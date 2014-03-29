Aspiratoare și mopuri robot

0 Produse

Mai puține treburi casnice. Mai mult WOW.

Wisch- und Saugroboter

Repere

Robot, nor și aplicație – 3 elemente, un sistem coerent

Aspiratoarele robotizate Kärcher oferă o gamă largă de funcții și opțiuni de configurare – fiind în același timp foarte simplu de utilizat. Combinația dintre robot, cloud și control prin aplicația pentru smartphone formează baza perfectă pentru cele mai bune rezultate de curățare. Utilizați funcțiile temporizatorului și configurați programele de curățare în funcție de nevoile dumneavoastră individuale. Și dacă o actualizare de securitate sau funcții noi sunt disponibile pentru robot, veți fi notificat automat de către aplicație. Descoperă soluțiile noastre autonome de curățare pentru treburile tale de zi cu zi și câștigă timp pentru lucrurile mai bune din viață.

Wisch- und Saugroboter

Viitorul este acum: curatenie autonoma

Pornirea aspiratorului robot de la distanță este atât de simplă folosind aplicația pentru smartphone, astfel încât să vă puteți întoarce la o casă curată. Aspiratoarele și mopurile noastre robotizate fac treaba pentru tine. Robotul folosește navigația cu laser LiDAR de înaltă tehnologie pentru a stabili inițial un plan al casei tale. Când pornește în curățarea, senzorii săi precisi asigură că știe întotdeauna exact unde se află, cum să ocolească obstacolele din cameră sau unde trebuie să se întoarcă la trepte sau scări. Robotul aspiră și șterge complet autonom și se ghidează înapoi la stația de încărcare. Funcția de cartografiere live înseamnă că puteți verifica oricând progresul curățării. Modelul cu specificații superioare, RCV 5, dispune, de asemenea, de detectare a obiectelor AI, astfel încât să poată circula sau ocoli automat chiar și obiecte joase, cum ar fi pantofi sau cabluri. Detectează chiar și covoarele și oferă o curățare completă suplimentară în modul de aspirare sau le evită cu totul în modul mop.

RCV sensor

Alegerea vă aparține: adaptați nivelul de curățare și alegeți dintre diverse metode de curățare

Aspiratoarele robotizate și mopurile Kärcher sunt adevărate universale. Fie că este vorba despre o simplă curățare uscată cu ventilatorul de aspirație și peria sau combinată cu funcția suplimentară de ștergere a cârpei din microfibră și a rezervorului de apă proaspătă, orice este posibil. Și, datorită funcției convenabile de control a aplicației, totul este întotdeauna la îndemână. Setările de curățare, cum ar fi puterea de aspirare sau volumul de apă pentru ștergere, pot fi ajustate pentru a se potrivi cerințelor individuale. Zonele cu murdărie mai puternică pot fi trecute de mai multe ori pentru o curățare mai temeinică.

Wisch- und Saugroboter

RCV 3 – modelul nivel începător

Aspirarea sau curățarea – modelul nostru pentru nivelul începător poate face ambele

Câștigă timpul înapoi pentru cele mai bune lucruri din viață, în timp ce roboții noștri de curățare se ocupă de aspirare și ștergere. Modelul nostru entry-level, RCV 3, curăță toate podelele dure obișnuite și acoperirile de covoare cu grămadă mică în mod autonom, sistematic și complet – chiar și atunci când nu ești acasă, desigur. Folosind aplicația, puteți regla curățarea pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră specifice și casei dumneavoastră. Tu decizi ce se curăță când. Setați programe de curățare specifice pentru fiecare cameră în parte. Definiți zone interzise, dacă există anumite zone în care aspiratorul robot nu ar trebui să intre. Sau utilizați funcția de curățare a petelor pentru a o direcționa către punctele care necesită o atenție suplimentară. Toate camerele sunt mapate cu navigație LiDAR de precizie și senzori ultra-sensibili care detectează pașii și căderile mari pentru siguranță în timpul curățării.

