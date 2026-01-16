Aspiratoare umed-uscate
Fie că este vorba de murdărie umedă sau uscată, grosieră sau fină - în mașină, în subsol, în garaj, în atelierul de hobby sau în jurul casei - aspiratoarele Kärcher pentru aspirare uscată și umedă impresionează prin multifuncționalitatea lor. Acestea sunt extrem de robuste, au o putere de aspirare excelentă și sunt eficiente din punct de vedere energetic. Datorită designului lor compact, pot fi depozitate cu ușurință și sunt întotdeauna la îndemână. Numeroasele funcții și o gamă extinsă de accesorii asigură rezultate de curățare perfecte în toate situațiile și o utilizare cât mai ușoară. Modelele noastre cu baterii pot fi utilizate și acolo unde nu sunt disponibile prize.
Umed sau uscat – nu contează: gama puternică WD aspiră orice fel de murdărie. Descoperiți aspiratoarele Kärcher care pot face totul. Puterea lor mare de aspirare și îndepărtarea rapidă și fără reziduuri a murdăriei de pe toate suprafețele podelei vor readuce WOW-ul în și în jurul casei dvs. Fie pentru murdărie umedă, fie pentru murdărie uscată, WD cu diversele sale accesorii este un aliat de încredere.
Diverse application possibilities
Multifuncționalitatea este înrădăcinată în ADN-ul aspiratoarelor noastre umede și uscate. Acești multi-tasker puternici fac curățenie, în pivniță, garaj, atelierul tău de hobby sau în grădină. Pentru lucrări de renovare, aspirarea mașinii, scăparea de cioburi sau apă vărsată. Nu contează dacă murdăria este uscată, umedă, grosieră sau fină – aceste dispozitive puternice fac față chiar și în mod fiabil cu cantități mari de apă.
Performanță superioară de curățare și putere de aspirație
Acolo unde aspiratoarele convenționale de uz casnic se confruntă cu probleme, aspiratoarele uscate și umede Kärcher pornesc cu adevărat. Cu o aspirație puternică combinată cu o eficiență energetică remarcabilă, aspiratoarele umede și uscate oferă o aspirare ideală a murdăriei datorită dispozitivelor și accesoriilor perfect coordonate, obținând rezultate de curățare rapide și temeinice. Utilizarea instrumentului de aspirare la tăierea, șlefuirea și multe altele reduce expunerea la praf și murdărie, păstrând spațiul de lucru curat.
Și mai mult confort
Comoditate la nivelul următor: designul compact necesită puțin spațiu pentru depozitare. Permite depozitarea furtunului și a accesoriilor direct pe dispozitiv. Designul inovator al filtrului face ca aspiratoarele umede și uscate să fie convenabile de utilizat – fără niciun contact cu murdăria. În plus, durata de viață lungă, datorită unui nivel ridicat de calitate și robustețe, deosebește aspiratoarele uscate și umede.
Caracteristici
Aplicații
Aspiratoarele robuste Kärcher umede și uscate nu rezistă. Îndepărtează murdăria uscată la fel de eficient ca murdăria umedă și chiar și cantitățile mari de lichid nu reprezintă o problemă.
Curatenie auto
Curățați-vă temeinic mașina cu un aspirator uscat și umed Kärcher. Gama sa extinsă de accesorii vă permite să curățați între scaune și locurile greu accesibile.
Renovare
Aspiratoarele uscate și umede Kärcher pot gestiona și moloz grosier. Sistemul inovator de filtrare și puterea de aspirare constantă ridicată simplifică procesul de curățare și fac posibilă lucrul cu un consum redus de energie. Nici măcar molozul umed sau umed nu reprezintă o problemă.
Atelier
Îndepărtarea comodă a prafului pentru prelucrarea lemnului și lucrul în atelier. La modelele cu priză încorporată, dispozitivele electrice pot fi conectate direct la aspiratorul umed și uscat, care aspiră automat așchii de lemn de îndată ce începeți să tăiați.
Lichide și cioburi
Cu aspiratoarele noastre umede și uscate, numele vorbește de la sine. Sticlele de băut sparte, bălțile mici sau murdăria umedă nu reprezintă deloc o problemă, datorită puterii mari de aspirare, recipientului robust și opțiunii de a aspira fără sac filtrant.
Apă scursă sau vărsată
Bălțile mari au o varietate de cauze, dar în fiecare caz pot fi îndepărtate complet cu un aspirator uscat și umed Kärcher. Containerul mare vă asigură că puteți aspira pentru perioade lungi de timp, precum și că puteți colecta acumulări mari de apă rapid și fără efort.
Grădină
Un aspirator umed si uscat este de un real ajutor, chiar si in gradina. Aspirați cu ușurință crengi mici, pietriș, frunze sau suflați-le deoparte folosind funcția de suflare.
Zona exterioara
Terasele, garajele, intrările în casă și scările sunt din nou curate în cel mai scurt timp cu aspiratoarele umede și uscate.
Zona interioarăс
WD-urile pot fi folosite la fel ca aspiratoarele obișnuite pentru aspirarea în spațiile de locuit, oferind cele mai bune rezultate de curățare datorită accesoriilor speciale, precum duza pentru covoare.
FAQs-Întrebări frecvente
Aspiratoare umede și uscate fără fir
Aspiratoarele umed și uscate alimentate cu baterie și puternice de la Kärcher asigură o curățare minuțioasă acolo unde aspiratoarele umede și uscate cu fir nu pot ajunge sau în zone greu accesibile - în mașină, sub carport, în casa de vară sau pe căile de grădină ; oferind în același timp aceeași funcționalitate ca un dispozitiv cu fir. Fără cablu, fără limită. Bateria WD 3 cu un container mare de 17 litri și bateria compactă WD 1 într-un design compact și portabil.
Accesorii pentru aspiratoare umede și uscate: mai practice, mai amănunțite
Accesoriile au fost special dezvoltate pentru aspiratoarele uscate și umede Kärcher. Împreună cu dispozitivele, ele dezlănțuie o eficiență de curățare extrem de impresionantă și extind gama de aplicații.