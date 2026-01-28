Пылесосы сухой и влажной уборки
Пылесос для мастерских или автомобильный пылесос, сухая или влажная грязь, крупная или мелкая грязь – не важно! Пылесосы для сухой и влажной уборки Kärcher предлагают различные области применения как снаружи, так и внутри помещений. Они выделяются из толпы превосходной мощностью всасывания, высокой энергоэффективностью и прочной конструкцией. Многофункциональные устройства имеют множество применений и полный набор аксессуаров, что делает их вашим чудодейственным решением проблем дома, сада и гаража.
Влажная или сухая уборка — не имеет значения: мощная линейка пылесосов WD убирает любую грязь. Откройте для себя пылесосы Kärcher, способные на всё. Их высокая мощность всасывания и быстрое удаление грязи без остатка со всех поверхностей пола вернут WOW в ваш дом и вокруг него. Будь то мокрая или сухая грязь, WD с его различными аксессуарами станет надежным союзником.
Разнообразные возможности применения
Многофункциональность заложена в ДНК наших пылесосов для сухой и влажной уборки. Эти сильные многозадачные устройства убираются в подвале, гараже, мастерской или в саду. Для ремонтных работ, уборки автомобиля пылесосом, избавления от осколков или пролитой воды. Неважно, сухая это грязь, мокрая, крупная или мелкая – эти мощные устройства надежно справляются даже с большим количеством воды.
Превосходная производительность уборки и мощность всасывания
Там, где обычные бытовые пылесосы борются, пылесосы для сухой и влажной уборки Kärcher действительно справляются с задачей. Благодаря мощному всасыванию в сочетании с выдающейся энергоэффективностью пылесосы для сухой и влажной уборки обеспечивают идеальный сбор грязи благодаря идеально согласованным устройствам и аксессуарам, обеспечивая быстрые и тщательные результаты уборки. Использование всасывающего устройства при пилении, шлифовании и других операциях снижает воздействие пыли и грязи, сохраняя рабочее место в чистоте.
Еще больше удобства
Удобство следующего уровня: компактный дизайн занимает мало места для хранения. Это позволяет хранить шланг и принадлежности непосредственно на устройстве. Инновационная конструкция фильтров делает пылесосы для сухой и влажной уборки удобными в использовании — вообще без контакта с грязью. Более того, долгий срок службы благодаря высокому уровню качества и надежности отличает пылесосы для сухой и влажной уборки.
Функции
Приложения
Надежные пылесосы Kärcher для влажной и сухой уборки не останавливаются на достигнутом. Они удаляют сухую грязь так же эффективно, как и влажную, и даже большое количество жидкости не проблема.
Чистка автомобилей
Тщательно очистите автомобиль с помощью пылесоса Kärcher для влажной и сухой уборки. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет убирать между сиденьями и труднодоступными местами.
Ремонт
Пылесосы для сухой и влажной уборки Kärcher также справятся с крупным мусором. Инновационная система фильтрации и неизменно высокая мощность всасывания упрощают процесс уборки и позволяют работать с низким потреблением энергии. Даже мокрый или влажный щебень не представляет проблемы.
Мастерская
Удобное удаление пыли при работе по дереву и работе в мастерской. На моделях со встроенной розеткой электрические устройства можно подключать непосредственно к пылесосу для влажной и сухой уборки, который автоматически всасывает щепу, как только вы начинаете пиление.
Жидкости и осколки
Название наших пылесосов для влажной и сухой уборки говорит само за себя. Разбитые бутылки, небольшие лужи или влажная грязь — не проблема благодаря высокой мощности всасывания, прочному контейнеру и возможности пылесосить без мешочного фильтра.
Протекшая или пролитая вода
Большие лужи возникают по разным причинам, но в каждом случае их можно тщательно удалить с помощью пылесоса Kärcher для влажной и сухой уборки. Большой контейнер позволяет пылесосить в течение длительного времени, а также быстро и без усилий собирать большие скопления воды.
Сад
Пылесос для влажной и сухой уборки – настоящий помощник даже в саду. Легко пылесосьте мелкие веточки, гравий, листья или сдуйте их в сторону с помощью функции воздуходувки.
Территория снаружи
Внутренние дворики, гаражи, подъезды домов и лестницы снова становятся чистыми с помощью пылесосов для влажной и сухой уборки.
Внутренние помещения
WD можно использовать как обычные пылесосы для уборки жилых помещений, обеспечивая наилучшие результаты уборки благодаря специальным аксессуарам, таким как насадка для ковров.
FAQs-Часто задаваемые вопросы
Беспроводные пылесосы для влажной и сухой уборки
Мощные аккумуляторные пылесосы для сухой и влажной уборки от Kärcher обеспечивают тщательную уборку там, где сетевые пылесосы для влажной и сухой уборки недоступны, или в труднодоступных местах – в автомобиле, под навесом, на даче или на садовых дорожках. ; при этом обеспечивая ту же функциональность, что и проводное устройство. Нет шнура, нет предела. Аккумулятор WD 3 с большим 17-литровым контейнером и компактный аккумулятор WD 1 в компактном портативном исполнении.
Аксессуары для пылесосов влажной и сухой уборки: практичнее, тщательнее
Аксессуары были специально разработаны для пылесосов сухой и влажной уборки Kärcher. Вместе с устройствами они обеспечивают впечатляющую эффективность очистки и расширяют область применения.