Date tehnice

  • Putere de aspirare: 2500 Pa
  • Timp de rulare: 120 min
  • Recipient pentru deșeuri 2 în 1 (330 ml) incl. rezervor de apă proaspătă (170 ml)
  • Recipient pentru deșeuri uscate: 500 ml

Caracteristicile RCV 3

icon_arrow

icon_arrow

RCV 5 – inteligent

La fel de minuțios ca RCV 3 – dar cu adaos de inteligență artificială

Dacă vrei să fii sigur că pantofii și cablurile lăsate întins prin preajmă nu sunt ronțate de aspiratorul robot, atunci folosește inteligența artificială a RCV 5. Modelul nostru cu specificații superioare elimină toată bătaia de cap din curățarea podelei. Pe lângă navigația LiDAR, acest aspirator și mop robotizat are un sistem dublu cu laser și o cameră pentru a se asigura că detectează și navighează în mod fiabil fiecare obstacol. Zgomotul său silențios de funcționare face, de asemenea, RCV 5 un coleg de casă cu adevărat atent. Podelele dure pot fi aspirate sau curățate de acest asistent robotizat de curățare – în funcție de programul selectat. Pentru curățarea intensivă a covoarelor, există și o funcție Auto Boost care oferă o putere suplimentară pentru a îndepărta praful de pe țesăturile textile. În modul de ștergere, robotul nu va călători peste covoare. Controlul RCV 5 este de asemenea simplu, datorită aplicației.


Date tehnice:

  • Putere de aspirare: 5000 Pa
  • Timp de rulare: 120 min
  • Recipient pentru deșeuri uscate: 330 ml
  • Rezervor de apă proaspătă: 240 ml

Caracteristicile RCV 5

icon_arrow

icon_arrow

Curățare autonomă – aplicația Home Robots o face realitate

Aplicația Kärcher Home Robots vă oferă acces la toate funcțiile importante ale aspiratorului și mopului dumneavoastră robot. Curățarea autonomă oferă o mulțime de funcții noi, cum ar fi setarea timpilor de curățare și crearea de hărți de curățare – indiferent unde vă aflați. Dacă încă ești afară și vrei să începi curățenia înainte de a ajunge acasă, poți! Pur și simplu activează robotul din aplicația de pe smartphone și poți aștepta cu nerăbdare să te întorci într-o casă curată. Aplicația Kärcher Home Robots este disponibilă gratuit din Apple Store sau Google Play Store. Pur și simplu descărcați-l și începeți prima curățenie autonomă imediat.

RCV privacy

Protejarea datelor

Întregul transfer de date între aplicația Home Robots de pe smartphone și aspiratorul robot și mopul se desfășoară prin intermediul unui cloud către serverele situate numai în Germania. În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens. Sunt furnizate actualizări regulate de software și de securitate pentru a vă asigura că aplicația dvs. este întotdeauna actualizată și datele dvs. sunt întotdeauna în siguranță.

RCV no go area

Amenajarea zonelor de curațenie

Aspiratoarele robotizate și mopul de la Kärcher curăță autonom și sistematic. „Zone interzisă” poate fi setata prin aplicație pentru a se asigura că robotul nu curățează anumite zone. Dacă, totuși, există unele zone care trebuie aspirate, dar nu molate, atunci există și opțiunea de a seta „zone fără ștergere”. Și dacă ar trebui săriți peste încăperi întregi, robotul poate fi împiedicat să călătorească prin ele prin setarea așa-numiților „pereți virtuali”. Toate acestea sunt ușor și intuitiv de configurat folosind aplicația.

RCV cleaning level

Varietate de moduri de curățare

Aplicația noastră Home Robots oferă mult mai multe funcționalități decât programul de bază pentru curățarea autonomă. Aspirarea, mopul sau o combinație a ambelor programe de curățare – cu aplicația, aveți totul la îndemână, permițându-vă să definiți cu ușurință modul de curățare pentru anumite încăperi sau zone. De asemenea, puteți configura numeroși parametri în funcție de cerințele dumneavoastră individuale – de la puterea de aspirare la aspirare până la debitul de apă la ștergere.

