Sisteme de recuperare a apei

Protectia mediului inconjurator: sisteme de purificare a apei de la Kärcher. Cu Kärcher, puteti lucra atat economic cat si ecologic. Pentru ca protectia mediului si manipularea atenta a resurselor naturale sunt valori importante pentru Kärcher. Multumita consumului redus de apa si a sistemului de reciclare a apei care aduce apa reziduala inapoi in procesul de spalare, consumul de apa proaspata poate fi redus cu pana la 85%.

Kärcher Apă de spălat fără ulei

Apă de spălat fără ulei

Apa de spalare fara ulei este produsa in functionarea statiilor de spalare auto si spalare masini, cu folosirea echipamentelor de spalat de inalta presiune. Sistemele de reciclare speciale economisesc apa proaspata, reduc costurile de operare si respecta reglementarile de mediu in vigoare.

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

