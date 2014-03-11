APARATELE DE CURĂȚAT CU ABUR
Aparatele de curățat cu abur Kärcher asigură curățenia în întreaga gospodărie, iar familia ta poate fi sigură că totul este curățat în profunzime - în totalitate fără substanțe chimice. Datorită performanțelor superioare de curățare, aburul elimină până la 99,999% * din coronavirusuri, precum și 99,99% ** din toate bacteriile tipice de uz casnic, și asigură un mediu de viață igienic și sănătos. Fie că este vorba de bucătărie, baie, podele sau chiar pentru călcat rufe, Kärcher folosește la maxim puterea aburului și oferă rezultate de top. Descoperă acum diversitatea aplicațiilor posibile!
Folosirea aburului pentru combaterea coronavirusurilor* și a bacteriilor**
Simplu și eficient împotriva bacteriilor și a coronavirusurilor: aburul fierbinte. Fluxul puternic de abur, temperatura ridicată a aburului, duzele puternice și lavetele de curățare fierbinți fac ca aparatele de curățat cu abur Kärcher să elimina până la 99,999%* din virușii anvelopați, cum ar fi coronavirusurile sau virusurile gripale, precum și 99,99%** din bacteriile tipice de uz casnic de pe suprafețe dure, accesorii și îmbinări, plăci, oglinzi etc.
- Igienă și curățare în profunzime a fibrelor cu abur - complet fără substanțe chimice, doar cu apă
- Eliminarea a până la 99,999%* din coronavirusuri, precum și 99,99%** din bacteriile tipice de uz casnic de pe suprafețe dure și netede
- Performanță mai bună de curățare decât în cazul metodelor convenționale de curățare manuală cu detergent
- Temperatură ridicată a aburului, flux puternică de abur generat
ADU DIN NOU ACEL WOW CU PUTEREA ABURULUI
Alegerea este a ta: gama EasyFix cu accesorii îmbunătățite
Noul accesoriu de călcat cu aburi
Noul accesoriu de călcat cu aburi oferă o soluție rapidă și eficientă pentru îndepărtarea pliurilor și a cutelor de pe haine. Compatibil cu toate aparatele de curățat cu abur de la Kärcher care pot acomoda accesorii.
SC 5 EasyFix
Îndepărtează chiar și murdăria persistentă datorită funcției inovatoare VapoHydro (activarea apei fierbinți). Controlul debitului de abur în mai multe etape permite, de asemenea, selectarea setării optime pentru suprafața respectivă și pentru gradul de contaminare.
Disponibil și ca versiune „Fier de călcat” ce include fierul de călcat cu abur sub presiune.
SC 4 EasyFix
Cu rezervor detașabil pentru reumplere simplă și duză de podea EasyFix pentru performanțe maxime de curățare, și schimbare fără contact a lavetei.
Disponibil și ca versiune „Fier de călcat” ce include fierul de călcat cu abur sub presiune.
SC 3 EasyFix
Cu un timp de încălzire de numai 30 de secunde, este imediat gata de utilizare și poate fi reumplut continuu. Sistemul inovator de detartraj înlocuiește necesitatea detartrajului manual.
SC 3 Upright EasyFix
Cu control al debitului de abur în 3 trepte pentru diferite pardoseli și rezervor de apă detașabil, reîncărcabil continuu, pentru utilizare neîntreruptă. Nu este necesar detartrajul suplimentar datorită tehnologiei de detartrare.
SC 2 EasyFix
Soluția perfectă de intrare în lumea curățării cu abur - cu toate funcțiile esențiale. Accesoriile multifuncționale pot fi stocate direct pe dispozitiv.
SC 2 Upright EasyFix
Mic, îngust, ușor și gata pentru o utilizare rapidă. Atât pardoselile dure, cât și cele din lemn lăcuit pot fi curățate cu ajutorul fluxului de abur controlat în doi pași.
Umpleți rezervorul cu apă de la robinet și începeți 30 de secunde mai târziu. Tehnologia de detartraj cu cartușul de detartrare ce poate fi înlocuit asigură o întreținere simplă, fără necesitatea unui detartraj suplimentar.
