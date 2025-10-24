Generator de apă caldă

Este un simplu fapt: apa fierbinte are o putere mai mare de curățare decât apa rece. Recomandăm generatorul nostru de apă caldă pentru oricine cine are nevoie de acest avantaj suplimentar în munca de zi cu zi, adică ca o modernizare rentabilă a curățătorului existent de apă rece de înaltă presiune. Ușor se conectează la ieșirea mașinii de spălat de înaltă presiune și furnizează apă caldă până la 80 ° C. Foarte eficient și cu emisii reduse. Pentru rezultate și mai bune de curățare în caz de murdărie încăpățânată.