Aspiratoare umed-uscate

Fie că este vorba de murdărie umedă sau uscată, grosieră sau fină - în mașină, în subsol, în garaj, în atelierul de hobby sau în jurul casei - aspiratoarele Kärcher pentru aspirare uscată și umedă impresionează prin multifuncționalitatea lor. Acestea sunt extrem de robuste, au o putere de aspirare excelentă și sunt eficiente din punct de vedere energetic. Datorită designului lor compact, pot fi depozitate cu ușurință și sunt întotdeauna la îndemână. Numeroasele funcții și o gamă extinsă de accesorii asigură rezultate de curățare perfecte în toate situațiile și o utilizare cât mai ușoară. Modelele noastre cu baterii pot fi utilizate și acolo unde nu sunt disponibile prize.

 

REÎNTOARCEȚI WOW. ORICE NU S-AR ÎNTÂMPLA.

Umed sau uscat – nu contează: gama puternică WD aspiră orice fel de murdărie. Descoperiți aspiratoarele Kärcher care pot face totul. Puterea lor mare de aspirare și îndepărtarea rapidă și fără reziduuri a murdăriei de pe toate suprafețele podelei vor readuce WOW-ul în și în jurul casei dvs. Fie pentru murdărie umedă, fie pentru murdărie uscată, WD cu diversele sale accesorii este un aliat de încredere.

Diverse application possibilities

Multifuncționalitatea este înrădăcinată în ADN-ul aspiratoarelor noastre umede și uscate. Acești multi-tasker puternici fac curățenie, în pivniță, garaj, atelierul tău de hobby sau în grădină. Pentru lucrări de renovare, aspirarea mașinii, scăparea de cioburi sau apă vărsată. Nu contează dacă murdăria este uscată, umedă, grosieră sau fină – aceste dispozitive puternice fac față chiar și în mod fiabil cu cantități mari de apă.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Performanță superioară de curățare și putere de aspirație

Acolo unde aspiratoarele convenționale de uz casnic se confruntă cu probleme, aspiratoarele uscate și umede Kärcher pornesc cu adevărat. Cu o aspirație puternică combinată cu o eficiență energetică remarcabilă, aspiratoarele umede și uscate oferă o aspirare ideală a murdăriei datorită dispozitivelor și accesoriilor perfect coordonate, obținând rezultate de curățare rapide și temeinice. Utilizarea instrumentului de aspirare la tăierea, șlefuirea și multe altele reduce expunerea la praf și murdărie, păstrând spațiul de lucru curat.

Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

Și mai mult confort

Comoditate la nivelul următor: designul compact necesită puțin spațiu pentru depozitare. Permite depozitarea furtunului și a accesoriilor direct pe dispozitiv. Designul inovator al filtrului face ca aspiratoarele umede și uscate să fie convenabile de utilizat – fără niciun contact cu murdăria. În plus, durata de viață lungă, datorită unui nivel ridicat de calitate și robustețe, deosebește aspiratoarele uscate și umede.

Compact wet and dry vacuum cleaners
Aplicații

Aspiratoarele robuste Kärcher umede și uscate nu rezistă. Îndepărtează murdăria uscată la fel de eficient ca murdăria umedă și chiar și cantitățile mari de lichid nu reprezintă o problemă.

Kärcher WD 5 P S

Curatenie auto

Curățați-vă temeinic mașina cu un aspirator uscat și umed Kärcher. Gama sa extinsă de accesorii vă permite să curățați între scaune și locurile greu accesibile.

Kärcher WD 5 P S

Renovare

Aspiratoarele uscate și umede Kärcher pot gestiona și moloz grosier. Sistemul inovator de filtrare și puterea de aspirare constantă ridicată simplifică procesul de curățare și fac posibilă lucrul cu un consum redus de energie. Nici măcar molozul umed sau umed nu reprezintă o problemă.

Kärcher WD 3 P S

Atelier

Îndepărtarea comodă a prafului pentru prelucrarea lemnului și lucrul în atelier. La modelele cu priză încorporată, dispozitivele electrice pot fi conectate direct la aspiratorul umed și uscat, care aspiră automat așchii de lemn de îndată ce începeți să tăiați.

Kärcher WD 2

Lichide și cioburi

Cu aspiratoarele noastre umede și uscate, numele vorbește de la sine. Sticlele de băut sparte, bălțile mici sau murdăria umedă nu reprezintă deloc o problemă, datorită puterii mari de aspirare, recipientului robust și opțiunii de a aspira fără sac filtrant.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Apă scursă sau vărsată

Bălțile mari au o varietate de cauze, dar în fiecare caz pot fi îndepărtate complet cu un aspirator uscat și umed Kärcher. Containerul mare vă asigură că puteți aspira pentru perioade lungi de timp, precum și că puteți colecta acumulări mari de apă rapid și fără efort.

