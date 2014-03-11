ASPIRATOARE PENTRU GEAMURI
Fără urme. Rapid. Multifuncţional. Aspiratorul pentru geamuri fără fir asigură o curățare fără urme și fără apă murdară care picură. Acesta nu curăță doar ferestrele rapid și eficient, ci toate suprafețele netede, cum ar fi plitele, oglinzile, ușile și plăcile.
Adu din nou acel WOW. Pe toate suprafețele netede.
Curățare fără urme. De trei ori mai rapid. Nu numai pentru geamuri.
Economisește timp și efort cu aspiratorul pentru geamuri cu acumulator Kärcher. Funcția de aspirare asigură curățarea extrem de eficientă și ferestre strălucitoare – fără dungi și reziduuri. În plus, aspiratorul pentru geamuri Kärcher, la îndemână și ergonomic, face posibilă curățarea foarte igienică a suprafețelor, deoarece nu există contact direct cu apa murdară. Aspiratorul pentru geamuri este potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi oglinzi, plite, uși, gresie și mese.
De trei ori mai rapid
Curățarea ferestrelor este de trei ori mai rapidă cu aspiratorul pentru geamuri Kärcher decât curățarea manuală.
Fără urme
Curățare fără urme datorită lamelei de înaltă calitate și a funcției inovatoare de aspirare.
Fără picurare
Aspiratorul pentru geamuri aspiră apa rapid și fiabil - fără a picura apa murdară.
Originalul
Calitate originală Kärcher de la inventatorul aspiratorului pentru geamuri cu acumulator.
Back to black. Noul WV 5 Plus N Black Edition
Acum disponibil în varianta specială Black Edition: Aspiratorul pentru geamuri cu acumulator Kärcher WV 5 face curățarea suprafețelor netede un joc pentru copii. Este foarte silențios, ușor de manevrat datorită mânerului confortabil și curăță cu ușurință chiar până la marginea ferestrei, cu distanțier reglabil. Acumulatorii săi interschimbabili furnizează suficientă energie pentru fiecare sarcină de curățare și îți permit să lucrezi continuu, fără întreruperi. Pachetul de livrare mai include și o duză de aspirare îngustă pentru ferestre cu zăbrele.
Către produs
Aspiratorul pentru geamuri cu acumulator Karcher pentru toate suprafețele netede
Un aparat multifuncțional: În afară de ferestre, aspiratorul pentru geamuri de la Kärcher curăță aproape toate suprafețele netede, cum ar fi oglinzi, cabine de duș, plite, mese de sticlă.
Curăță geamuri
Curățarea geamurilor nu a fost niciodată mai ușoară. Cu aspiratorul pentru geamuri Karcher obții rezultate fără urme în câteva secunde.
Curăță cabine de duș
Curăță cabine de duș, plăci și alte suprafețe netede rapid și fără efort.
Aspiră lichide
Cu aspiratorul pentru geamuri Karcher poți aspira lichide de pe suprafețe.
Absoarbe condensul
Cu aspiratoarele pentru geamuri cu acumulator de la Kärcher absorbi rapid excesul de umiditate de pe suprafețele din sticlă.
Pre-curățare simplă
Pregătirea este esențială: Pentru un rezultat optim de curățare, suprafața trebuie să fie curățată și umezită în prealabil. Numai atunci poate fi utilizat aspiratorul pentru geamuri WV, iar apa murdară poate fi aspirată. Există 3 opțiuni disponibile pentru o precurățare optimă: recipientul de pulverizare Standard, recipientul de pulverizare Extra și aparatul de curățat cu vibrații fără fir KV 4.
Recipient de pulverizare Standard
Cu lavetă de curățare din microfibră. Face curățarea oricărei suprafețe netede mai ușoară.
Recipient de pulverizare Extra
Cu lavetă de curățare din microfibră și reglarea dimensiunii pentru a ajusta cantitatea de apă utilizată – ideal pentru ferestrele cu zăbrele.
Aparat de curățare cu vibrații KV 4
Varianta electrică pentru curățarea murdăriei fără efort. Datorită sistemului de prindere, laveta de curățare poate fi schimbată rapid și cu ușurință.
Aparatul de curățat suprafețe netede KV 4 îndepărtează murdăria persistentă prin vibrații.
Abordarea murdăriei cu putere: Datorită funcției integrate de vibrații și a umezirii automate, aparatul de curățat fără fir KV 4 curăță toate suprafețele netede în cel mai scurt timp. Alte avantaje includ funcționarea intuitivă și fixarea rapidă a lavetei de curățare.
Curățare fără urme în 3 pași cu recipientul de pulverizare și aspiratorul pentru geamuri fără fir
1. Pulverizează
Mai întâi, pulverizează soluția de curățare pe suprafață.
2. Curăță
Apoi curăță suprafața.
3. Aspiră
Apoi aspiră apa murdară. Gata!
Curățare fără urme în 3 pași cu aparatul de curățat cu vibrații și aspiratorul pentru geamuri fără fir
KV 4 impresionează prin funcția sa de vibrații și umezirea automată a lavetei de curățare. Suprafețele pot fi curățate fără pulverizare suplimentară și murdăria persistentă poate fi îndepărtată cu ușurință.
1. Curăță
Mai întâi, umezește și curăță suprafața cu ajutorul aparatului fără fir KV 4.
2. Aspiră
Apoi, aspiră apa murdară folosind aspiratorul pentru geamuri. Gata!
Selecție largă: Aspiratoarele pentru geamuri cu acumulator de la Karcher
WV 6 – Performanță de top. Aspirator pentru geamuri cu durată lungă de funcționare și lamelă îmbunătățită.
WV 2 – Multifuncțional. Aspirator pentru geamuri cu design practic ce permite o utilizare confortabilă.
> Vezi WV 2 Premium 10 Years Edition
Produse
Accesorii compatibile
Gama de accesorii este completarea perfectă și asigură o curățare și mai eficientă și personalizată datorită ideilor inovatoare de produs.