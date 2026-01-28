Mașini municipale

Suporturi de instrumente și măturătoare multifuncționale de la Kärcher și Holder

Nou înființată Kärcher Municipal GmbH reunește gama completă de echipamente municipale. În cadrul acestei noi organizații, mărcile Holder și Kärcher se completează perfect reciproc și avansează cu competențele lor subiacente. Pentru dumneavoastră, în calitate de client, aceasta înseamnă și mai multe soluții pentru și mai multe aplicații în utilizarea pe tot parcursul anului. Cu o calitate de primă clasă, dintr-o singură sursă competentă și în mai multe locații din întreaga lume. Urcă-te la bord și pune-ți încrederea în echipamentele municipale cu viitor.

Măturatoarele municipale Kärcher oferă performanțe excepționale peste tot. Pe suprafețe mari, precum și pe suprafețe dificile, drumuri, poteci, parcări, zone cu gazon și facilități sportive. De la curățenia de primăvară, întreținerea zonelor verzi vara și sezonul frunzelor, până la serviciul de iarnă. Cu diferitele unelte, fiecare dintre aceste mașini robuste oferă o soluție optimizată pentru aplicație în ceea ce privește performanța, funcționarea și economia. Și astfel o investiție care își păstrează valoarea de-a lungul multor ani.