RCV cleaning plan

Program de curățenie 2.0

Cu funcția de cronometru din aplicația Home Robots, vă puteți crea propriul program de curățare pentru aspiratorul și mopul robotizat Kärcher. Acest lucru vă permite să specificați nu numai zilele și orele în care doriți să funcționeze robotul, ci și zonele pe care trebuie să le curețe cu ce program de curățare în acest timp. Deoarece toate camerele sunt mapate, puteți ajusta setările de curățare pentru fiecare cameră separată.

RCV spot cleaning

Curățare la fața locului și curățarea teritoriului

Atunci când firimiturile sunt scăpate pe podea sau apare altă murdărie, există două soluții flexibile. Pentru murdărirea într-un punct foarte specific, puteți utiliza aplicația pentru a seta o anumită locație pentru curățarea punctului țintit. Iar pentru suprafețe mai mari de murdărie, puteți chiar să utilizați aplicația pentru a seta dimensiunea suprafeței de curățat pentru o curățare intermediară rapidă, dar direcționată.

RCV

Activarea și dezactivarea funcțiilor

O gamă largă de funcții, cum ar fi Auto Boost, detectarea covorului sau funcționalitatea AI pot fi activate sau dezactivate una câte una, pentru a se potrivi nevoilor sau preferințelor utilizatorului. De exemplu, Auto Boost poate fi dezactivat pe covoare și covoare pentru a menține curățarea la o putere de aspirație scăzută atunci când murdăria este doar ușoară. Acest lucru economisește energie și prelungește timpul de curățare înainte ca robotul să se întoarcă la stația de încărcare.

RCV accessories

Statistica accesoriilor

Cerințele impuse unui aspirator robot și un mop variază de la o gospodărie la alta, în funcție de factori precum dimensiunea zonei de curățat, nivelul de murdărie și frecvența curățărilor. Ca atare, rata cu care accesoriile se uzează variază foarte mult. Acesta este motivul pentru care aplicația Home Robots vă arată gradul de uzură, cum ar fi periile, și indică când trebuie înlocuite accesoriile. Acest lucru asigură că robotul este întotdeauna perfect echipat pentru a funcționa la maximum, iar rezultatele curățării nu lasă nimic de dorit.

RCV charging

Istoricul curățeniei

Fiecare cursă de curățare este înregistrată în timp real în aplicația Home Robots și apoi salvată. Acest lucru oferă perspective interesante asupra vieții robotului dvs. de curățare. Când a fost aparatul în ce cameră, ce distanțe a acoperit și câți metri pătrați de pardoseală au fost aspirați sau curățați? În acest fel, puteți urmări îndeaproape ceea ce a făcut aspiratorul și mopul dvs. robotizat – chiar și atunci când sunteți afară din casă.

RCV Funktionen

Alte funcții

Aplicația Home Robots vă oferă acces la toate funcțiile importante ale robotului dvs. de curățare. Aceasta include o mulțime de funcții suplimentare care se pot dovedi utile într-o situație sau alta. De exemplu, aplicația poate fi folosită ca telecomandă pentru robotul dvs., să spunem dacă trebuie să îl direcționați într-o poziție deosebit de dificilă. Smartphone-ul poate fi folosit și pentru a seta limba și volumul vorbirii sau pentru a oferi răspunsuri la întrebările frecvente.

Pornire și întreținere inițială

Accesorii

Întrebări frecvente – întrebări și răspunsuri despre gama de aspiratoare robot și mop

Întrebări despre robot:

Toate podelele dure convenționale și covoarele cu grădini mici. Când utilizați robotul pe podele din lemn, vă rugăm să nu uitați să îndepărtați placa de mop de pe robot după curățarea umedă pentru a preveni deteriorarea lemnului.

În general, lumina nu afectează comportamentul robotului, deși umbrele întunecate pot declanșa detectarea obiectelor în RCV 5.

Vă rugăm să vă asigurați că stația de încărcare este conectată. Vă recomandăm să plasați stația de încărcare pe un perete cu un spațiu liber de 1,5 m în față și un spațiu liber de 0,5 m la stânga și la dreapta.

Dacă stația de încărcare este mutată în timpul curățării, robotul poate avea dificultăți să o găsească odată ce a terminat.

