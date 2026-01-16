Aspiratoare umed-uscate

Fie că este vorba de murdărie umedă sau uscată, grosieră sau fină - în mașină, în subsol, în garaj, în atelierul de hobby sau în jurul casei - aspiratoarele Kärcher pentru aspirare uscată și umedă impresionează prin multifuncționalitatea lor. Acestea sunt extrem de robuste, au o putere de aspirare excelentă și sunt eficiente din punct de vedere energetic. Datorită designului lor compact, pot fi depozitate cu ușurință și sunt întotdeauna la îndemână. Numeroasele funcții și o gamă extinsă de accesorii asigură rezultate de curățare perfecte în toate situațiile și o utilizare cât mai ușoară. Modelele noastre cu baterii pot fi utilizate și acolo unde nu sunt disponibile prize.