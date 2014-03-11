Home & Garden

Aparatele de curățat din gama Home & Garden sunt în esență mai mici ca mărime și eficință comparativ cu cele similare din gama Professional. Cel mai recunoscut aparat Kärcher este curățitorul cu apă sub presiune, deși compania noastră oferă o varietate de soluții distincte destinate pentru menținerea ordinii în casă și pe teritoriul adiacent în gama Home & Garden, inclusiv curățitorul cu abur și aspiratorul pentru geamuri. Gama Garden include fundamental sisteme de udare, care sunt extrem de eficiente și asigură un consum redus de resurse. Produsele Kärcher sunt o soluție perfectă pentru a curăța tot ce vă propuneți.