SC 2 Deluxe EasyFix
Aparatul compact SC 2 Deluxe EasyFix cu afișaj iluminat cu LED pentru afișarea modului de funcționare. Ideal pentru toate suprafețele dure din întrega casa.
SC 1 EasyFix
Mereu la îndemână și perfect pentru utilizare ocazională. Datorită dimensiunilor compacte, acesta poate fi depozitat direct la locul de utilizare (de ex. în bucătărie, baie). În ciuda dimensiunilor mici, SC 1 elimină, de asemenea, până la 99,999% din coronavirusuri *, precum și 99,99% din bacteriile tipice de uz casnic. **
Aparate de curățat cu abur
Cu ajutorul aparatelor de curatat cu abur de la Kärcher, dumneavoastra si familia dumneavoastra va puteti bucura de un camin foarte curat - fara a fi nevoie de produse chimice. Cu performantele sale de curatare deosebite, aburul ucide 99,99% din totalul bacteriilor* obisnuite din casa, asigurand cel mai inalt standard de igiena si un mediu de viata sanatos. Cu Kärcher, treaba se termina mai repede: indiferent ca este in bucatarie, baie, podele, sau pentru calcat, aparatele de curatat cu abur de la Kärcher ofera rezultate remarcabile. Descoperiti gama larga de posibilitati de aplicare!
Mopul îmbunătăţit***
Curățarea casei doar cu puterea aburului
Curățenie igienică în bucătărie cu aparatele de curățat cu abur de la Kärcher
Curăţarea bucătăriei
Fie că este vorba de obiecte de mobilier, rosturi, suprafețe din sticlă sau plastic, hotă, plită sau chiuvetă: aparatul de curățat cu abur lasă bucătăria curată și igienizată – fără efort și fără reziduuri chimice.
Curăţarea pardoselei
La curățarea pardoselilor dure, cum ar fi piatră, gresie, PVC, parchet laminat sau sigilat, aparatul de curățat cu abur asigură curățenie maximă și igienă - fără reziduuri chimice.
Curăţarea băii
De asemenea, atunci când curățați rosturile, suprafețele din sticlă, oglinzile, ferestrele, obiectele sanitare, cabinele de duș, locurile greu accesibile, aparatele de curățat cu abur fac o treabă perfectă și asigură curățenia igienică absolută.
Fier de călcat cu abur
Aparatul de curățat cu abur SI 4 EasyFix Iron de la Karcher, cu fier de călcat de înaltă calitate și masă de călcat, economisește până la 50% din timp și asigură rezultate perfecte și rufe impecabile.
Un aparat pentru toate sarcinile de curăţare - datorită gamei de accesorii
Gama extinsă de accesorii pentru aparatele de curățat cu abur Kärcher asigură o multitudine de aplicații posibile în toată casa.
Fier de călcat cu abur
Duze
Seturi de lavete
Perii ataşabile
Furtunuri
Seturi de accesorii
Alte accesorii
Găsește accesoriul potrivit pentru mașina ta cu ajutorul motorului de căutare pentru accesorii.
*Testele au arătat că, la curățarea punctuală timp de 30 secunde la putere maximă cu aparatul de curăţat cu abur Kärcher, 99,999% din virusurile anvelopate, cum ar fi coronavirusul sau gripa (cu excepția virusului hepatitei B) sunt fi eliminate de pe suprafețele dure, netede din mediul casnic (germeni de testare: Vaccinia-Ankara-Virus, Modificat).
**Când se curăță la o viteză de 30 cm/s și la nivelul maxim de putere a aburului, 99,99% din toate bacteriile obișnuite de pe suprafețele dure netede vor fi ucise (germeni de testare: Enterococcus hirae) prin contact direct al aburului cu suprafața curățată.
***Cu aparatul de curățat cu abur de la Kärcher, performanțele de curățare sunt mult mai bune decât în cazul curățării manuale cu mop și detergent. Testat conform standardelor internaționale de performanță.