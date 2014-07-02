Sisteme de recuperare a apei
Protectia mediului inconjurator: sisteme de purificare a apei de la Kärcher. Cu Kärcher, puteti lucra atat economic cat si ecologic. Pentru ca protectia mediului si manipularea atenta a resurselor naturale sunt valori importante pentru Kärcher. Multumita consumului redus de apa si a sistemului de reciclare a apei care aduce apa reziduala inapoi in procesul de spalare, consumul de apa proaspata poate fi redus cu pana la 85%.
Apă de spălat fără ulei
Apa de spalare fara ulei este produsa in functionarea statiilor de spalare auto si spalare masini, cu folosirea echipamentelor de spalat de inalta presiune. Sistemele de reciclare speciale economisesc apa proaspata, reduc costurile de operare si respecta reglementarile de mediu in vigoare.