Nu. Tensiunea maximă transportată de contactele de încărcare este în intervalul de tensiune sigur pentru corpul uman.

Asigurați-vă că priza este alimentată cu curent și în contact complet cu sursa de alimentare a stației de încărcare. Vă rugăm să verificați, de asemenea, dacă contactele de încărcare ale robotului sunt în contact cu cele ale stației de încărcare. Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Înainte ca robotul să înceapă curățarea, acesta se rotește pe axa sa de două ori pentru a se calibra. Acest proces este rulat implicit. Dacă totuși robotul se mișcă într-un mod necoordonat, vă rugăm să verificați următoarele:

  • Senzorul de cădere este acoperit cu praf sau murdărie, ceea ce declanșează un semnal de eroare. Curățați senzorul de cădere cu o cârpă de bumbac ușor umedă.
  • Roata are ceva prins în ea, ceea ce face ca robotul să se miște în cerc. Scoateți obiectul străin de pe roată.
  • Senzorul de coliziune este defect. Atingeți și apăsați senzorii de coliziune de pe partea frontală și laterală a robotului pentru a verifica dacă placa se poate retrage automat.

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

  • Vă rugăm să reîncărcați bateria dacă nu ați folosit robotul de ceva timp. Încărcați robotul în stația de încărcare timp de 3-5 ore.
  • Durata de funcționare a bateriei scade când ajunge la sfârșitul duratei de viață.

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

  • Bateria este prea scăzută pentru curățarea programată.
  • Ora de curățare programată nu a fost salvată. Vă rugăm să verificați dacă sarcina de curățare a fost salvată sau dacă corespunde cerințelor dumneavoastră.

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Verificați mai întâi dacă senzorul de cădere al robotului este acoperit cu praf. Dacă problema persistă după ce ați curățat senzorul, este posibil să existe o defecțiune la senzorul însuși. Vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

  • Vă rugăm să verificați nivelul bateriei. Dacă este prea scăzut, încărcați robotul și încercați din nou.
  • Robotul nu se va porni dacă temperatura ambientală este sub 0°C sau peste 35°C.

Țineți apăsat butonul de pornire. Robotul nu trebuie să se afle în stația de încărcare.

  • Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul stației de încărcare (0,5 m pe fiecare parte și 1,5 m în față) și că contactele de încărcare sunt fără praf și alte obiecte străine.
  • Temperatura ambientală poate fi prea scăzută (mai puțin de 0°C) sau prea ridicată (mai mult de 35°C).

Da, puteți porni robotul apăsând butonul de pornire. Cu toate acestea, unele dintre funcții pot fi utilizate numai cu o conexiune Wi-Fi activă, prin intermediul aplicației.

  1. Deschideți aplicația Google Home
  2. Apăsați „Configurați dispozitivul” și selectați „Serviciul Google”
  3. Găsiți „aptitudinile”
  4. Conecteaza-te la contul tau
  5. Selectați dispozitivul conform instrucțiunilor
  1. Deschideți aplicația Alexa și apăsați pe „Mai multe” pentru a ajunge la Îndemânare și jocuri
  2. Găsiți „aptitudinile”
  3. Faceți clic pe „Activați”
  4. Conecteaza-te la contul tau
  5. Finalizați conexiunea la contul dvs
  6. Faceți clic pe „Găsiți dispozitive” și selectați dispozitivul conform instrucțiunilor

RCV 3:
Apăsați butonul de pornire timp de 5 secunde. Eliberați butonul de pornire când auziți un bip, apoi apăsați butonul de pornire pentru încă 5 secunde. După ce auziți un bip, sistemul a fost resetat. Informațiile utilizatorului și înregistrările de curățare sunt șterse, dar versiunea și întreținerea accesoriilor rămân neschimbate.

RCV 5:
Țineți apăsat butonul de resetare timp de 3 secunde. După ce auziți un bip, sistemul a fost resetat. Informațiile utilizatorului și înregistrările de curățare sunt șterse, dar versiunea și întreținerea accesoriilor rămân neschimbate.

La prima sa utilizare, robotul de spălare și aspirare se deplasează prin cameră pentru a se autocalibra, creând o hartă a zonei. Nu curăță așa cum face. Acest proces de calibrare poate fi repetat pentru zone noi prin intermediul aplicației.

