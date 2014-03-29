Aspiratoare și mopuri robot

Vă rugăm să vă asigurați că stația de încărcare este conectată. Vă recomandăm să plasați stația de încărcare pe un perete cu un spațiu liber de 1,5 m în față și un spațiu liber de 0,5 m la stânga și la dreapta.

Dacă stația de încărcare este mutată în timpul curățării, robotul poate avea dificultăți să o găsească odată ce a terminat.