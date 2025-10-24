Generator de apă caldă

Este un simplu fapt: apa fierbinte are o putere mai mare de curățare decât apa rece. Recomandăm generatorul nostru de apă caldă pentru oricine cine are nevoie de acest avantaj suplimentar în munca de zi cu zi, adică ca o modernizare rentabilă a curățătorului existent de apă rece de înaltă presiune. Ușor se conectează la ieșirea mașinii de spălat de înaltă presiune și furnizează apă caldă până la 80 ° C. Foarte eficient și cu emisii reduse. Pentru rezultate și mai bune de curățare în caz de murdărie încăpățânată.

0 Produse
Kärcher
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2025 Kärcher Moldova