Întrebări despre performanța de curățare:

Vă sfătuim cu insistență să nu curățați podelele pe care s-a acumulat apă. Aportul de lichid ar putea deteriora robotul.

Opriți robotul imediat și uscați recipientul, componentele ansamblului filtrului și orificiul de aspirație. Odată ce componentele sunt uscate, puneți-le înapoi și reporniți robotul. Dacă robotul încă nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Verificați dacă recipientul de praf este plin, deoarece aceasta poate duce la scăparea murdăriei. Vă rugăm să goliți recipientul de praf înainte ca acesta să se umple prea mult.

Vă rugăm să verificați nivelul bateriei. Dacă este scăzut, încărcați robotul și încercați din nou.

  • Asigurați-vă că robotul nu este în modul „Nu deranja”, deoarece acest lucru îl va împiedica curățarea.
  • Robotul nu va relua curățarea dacă a fost plasat manual în stația de încărcare.
  • Recipientul de praf este plin. Vă rog, goliți-l.
  • Filtrul este blocat. Te rog curata-l.
  • Un obiect străin este prins în perie. Vă rugăm să-l eliminați.

Scoateți suportul pentru șervețele și selectați „Vacuum” în aplicație.

Rezervorul de apă trebuie umplut numai cu apă.

Robotul poate curăța sub mobilier doar dacă există suficient spațiu între podea și mobilier.

Întrebări despre aplicație:

Puteți găsi codul QR pentru aplicația „Kärcher Home Robots” în manualul de utilizare. Scanați-l cu smartphone-ul pentru a descărca aplicația.

Vă rugăm să verificați dacă rețeaua dvs. Wi-Fi funcționează la 2,4 GHz. Dacă rețeaua dvs. Wi-Fi este în bandă duală (2,4 GHz și 5 GHz), încercați să o setați la 2,4 GHz.

Asigurați-vă că robotul este cât mai aproape de router.

Da, puteți folosi aplicația pentru a configura camere individuale și pentru a le selecta pentru curățare pe hartă.

Plasați robotul și stația de încărcare într-o zonă nouă. Deschideți lista de hărți în aplicație și selectați opțiunea pentru a crea o hartă nouă.

Asigurați-vă că robotul este conectat la rețea și se află în raza de acțiune a rețelei WLAN.

Da, puteți controla robotul de la distanță folosind aplicația.

Întrebări despre întreținerea produsului:

Nu. Odată ce robotul este complet încărcat, trece la modul de încărcare suplimentară pentru a preveni supraîncărcarea. De asemenea, asigurați-vă că niciun copil nu se joacă cu robotul, chiar dacă acesta este încărcat complet.

Da. Odată ce robotul de curățare este complet încărcat, acesta trece la modul suplimentar de încărcare cu curent scăzut pentru a preveni supraîncărcarea. De asemenea, asigurați-vă că niciun copil nu se joacă cu robotul, chiar dacă acesta este încărcat complet. Dacă nu veți folosi robotul de curățare pentru o perioadă de timp, vă recomandăm să îl opriți și să îl păstrați în ambalajul său.

Depanare:

Verificați și îndepărtați obiectul străin din jurul radarului sau mutați robotul în altă parte pentru a-l reporni.

Vă rugăm să ștergeți senzorul de cădere al robotului și să încercați din nou (puteți găsi informații despre locația senzorului în manualul de utilizare).

Mutați robotul de curățare în altă parte și încercați din nou.

Încercați să apăsați senzorul de coliziune și să verificați dacă există obiecte străine. Reporniți robotul după ce ați îndepărtat obiectele străine.

Dacă robotul de curățare este prea fierbinte sau prea rece, vă rugăm să începeți să-l utilizați din nou numai după ce temperatura a revenit la normal.

Reporniți dispozitivul sau contactați serviciul pentru clienți.

Opriți robotul de curățare și reporniți-l.

Un obiect străin ar putea fi prins în perie, perie laterală sau roată stânga/dreapta. Opriți robotul de curățare și îndepărtați orice obiecte străine.

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova