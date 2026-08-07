Sisteme de tratare a apei
Sistem de tratare a apei - verificati calitatea apei dumneavoastra. Incercate si testate prin utilizarea pe termen lung: sistemele Kärcher livreaza apa potabila de calitate din surse de apa proaspata si sarata. Aceste sisteme ofera o apa de calitate si sigura pentru hoteluri, campinguri si ferme, precum si ramuri ale industriei.
Stație de dozare
Statiile de dozare Kärcher dozeaza produsele chimice industriale pentru osmoza inversa si solutia de clor pentru tratarea apei.