскребок для льда

    Электроскребок для льда

    Kärcher Моющие пылесосы

    Моющие пылесосы

    Kärcher Пылесосы для сбора золы

    Пылесосы для сбора золы

    Home & Garden Zubehör
    Home & Garden Reinigungsmittel
    Price_list_300x150.jpg
    Цены

    Здесь вы можете ознакомиться с текущими ценами на все наши продукты.

    Händlersuche
    Поиск ближайшего магазина

    Здесь Вы можете быстро найти ближайшую торговую точку.

    Fragen und Antworten zu Produkten
    Часто задаваемые вопросы

    Частые вопросы о наших продуктах и ответы на них.

    Anwendungstips
    Рекомендации по применению

    Здесь Вы найдете множество советов и примеров, которые облегчат Вам обращение с уборочной техникой Kärcher.

    Home Line

    Home Line

     Бытовая уборочная техника Kärcher: новый уровень чистоты в Вашем доме.
    ecologic frog 2015

    eco!ogic

    Новый уровень экономичности и экологичности: техника для дома и сада способствует сбережению ресурсов и охране окружающей среды.

    Händlersuche

    Поиск торговой организации

    Здесь Вы можете быстро найти ближайшую торговую организацию.

    Fragen und Antworten zu Produkten

    Вопросы и ответы

    Частые вопросы, относящиеся к нашим продуктам, и ответы на них.

    Anwendungstips

    Рекомендации по применению

    Здесь Вы найдете множество советов и примеров, которые облегчат Вам обращение с уборочной техникой Kärcher.

    ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Контактные данные Керхер Центров

    Онлайн магазин

    Наши акции

    Karcher know-how

     

    СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

    Корпоративный кодекс Karcher

    КОНТАКТЫ

    Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

    Головной офис

    ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
    мун. Кишинев, Республика Молдова
    Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
    Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
    e-mail: info@karcher.md

    СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
    • SSL Secured
    CO₂- NEUTRAL WEBSITE
    © 2026 Керхер Молдова