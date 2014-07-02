Aspiratoare uscate
!Keine Chance für Staub.! Compacte și cu zgomot redus: aspiratoarele profesionale uscate din gama T de la Kärcher sunt special concepute pentru a satisface cerințele clienților profesioniști. Pe lângă acestea, oferta Kärcher cuprinde și aspiratoare profesionale verticale cu perie, aspiratoare profesionale uscate cu acumulator și mături electrice.
Aspiratoare uscate
Aceste aspiratoare uscate silentioase si multifunctionale eco-eficiente economisesc energie electrica, au o zona de actiune ridicata, sunt adaptabile si potrivite pentru diferite tipuri de pardoseli. Filtrele din pasla durabile asigura o putere mare si constanta de aspirare.
Aspiratoare verticale cu perie
Aspiratoarele cu perii de la Kärcher folosesc aspirarea puternica si actiunea de curatare a unei perii electrice. Acestea elimina fara efort particulele de murdarie rezistente din fibre.
Aspiratoare uscate cu acumulator
Flexibilitate fără fir, performanță puternică de curățare, productivitate sporită și, de asemenea, funcționare deosebit de redusă a zgomotului: noile aspiratoare cu baterie de pe platforma Kärcher Battery Power + cu modul de economisire a energiei eco!
Matură electrică
Matura electrica silentioasa pentru o curatare intermediara discreta si rapida. Inlocuirea periei se face fara ajutorul uneltelor iar bateria Li-Ion este usor de scos. Timp indelungat de functionare a bateriei si acumulator suplimentar pentru activitati neintrerupte.
Filtru HEPA 14: soluția de igienă pentru aer curat din interior
Intrăm în contact zilnic cu viruși, bacterii, praf fin și alergeni, care circulă în aerul interior în birouri, hoteluri, spitale, cabinete medicale, școli, precum și în casele și apartamentele noastre, desigur. Afecțiunile respiratorii sunt adesea o consecință pe termen lung.
Filtrul Kärcher HEPA 14 oferă asistență de durată pentru filtrarea aerosolilor din aer în spații închise și îndepărtarea particulelor dăunătoare. Încorporate în dispozitivele de filtrare a aerului și aspiratoarele uscate Kärcher, acestea curăță aerul din interior eficient și fiabil.