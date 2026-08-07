Sisteme de tratare a apei

Sistem de tratare a apei - verificati calitatea apei dumneavoastra. Incercate si testate prin utilizarea pe termen lung: sistemele Kärcher livreaza apa potabila de calitate din surse de apa proaspata si sarata. Aceste sisteme ofera o apa de calitate si sigura pentru hoteluri, campinguri si ferme, precum si ramuri ale industriei.

Kärcher Stație de dozare

Stație de dozare

Statiile de dozare Kärcher dozeaza produsele chimice industriale pentru osmoza inversa si solutia de clor pentru tratarea apei.

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Kärcher Sistem de tratare a apei - verificati calitatea apei dumneavoastra.
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Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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