Aspiratoare și mopuri robot
Mai puține treburi casnice. Mai mult WOW.
Repere
Robot, nor și aplicație – 3 elemente, un sistem coerent
Aspiratoarele robotizate Kärcher oferă o gamă largă de funcții și opțiuni de configurare – fiind în același timp foarte simplu de utilizat. Combinația dintre robot, cloud și control prin aplicația pentru smartphone formează baza perfectă pentru cele mai bune rezultate de curățare. Utilizați funcțiile temporizatorului și configurați programele de curățare în funcție de nevoile dumneavoastră individuale. Și dacă o actualizare de securitate sau funcții noi sunt disponibile pentru robot, veți fi notificat automat de către aplicație. Descoperă soluțiile noastre autonome de curățare pentru treburile tale de zi cu zi și câștigă timp pentru lucrurile mai bune din viață.
Viitorul este acum: curatenie autonoma
Pornirea aspiratorului robot de la distanță este atât de simplă folosind aplicația pentru smartphone, astfel încât să vă puteți întoarce la o casă curată. Aspiratoarele și mopurile noastre robotizate fac treaba pentru tine. Robotul folosește navigația cu laser LiDAR de înaltă tehnologie pentru a stabili inițial un plan al casei tale. Când pornește în curățarea, senzorii săi precisi asigură că știe întotdeauna exact unde se află, cum să ocolească obstacolele din cameră sau unde trebuie să se întoarcă la trepte sau scări. Robotul aspiră și șterge complet autonom și se ghidează înapoi la stația de încărcare. Funcția de cartografiere live înseamnă că puteți verifica oricând progresul curățării. Modelul cu specificații superioare, RCV 5, dispune, de asemenea, de detectare a obiectelor AI, astfel încât să poată circula sau ocoli automat chiar și obiecte joase, cum ar fi pantofi sau cabluri. Detectează chiar și covoarele și oferă o curățare completă suplimentară în modul de aspirare sau le evită cu totul în modul mop.
Alegerea vă aparține: adaptați nivelul de curățare și alegeți dintre diverse metode de curățare
Aspiratoarele robotizate și mopurile Kärcher sunt adevărate universale. Fie că este vorba despre o simplă curățare uscată cu ventilatorul de aspirație și peria sau combinată cu funcția suplimentară de ștergere a cârpei din microfibră și a rezervorului de apă proaspătă, orice este posibil. Și, datorită funcției convenabile de control a aplicației, totul este întotdeauna la îndemână. Setările de curățare, cum ar fi puterea de aspirare sau volumul de apă pentru ștergere, pot fi ajustate pentru a se potrivi cerințelor individuale. Zonele cu murdărie mai puternică pot fi trecute de mai multe ori pentru o curățare mai temeinică.
RCV 3 – modelul nivel începător
Aspirarea sau curățarea – modelul nostru pentru nivelul începător poate face ambele
Câștigă timpul înapoi pentru cele mai bune lucruri din viață, în timp ce roboții noștri de curățare se ocupă de aspirare și ștergere. Modelul nostru entry-level, RCV 3, curăță toate podelele dure obișnuite și acoperirile de covoare cu grămadă mică în mod autonom, sistematic și complet – chiar și atunci când nu ești acasă, desigur. Folosind aplicația, puteți regla curățarea pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră specifice și casei dumneavoastră. Tu decizi ce se curăță când. Setați programe de curățare specifice pentru fiecare cameră în parte. Definiți zone interzise, dacă există anumite zone în care aspiratorul robot nu ar trebui să intre. Sau utilizați funcția de curățare a petelor pentru a o direcționa către punctele care necesită o atenție suplimentară. Toate camerele sunt mapate cu navigație LiDAR de precizie și senzori ultra-sensibili care detectează pașii și căderile mari pentru siguranță în timpul curățării.
Date tehnice
- Putere de aspirare: 2500 Pa
- Timp de rulare: 120 min
- Recipient pentru deșeuri 2 în 1 (330 ml) incl. rezervor de apă proaspătă (170 ml)
- Recipient pentru deșeuri uscate: 500 ml
Caracteristicile RCV 3
RCV 5 – inteligent
La fel de minuțios ca RCV 3 – dar cu adaos de inteligență artificială
Dacă vrei să fii sigur că pantofii și cablurile lăsate întins prin preajmă nu sunt ronțate de aspiratorul robot, atunci folosește inteligența artificială a RCV 5. Modelul nostru cu specificații superioare elimină toată bătaia de cap din curățarea podelei. Pe lângă navigația LiDAR, acest aspirator și mop robotizat are un sistem dublu cu laser și o cameră pentru a se asigura că detectează și navighează în mod fiabil fiecare obstacol. Zgomotul său silențios de funcționare face, de asemenea, RCV 5 un coleg de casă cu adevărat atent. Podelele dure pot fi aspirate sau curățate de acest asistent robotizat de curățare – în funcție de programul selectat. Pentru curățarea intensivă a covoarelor, există și o funcție Auto Boost care oferă o putere suplimentară pentru a îndepărta praful de pe țesăturile textile. În modul de ștergere, robotul nu va călători peste covoare. Controlul RCV 5 este de asemenea simplu, datorită aplicației.
