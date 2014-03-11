Home & Garden

Aparatele de curățat din gama Home & Garden sunt în esență mai mici ca mărime și eficință comparativ cu cele similare din gama Professional. Cel mai recunoscut aparat Kärcher este curățitorul cu apă sub presiune, deși compania noastră oferă o varietate de soluții distincte destinate pentru menținerea ordinii în casă și pe teritoriul adiacent în gama Home & Garden, inclusiv curățitorul cu abur și aspiratorul pentru geamuri. Gama Garden include fundamental sisteme de udare, care sunt extrem de eficiente și asigură un consum redus de resurse. Produsele Kärcher sunt o soluție perfectă pentru a curăța tot ce vă propuneți.

    Price_list_300x150.jpg
    Listele de prețuri

    Aici puteți face cunoștință cu prețurile curente la toate produsele noastre.

    Caută magazinul în apropiere

    Gasiți cel mai apropiat magazin rapid si ușor.

    Întrebari frecvente

    Întrebări și răspunsuri cu privire la produsele noastre.

    Întrebuințări

    Aici vei găsi sfaturi și exemple care te vor ajuta să folosești mai ușor aparatele de curățat Kärcher.

    Home Line

    Linia Casa

    Afla diferenta pe care Kärcher o poate face in casa ta.

    Galbenul este noul verde. Sustenabilitate si protectia mediului in gama Casa & Gradina.

    Cauta distribuitor

    Gaseste-ti cel mai apropiat furnizor rapid si usor.

    Intrebari frecvente

    Intrebari si raspunsuri cu privire la produsele noastre.

    Intrebuintari

    Aici vei gasi sfaturi si exemple care te vor ajuta sa folosesti mai usor aparatele de curatat Kärcher.

    CONTACTE

    Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

    Oficiul Central

    str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
    mun. Chișinău, Republica Moldova
    Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
    Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
    e-mail: info@karcher.md

    © 2026 Kärcher Moldova