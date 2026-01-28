Пылесосы сухой и влажной уборки

Влажная или сухая уборка — не имеет значения: мощная линейка пылесосов WD убирает любую грязь. Откройте для себя пылесосы Kärcher, способные на всё. Их высокая мощность всасывания и быстрое удаление грязи без остатка со всех поверхностей пола вернут WOW в ваш дом и вокруг него. Будь то мокрая или сухая грязь, WD с его различными аксессуарами станет надежным союзником.