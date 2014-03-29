Curatarea containerelor
Kärcher este sinonim de peste 40 de ani cu sisteme puternice si de incredere pentru curatarea pe interior a containerelor. Ca lider de piata in ceea ce priveste sistemele du curatare profesionale, va oferim solutii personalizate pentru toate cerintele, bazate pe componente modulare. Sistemele noastre de inalta calitate sunt eficiente, rentabile si cu consum redus de energie - rezultatul anilor nostri de experienta. De la consultanta si planificare la construire, livrare si asistenta, suntem intotdeauna acolo pentru clientii nostri. Va oferim concepte inovative si servicii de asistenta extinse.
Sisteme pentru tot ceea ce include curatarea containerelor.
Industria chimica si activitatile de transport/logistica au nevoie de sisteme pentru curatarea containerelor si a rezervoarelor de incredere. Fluxul de bunuri in crestere, consecinta a globalizarii, a dus la cresterea nevoilor de curatenie si calitate. Pe langa standardele de calitate stricte HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Standard de siguranta alimentara) si SQAS (Sistem de Asigurare a calitatii si Sigurantei), trebuie respectate si certificatele armonizate de curatenie precum ECD (European Cleaning Document - Document European de Spalare). Cu un numar total de aproape 200.000 de substante, aceasta este o sarcina ce necesita ani de experienta. Fiecare sistem de curatare Kärcher este creat pentru substantele in cauza. Detergentii speciali creati de Kärcher sunt o parte esentiala a acestui sistem. O parte esentiala a curatarii pe interior a rezervoarelor este asigurarea sigurantei muncii. Aceasta include masuri de protectie impotriva riscurilor de explozie (ATEX) precum si masuri de tratare a aerului evacuat si a apei uzate. Solutiile sistem modulare Kärcher sunt create pentru a indeplini cerintele sistemului de curatare, aducand beneficii maxime clientului. Sistemul modular poate fi modificat si extins in functie de nevoile personale.
Intrebuintari
De la curatarea rezervoarelor la interior la curatarea suprafetelor din polisilicon, Kärcher va ofera o gama larga de posibile intrebuintari.
Componente
Utilizarea de componente de inalta calitate este esentiala in curatarea pe interior a rezervoarelor.
Sisteme de referinta
Aici veti gasi o selectie a sistemelor noastre, dintre care peste 250 au fost deja proiectate si instalate in diferite colturi ale lumii.
Grupuri tinta – intotdeauna solutia potrivita.
Logistica transportului de marfa este un serviciu oferit in toate domeniile industriale de peste tot din lume. Acest serviciu implica miscarea unor cantitati enorme de bunuri si de materiale. Materiale lichide, sub forma de pasta sau solide. Tinute in rezervoare, containere, butoaie sau orice tip de container pentru stocare, manipulare sau transport. Kärcher ofera sisteme de curatare pentru companii in toate tipurile de industrii si pentru toate tipurile de containere.
Industria chimica si comert
Medicamente/produse farmaceutice, lacuri si vopsele, metal, lemn, uleiuri minerale, materiale plastice, adezivi, materiale de constructii, beton.
Transport si logistica
Agentii intermediare, companii de livrare si depozitare, transportul silozurilor, transport de materiale in vrac si de incarcaturi in general, ciment, beton, asfalt si deseuri precum si transporturi speciale.
Industria alimentara
Producatorii de produse lactate si bere, producatorii de materii prime, de uleiuri si grasimi, glucoza si amidon, ciocolata, zahar, suplimente alimentare si proteine, bauturi si sucuri, produse alimentare gata preparate si mancare pentru animale.
Tipuri de contaminare:
- Produse lichide (precum mancare. uleiuri si produse chimice)
- Materiale in vrac
- Gaze
Mijloace de curatare
- Apa, solutii pe baza de apa (alcaline, acide)
- Apa de osmoza
- Solutii alcaline, acizi, solventi
Solutii personalizate la cheie sau modulare.
Sistemele de curatare Kärcher pentru containere si rezervoare sunt solutii sistem modulare, personalizate pentru tipuri de contaminare si frecvente de curatare specifice. Evaluarea nevoilor cu accent pus pe calitate, siguranta operationala si eficienta este primul pa catre un sistem planificat corect. Inginerie – fabricat in Germania.
Conceptualizare, planificare, punere in functiune
Cererile la care Kärcher este supusa sunt la fel de diverse precum clientii carora le oferim solutii optime. Ne sustinem clienti de la faza de conceptualizare, planificare si constructie pana la punerea in functiune si operarea continua a sistemului.
Numeroasele proiecte pe care le-am finalizat in toate sectoarele ce necesita curatarea containerelor si rezervoarelor reprezinta baza increderii pe care clientii nostri ne-o acorda. Si avantajul de a avea ca partener de incredere compania Kärcher,lider mondial in tehnologia sistemelor de curatare cu presiune. Companii din toate colturile lumii, ce opereaza in diferite sectoare industriale, profita de aceste solutii.
Conforme, la cheie si eficiente
Majoritatea clientilor nostri prefera o solutie completa - un sistem la cheie. In acest scop, pe langa conceptele moderne , eficiente, incercate si testate, va oferim si autorizatii de operare in conformitate cu standardele aplicabile. De exemplu, echipamente de protectie impotriva exploziilor in conformitate cu ATEX 94/9 sau sisteme de tratare a aerului evacuare si a apelor uzate in conformitate cu Documentul Federal privind Controlul Poluarii.
Kärcher va pune la dispozitie toate sistemele necesare pentru generarea de apa calda, uscare, protectie impotriva cazaturilor de la inaltime, purificarea apelor uzate si tratarea aerului evacuat.
Indeplinim toate cerintele pentru reducerea consumului de energie si a emisiilor de CO2 gratie tehnologiilor de proces inovative, incercate si testate, ce asigura operare de incredere. Detergentii speciali Kärcher pentru curatarea containerelor ofera rezultate mai bune, sunt mai eficienti si au impact redus asupra mediului.
"Plug & Play" – conceptul ingenios pentru containere.
Conceptele pentru container Kärcher sunt solutii complete, la cheie, incercate si testate. O caracteristica speciala a conceptului este design-ul complet integrat al containerului. Aceasta va permite sa il folositi in orice locatie cu minime cerinte de instalare si oferind mobilitate maxima – in orice colt al lumii. Gata de utilizare imediat dupa instalarea containerului. Sistemele de curatare Kärcher pentru containere pot fi extinse cu module aditionale folosind principiul "Plug & Play".
Soluții eficiente
Conceptele de container Kärcher sunt incercate si testate: . toate conexiunile electrice si tevile sunt usor accesibile, fiind instalate pe peretele containerului.
Componente de la clasa entry-level la clasa premium
Componentele cu inalta presiune cu incalzire pentru curatarea containerelor si a rezervoarelor la exterior si la interior sunt complet testate si incercate cu o gama de accesorii pentru diferite intrebuintari.
Avantajele conceptului TSC:
- Instalare rapida
- Siguranta de planificare si a costurilor ridicata
- Versatilitate si mobilitate maxima
- Design modular cu componente testate si incercate