Wet and dry vacuum cleaners with blower function

Grădină

Un aspirator umed si uscat este de un real ajutor, chiar si in gradina. Aspirați cu ușurință crengi mici, pietriș, frunze sau suflați-le deoparte folosind funcția de suflare.

Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

Zona exterioara

Terasele, garajele, intrările în casă și scările sunt din nou curate în cel mai scurt timp cu aspiratoarele umede și uscate.

Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

Zona interioarăс

WD-urile pot fi folosite la fel ca aspiratoarele obișnuite pentru aspirarea în spațiile de locuit, oferind cele mai bune rezultate de curățare datorită accesoriilor speciale, precum duza pentru covoare.

Nomenclatură

icon_arrow

FAQs-Întrebări frecvente

Cum funcționează curățarea filtrului pentru aspiratorul umed și uscat Kärcher?

Cum înlocuiți un cartuș de filtru (WD 2 – WD 3)?

Cum înlocuiți un filtru pliat plat (WD 4 – WD 6)?

Cum puneți un sac filtrant în aspiratoarele uscate și umede Kärcher (WD 2 – WD 6)?

Cum depozitați furtunul pe aspiratorul uscat și umed Kärcher (WD 3 – WD 6)?

Datorită funcției integrate de curățare a filtrului, filtrele murdare din toate dispozitivele de top din gama WD 5 – WD 6 pot fi curățate rapid și eficient prin apăsarea butonului de curățare a filtrului. Aceasta înseamnă că puteți lucra cu o putere de aspirare constantă, chiar și pentru sarcini dificile de curățare.

Murdărie uscată, umedă, grosieră sau fină – nu contează! Duzele de pardoseală, dezvoltate intern, garantează o absorbție perfectă a murdăriei, impresionează prin comportament optim de alunecare și pot fi adaptate rapid și ușor la murdăria umedă sau uscată. Cu duza de pardoseală comutabilă, schimbarea se realizează convenabil folosind comutatorul cu picior. Duzele speciale pentru podea garantează satisfacția completă a curățării.

Aspirator uscat

Pentru dispozitivele cu filtru de spumă (WD 2), recomandăm întotdeauna utilizarea suplimentară a unui sac de filtru.

Pentru dispozitivele cu cartuș sau filtre plisate plate (WD 3 – WD 6), atunci când aspirați praful fin, trebuie folosit un sac filtrant. Pentru alte aplicații, nu este nicio problemă să aspirați fără un sac filtrant.

Curățare cu aspirator umed

Când aspirați lichide și murdărie umedă, vă recomandăm să aspirați fără sac de filtru. Filtrele de spumă, filtrele cu cartuș și filtrele pliate plate nu sunt deteriorate de curățarea umedă.

Dacă este necesar, curățați filtrul de spumă și cartușul de filtru sub jet de apă. Nu o frecați sau periați. Lăsați mediile de filtrare să se usuce complet înainte de a le folosi din nou.

Aspiratoarele uscate și umede Kärcher nu sunt potrivite pentru aspirarea cenușii. Cenușa rece poate fi aspirată folosind un pre-separator de cenușă sau puteți folosi un aspirator de cenușă Kärcher.

Diferitele modele Kärcher au capacități de umplere diferite, astfel încât capacitatea maximă de umplere depinde de modelul dispozitivului. Dacă a fost atins volumul maxim de umplere, un plutitor închide orificiul de vid, care oprește aspirarea. Aparatul nu se oprește automat, ci rulează cu o viteză crescută. Opriți imediat dispozitivul și goliți recipientul.

Detalii despre puterea minimă și maximă a prizei de curent pot fi găsite pe priza dispozitivului.

Front view of WD 1 compact battery and WD 3 battery

Aspiratoare umede și uscate fără fir

Aspiratoarele umed și uscate alimentate cu baterie și puternice de la Kärcher asigură o curățare minuțioasă acolo unde aspiratoarele umede și uscate cu fir nu pot ajunge sau în zone greu accesibile - în mașină, sub carport, în casa de vară sau pe căile de grădină ; oferind în același timp aceeași funcționalitate ca un dispozitiv cu fir. Fără cablu, fără limită. Bateria WD 3 cu un container mare de 17 litri și bateria compactă WD 1 într-un design compact și portabil.

Treceți la aspiratoare umed-uscate cu acumulator

Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Accesorii pentru aspiratoare umede și uscate: mai practice, mai amănunțite

Accesoriile au fost special dezvoltate pentru aspiratoarele uscate și umede Kärcher. Împreună cu dispozitivele, ele dezlănțuie o eficiență de curățare extrem de impresionantă și extind gama de aplicații.

Caută accesorii

INFORMAȚIE UTILĂ

