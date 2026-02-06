Roboți de tuns iarba
Inteligent. Puternic. Autonom. Roboții de tuns iarba din gama RCX sunt asistenți inteligenți pentru un gazon perfect îngrijit. Datorită antenei RTK, configurarea este rapidă și simplă. Cu o navigare inteligentă, aceștia se deplasează autonom prin grădină, tund cu precizie, urcă fără efort pantele și, în același timp, protejează gazonul. Bucură-te de timpul liber, în timp ce RCX se ocupă automat de un gazon impecabil. Cu o operare intuitivă și control prin aplicație, ai acces complet oriunde și oricând.