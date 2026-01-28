Mașini municipale
Solutia pentru curatarea zonelor publice. Cu 26 HP pana la 84 HP, masinile urbane de la Kärcher ofera performante deosebite pentru fiecare aplicatie. De asemenea, acestea impresioneaza prin rezultatele lor perfecte de curatare, prin robustete si gama aproape nelimitata de aplicatii.
Mașini de măturat municipale
Pentru utilizare continua profesionala in parcari auto mari, terenuri pentru expozitii si zone industriale. Tehnologia avansata si eficienta de la Kärcher asigura rezultate optime.
Suporturi de instrumente și măturătoare multifuncționale de la Kärcher și Holder
Nou înființată Kärcher Municipal GmbH reunește gama completă de echipamente municipale. În cadrul acestei noi organizații, mărcile Holder și Kärcher se completează perfect reciproc și avansează cu competențele lor subiacente. Pentru dumneavoastră, în calitate de client, aceasta înseamnă și mai multe soluții pentru și mai multe aplicații în utilizarea pe tot parcursul anului. Cu o calitate de primă clasă, dintr-o singură sursă competentă și în mai multe locații din întreaga lume. Urcă-te la bord și pune-ți încrederea în echipamentele municipale cu viitor.
Măturatoarele municipale Kärcher oferă performanțe excepționale peste tot. Pe suprafețe mari, precum și pe suprafețe dificile, drumuri, poteci, parcări, zone cu gazon și facilități sportive. De la curățenia de primăvară, întreținerea zonelor verzi vara și sezonul frunzelor, până la serviciul de iarnă. Cu diferitele unelte, fiecare dintre aceste mașini robuste oferă o soluție optimizată pentru aplicație în ceea ce privește performanța, funcționarea și economia. Și astfel o investiție care își păstrează valoarea de-a lungul multor ani.
Vehiculul potrivit pentru fiecare aplicație
Cel mai bun din tot ce este present la bord – MC 250
MC 250 nostru prezintă cele mai bune performanțe de măturare, confort și protecția mediului. Măturatorul compact și robust are o unitate puternică care respectă cele mai înalte standarde de protecție a mediului. Conceptul logic de operare este intuitiv. Cabina mare spațioasă, clar aranjată și confortabilă oferă confort maxim pe tot parcursul anului. Cu o viteză de conducere de 60 km/h, suspensie hidropneumatică și acces rapid la toate componentele de service, vă puteți finaliza munca mai rapid și mai eficient decât oricând.
Putere în uz – videoclipuri cu aplicații
MC 130
MC 250 – cand vrei ce e mai bun!
MIC 35/MIC 42 utilizare iarna
Funcții bine gândite – perfect adaptate pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră
Stația de lucru de pe mașinile municipale Kärcher și Holder poate fi proiectată cu diverse accesorii, atât funcționale, cât și convenabile. Opțiuni precum o cameră de retrovizoare, radio cu CD player, MP3, Bluetooth și sistem hands-free, scaunul confort și oglinda spate încălzită servesc la sporirea siguranței șoferului și pentru a le ușura lucrurile. Sistemul fin reglat, care cuprinde suporturi de instrumente, unelte și accesorii, oferă un grad ridicat de funcționalitate și performanță. Disponibilitatea ridicată garantată a pieselor de schimb cu timpi de livrare minime și stocare pe termen lung asigură disponibilitatea operațională și eficiența economică pe termen lung.
Echipament convenabil și confortabil
De la suportul pentru băuturi la husa pentru documente, de la scaunul confort cu arcuri pneumatice la radioul cu CD player – detaliile practice și inteligente de echipare fac munca deosebit de plăcută pentru șofer.
Configurat pentru cerințele dvs
Suplimente individuale, cum ar fi furtunul de aspirare, sistemul de circulație a apei, sistemul de tracțiune și sistemul hidraulic extind gama de aplicații și măresc eficiența.
Flexibilitatea dumneavoastră datorită nenumăratelor instrumente
Kärcher oferă instrumentul potrivit pentru fiecare sarcină: perii cu role frontale, sisteme de perii cu și fără perii laterale și sistem de aspirație pentru curățarea exterioară. Mașini de tuns iarbă, perie pentru buruieni și braț hidraulic de udare pentru întreținerea zonei verzi. Aruncători de zăpadă, pluguri de zăpadă și împrăștiatoare montate în partea de sus pentru serviciul de iarnă. Mașini de curățare cu înaltă presiune și sisteme de spălare pentru curățare umedă.
Fiabilitate pe care te poți baza
Doar piesele originale Kärcher au calitatea proverbială Kärcher. Acest lucru se aplică periilor laterale și uleiului de motor și fluidului hidraulic – și, bineînțeles, de asemenea, pentru toate celelalte piese de uzură, piese de schimb, lubrifianți și materiale de operare. Nimic nu este mai bun și mai fiabil decât originalul.
Ajutoarele voastre la telefon
Prietenos. Competent. Orientat spre soluție. Angajații liniei fierbinți Kärcher sunt foarte familiarizați cu toate mașinile, componentele accesorii și agenții de curățare pentru a vă oferi sfaturi competente la telefon.
Menține performanța și valoarea
Performanță întotdeauna de vârf: cu acordurile noastre de service, mașinile dvs. de curățat Kärcher sunt întotdeauna gata de utilizare - datorită inspecțiilor regulate, întreținerii sau pachetului complet de servicii complete.
Soluții de aplicare municipale
Soluțiile noastre de aplicare pentru zona municipală oferă conceptul de soluție ideală pentru fiecare nevoie și pentru fiecare anotimp – fie că este gheață și zăpadă, întreținerea zonei verzi sau aplicații speciale, precum și măturarea și aspirarea.
Consiliere, service și vânzări
Satisfactia dumneavoastra este scopul nostru. Prin urmare, obțineți echipamente municipale Kärcher exclusiv de la distribuitorul dumneavoastră specializat Kärcher pentru echipamente municipale.
Date de contact ale Karcher Moldova:
Tel. + 373 60 78 55 11 Andrei Buza
+ 373 22 850 850
Contact pentru Kärcher Municipal:
Kärcher Municipal GmbH | Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen, Germany
Tel.: +49 (0) 7121 930 7290
E-mail: info@municipal.kaercher.com
Web: www.kaercher-municipal.com