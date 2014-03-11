Aparate de spălat cu înaltă presiune
Flexibilitate imbatabila - curatare cu inalta presiune de la Kärcher. Kärcher a inventat aparatele de curatat cu apa cu inalta presiune in anul 1950 si de atunci a perfectionat principiul de curatare cu inalta presiune. Mai multa performanta cu un consum mai mic. Durata de viata mai lunga cu timpi de curatare mai redusi. In calitate de lider pe piata mondiala, Kärcher ofera o gama de produse care din punct de vedere al complexitatii tehnice si versatilitatii nu lasa nimic de dorit - cu apa calda sau rece, cu motoare electrice sau motoare cu ardere interna, mobile sau stationare.
Aparate de curățat cu înaltă presiune fără încălzire
Curăță zilnic mașini, vehicule și clădiri cu eficiență ridicată: datorită presiunii puternice și debitului mare de apă, fiecare aparat de spălat cu presiune profesional fără încălzire îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă. Este soluția ideală pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari.
Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă
Folosind apă caldă, aceste aparate profesionale de spălat cu presiune curăță mai eficient decât modelele cu apă rece, la aceeași presiune. Modelele Kärcher se remarcă prin tehnologie de ultimă generație și un nivel ridicat de confort în utilizare.
Sisteme de curatare cu presiune ultra-inalta
Atunci când un aparat profesional de spălat cu presiune standard nu mai face față, intră în acțiune sistemele Kärcher cu presiune ultra-înaltă. Datorită tehnologiei UHP (Ultra High Pressure), chiar și cele mai persistente depuneri și murdării pot fi îndepărtate rapid și eficient.
Generator de apă caldă
Generatoarele noastre de apă caldă oferă o soluție simplă și economică pentru a transforma un aparat profesional de spălat cu presiune cu apă rece într-un sistem de curățare cu apă caldă, crescând astfel eficiența procesului ori de câte ori este nevoie.
Noua metodă pentru curățarea fațadelor, sticlei, sistemelor solare și a pardoselilor.
Noile noastre soluții care cuprind perii, lănci telescopice, atașamente și adaptoare permit acum utilizarea flexibilă a diferitelor tipuri de curățare pentru diverse însărcinări. Fie că este vorba de presiune joasă, medie sau mare sau și pentru aspirare: curățarea fațadelor, suprafețelor de sticlă, panourilor solare și pardoselilor nu a fost niciodată mai confortabilă și minuțioasă chiar și în locurile greu accesibile.
Găsiți rapid adaptorul EASY!Lock potrivit
Cum arată conexiunile perfecte. Pentru a acoperi diferitele interfețe, de la aparatul de curățat cu înaltă presiune la duză, precum și compatibilitatea perfectă între acestea, sunt disponibile în total de 8 adaptoare diferite. Acest lucru asigură ca toate aparatele și accesoriile existente pot fi utilizate în continuare împreună cu noile aparate și accesorii EASY!Lock. Sistema noastră de căutare vă oferă informații despre toate adaptoarele listate cu aplicația respectivă. De exemplu, orice aparat de curățat cu înaltă presiune cu conexiune M 22 × 1,5 poate fi convertit rapid în noul sistem EASY!Lock cu adaptor 2.
Pistolul cu declanșare EASY!Force
Stăpânești puterea! Doar un singur lucru poate sta între tine și sarcina ta de curățare: pistolul nostru cu declanșare EASY!Force. Vă oferă puterea de a utiliza cu ușurință presiunea înaltă. Conceptul de operare revoluționar al pistolului cu declanșare EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune și reduce forța de reținere a declanșatorului la zero. Absolut zero. Proiectat pentru o utilizare mai simplă, ergonomică și fără stres. Încercați pistolul nostru EASY!Force cu declanșare – nu veți dori să îl lăsați jos.