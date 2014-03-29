Conceptualizare, planificare, punere in functiune

Cererile la care Kärcher este supusa sunt la fel de diverse precum clientii carora le oferim solutii optime. Ne sustinem clienti de la faza de conceptualizare, planificare si constructie pana la punerea in functiune si operarea continua a sistemului.

Numeroasele proiecte pe care le-am finalizat in toate sectoarele ce necesita curatarea containerelor si rezervoarelor reprezinta baza increderii pe care clientii nostri ne-o acorda. Si avantajul de a avea ca partener de incredere compania Kärcher,lider mondial in tehnologia sistemelor de curatare cu presiune. Companii din toate colturile lumii, ce opereaza in diferite sectoare industriale, profita de aceste solutii.