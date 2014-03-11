Mașini de măturat
Matura ca profesionistii. Spune la revedere maturii si farasului: maturile Kärcher curata de 5 ori mai rapid; ideale pentru trotuare, drumuri, drumuri de acces si curti. Aceste aparate aduna murdaria intr-un recipient incorporat pentru murdarie. Confortabil, rapid, curat si complet!
Beneficiile mașinilor de măturat.
Ușor de utilizat
Matură ușor și fără efort.
Flexibil și confortabil
Înălțimea mânerului mașinilor de măturat poate fi ajustat poate fi îndoit în jos complet.
Curățenie în fiecare detaliu
Firele lungi ale periilor laterale asigură o curățenie perfectă pe margini.
Simplu și compact
Toate mașinile noastre de măturat pot fi depozitate compact în câțiva pași simpli: doar îndoiți mânerul în jos și poziționați mașina de măturat vertical.
Ușor de eliminat
Containerul instalat pe mașina de măturat Karcher pot fi scoase ușor pentru a fi golite – apucați, ridicați și gata! Nu intrați în contact cu murdăria.
De sine stătător
Containerul poate fi scos și poate fi pus jos grație designului ce-i permite să stea în picioare.