Aparate de curățat cu abur și aspiratoare cu abur
Curatare igienica fara agenti de curatare Aparatele de curatat cu abur de la Kärcher si aspiratoarele cu abur curata economic si igienic - fara chimicale. Gama larga de accesorii permit curatarea tuturor tipurilor de podele dure, sticla si suprafete ceramice. Permit, de asemenea, curatarea temeinica a accesoriilor de prindere si a suprafetelor textile.
Aparate de curățat cu abur
Igienice, eficiente din punct de vedere al costurilor si ecologice: aparatele de curatat cu abur de la Kärcher curata toate suprafetele dure, fara agenti de curatare chimica.
Aspiratoare cu abur
Aspiratoarele cu abur de la Kärcher se disting printr-un confort ridicat la utilizare si curatare eficienta a tuturor suprafetelor dure. Gama larga de accesorii asigura curatarea perfecta in orice unghi.