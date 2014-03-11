Aparate de spălat cu înaltă presiune

Flexibilitate imbatabila - curatare cu inalta presiune de la Kärcher. Kärcher a inventat aparatele de curatat cu apa cu inalta presiune in anul 1950 si de atunci a perfectionat principiul de curatare cu inalta presiune. Mai multa performanta cu un consum mai mic. Durata de viata mai lunga cu timpi de curatare mai redusi. In calitate de lider pe piata mondiala, Kärcher ofera o gama de produse care din punct de vedere al complexitatii tehnice si versatilitatii nu lasa nimic de dorit - cu apa calda sau rece, cu motoare electrice sau motoare cu ardere interna, mobile sau stationare.