Date tehnice:
- Putere de aspirare: 5000 Pa
- Timp de rulare: 120 min
- Recipient pentru deșeuri uscate: 330 ml
- Rezervor de apă proaspătă: 240 ml
Caracteristicile RCV 5
Curățare autonomă – aplicația Home Robots o face realitate
Aplicația Kärcher Home Robots vă oferă acces la toate funcțiile importante ale aspiratorului și mopului dumneavoastră robot. Curățarea autonomă oferă o mulțime de funcții noi, cum ar fi setarea timpilor de curățare și crearea de hărți de curățare – indiferent unde vă aflați. Dacă încă ești afară și vrei să începi curățenia înainte de a ajunge acasă, poți! Pur și simplu activează robotul din aplicația de pe smartphone și poți aștepta cu nerăbdare să te întorci într-o casă curată. Aplicația Kärcher Home Robots este disponibilă gratuit din Apple Store sau Google Play Store. Pur și simplu descărcați-l și începeți prima curățenie autonomă imediat.
Protejarea datelor
Întregul transfer de date între aplicația Home Robots de pe smartphone și aspiratorul robot și mopul se desfășoară prin intermediul unui cloud către serverele situate numai în Germania. În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens. Sunt furnizate actualizări regulate de software și de securitate pentru a vă asigura că aplicația dvs. este întotdeauna actualizată și datele dvs. sunt întotdeauna în siguranță.
Amenajarea zonelor de curațenie
Aspiratoarele robotizate și mopul de la Kärcher curăță autonom și sistematic. „Zone interzisă” poate fi setata prin aplicație pentru a se asigura că robotul nu curățează anumite zone. Dacă, totuși, există unele zone care trebuie aspirate, dar nu molate, atunci există și opțiunea de a seta „zone fără ștergere”. Și dacă ar trebui săriți peste încăperi întregi, robotul poate fi împiedicat să călătorească prin ele prin setarea așa-numiților „pereți virtuali”. Toate acestea sunt ușor și intuitiv de configurat folosind aplicația.
Varietate de moduri de curățare
Aplicația noastră Home Robots oferă mult mai multe funcționalități decât programul de bază pentru curățarea autonomă. Aspirarea, mopul sau o combinație a ambelor programe de curățare – cu aplicația, aveți totul la îndemână, permițându-vă să definiți cu ușurință modul de curățare pentru anumite încăperi sau zone. De asemenea, puteți configura numeroși parametri în funcție de cerințele dumneavoastră individuale – de la puterea de aspirare la aspirare până la debitul de apă la ștergere.
Program de curățenie 2.0
Cu funcția de cronometru din aplicația Home Robots, vă puteți crea propriul program de curățare pentru aspiratorul și mopul robotizat Kärcher. Acest lucru vă permite să specificați nu numai zilele și orele în care doriți să funcționeze robotul, ci și zonele pe care trebuie să le curețe cu ce program de curățare în acest timp. Deoarece toate camerele sunt mapate, puteți ajusta setările de curățare pentru fiecare cameră separată.
Curățare la fața locului și curățarea teritoriului
Atunci când firimiturile sunt scăpate pe podea sau apare altă murdărie, există două soluții flexibile. Pentru murdărirea într-un punct foarte specific, puteți utiliza aplicația pentru a seta o anumită locație pentru curățarea punctului țintit. Iar pentru suprafețe mai mari de murdărie, puteți chiar să utilizați aplicația pentru a seta dimensiunea suprafeței de curățat pentru o curățare intermediară rapidă, dar direcționată.
Activarea și dezactivarea funcțiilor
O gamă largă de funcții, cum ar fi Auto Boost, detectarea covorului sau funcționalitatea AI pot fi activate sau dezactivate una câte una, pentru a se potrivi nevoilor sau preferințelor utilizatorului. De exemplu, Auto Boost poate fi dezactivat pe covoare și covoare pentru a menține curățarea la o putere de aspirație scăzută atunci când murdăria este doar ușoară. Acest lucru economisește energie și prelungește timpul de curățare înainte ca robotul să se întoarcă la stația de încărcare.
Statistica accesoriilor
Cerințele impuse unui aspirator robot și un mop variază de la o gospodărie la alta, în funcție de factori precum dimensiunea zonei de curățat, nivelul de murdărie și frecvența curățărilor. Ca atare, rata cu care accesoriile se uzează variază foarte mult. Acesta este motivul pentru care aplicația Home Robots vă arată gradul de uzură, cum ar fi periile, și indică când trebuie înlocuite accesoriile. Acest lucru asigură că robotul este întotdeauna perfect echipat pentru a funcționa la maximum, iar rezultatele curățării nu lasă nimic de dorit.
Istoricul curățeniei
Fiecare cursă de curățare este înregistrată în timp real în aplicația Home Robots și apoi salvată. Acest lucru oferă perspective interesante asupra vieții robotului dvs. de curățare. Când a fost aparatul în ce cameră, ce distanțe a acoperit și câți metri pătrați de pardoseală au fost aspirați sau curățați? În acest fel, puteți urmări îndeaproape ceea ce a făcut aspiratorul și mopul dvs. robotizat – chiar și atunci când sunteți afară din casă.
Alte funcții
Aplicația Home Robots vă oferă acces la toate funcțiile importante ale robotului dvs. de curățare. Aceasta include o mulțime de funcții suplimentare care se pot dovedi utile într-o situație sau alta. De exemplu, aplicația poate fi folosită ca telecomandă pentru robotul dvs., să spunem dacă trebuie să îl direcționați într-o poziție deosebit de dificilă. Smartphone-ul poate fi folosit și pentru a seta limba și volumul vorbirii sau pentru a oferi răspunsuri la întrebările frecvente.