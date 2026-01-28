Пылесосы сухой и влажной уборки

Пылесос для мастерских или автомобильный пылесос, сухая или влажная грязь, крупная или мелкая грязь – не важно! Пылесосы для сухой и влажной уборки Kärcher предлагают различные области применения как снаружи, так и внутри помещений. Они выделяются из толпы превосходной мощностью всасывания, высокой энергоэффективностью и прочной конструкцией. Многофункциональные устройства имеют множество применений и полный набор аксессуаров, что делает их вашим чудодейственным решением проблем дома, сада и гаража.

People celebrate party on terrace

People celebrate party inside house

Person works wood in workshop

People in car

ВЕРНИ WOW. ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ.

Влажная или сухая уборка — не имеет значения: мощная линейка пылесосов WD убирает любую грязь. Откройте для себя пылесосы Kärcher, способные на всё. Их высокая мощность всасывания и быстрое удаление грязи без остатка со всех поверхностей пола вернут WOW в ваш дом и вокруг него. Будь то мокрая или сухая грязь, WD с его различными аксессуарами станет надежным союзником.

Разнообразные возможности применения

Многофункциональность заложена в ДНК наших пылесосов для сухой и влажной уборки. Эти сильные многозадачные устройства убираются в подвале, гараже, мастерской или в саду. Для ремонтных работ, уборки автомобиля пылесосом, избавления от осколков или пролитой воды. Неважно, сухая это грязь, мокрая, крупная или мелкая – эти мощные устройства надежно справляются даже с большим количеством воды.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Превосходная производительность уборки и мощность всасывания

Там, где обычные бытовые пылесосы борются, пылесосы для сухой и влажной уборки Kärcher действительно справляются с задачей. Благодаря мощному всасыванию в сочетании с выдающейся энергоэффективностью пылесосы для сухой и влажной уборки обеспечивают идеальный сбор грязи благодаря идеально согласованным устройствам и аксессуарам, обеспечивая быстрые и тщательные результаты уборки. Использование всасывающего устройства при пилении, шлифовании и других операциях снижает воздействие пыли и грязи, сохраняя рабочее место в чистоте.

Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

Еще больше удобства

Удобство следующего уровня: компактный дизайн занимает мало места для хранения. Это позволяет хранить шланг и принадлежности непосредственно на устройстве. Инновационная конструкция фильтров делает пылесосы для сухой и влажной уборки удобными в использовании — вообще без контакта с грязью. Более того, долгий срок службы благодаря высокому уровню качества и надежности отличает пылесосы для сухой и влажной уборки.

Compact wet and dry vacuum cleaners
Объем мусоросборника (л)
Длина кабеля (м)
Номинальная потребляемая мощность (Вт)
Особенности оборудования
Функции

Приложения

Надежные пылесосы Kärcher для влажной и сухой уборки не останавливаются на достигнутом. Они удаляют сухую грязь так же эффективно, как и влажную, и даже большое количество жидкости не проблема.

Kärcher WD 5 P S

Чистка автомобилей

Тщательно очистите автомобиль с помощью пылесоса Kärcher для влажной и сухой уборки. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет убирать между сиденьями и труднодоступными местами.

Kärcher WD 5 P S

Ремонт

Пылесосы для сухой и влажной уборки Kärcher также справятся с крупным мусором. Инновационная система фильтрации и неизменно высокая мощность всасывания упрощают процесс уборки и позволяют работать с низким потреблением энергии. Даже мокрый или влажный щебень не представляет проблемы.

Kärcher WD 3 P S

Мастерская

Удобное удаление пыли при работе по дереву и работе в мастерской. На моделях со встроенной розеткой электрические устройства можно подключать непосредственно к пылесосу для влажной и сухой уборки, который автоматически всасывает щепу, как только вы начинаете пиление.

Kärcher WD 2

Жидкости и осколки

Название наших пылесосов для влажной и сухой уборки говорит само за себя. Разбитые бутылки, небольшие лужи или влажная грязь — не проблема благодаря высокой мощности всасывания, прочному контейнеру и возможности пылесосить без мешочного фильтра.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Протекшая или пролитая вода

Большие лужи возникают по разным причинам, но в каждом случае их можно тщательно удалить с помощью пылесоса Kärcher для влажной и сухой уборки. Большой контейнер позволяет пылесосить в течение длительного времени, а также быстро и без усилий собирать большие скопления воды.

Wet and dry vacuum cleaners with blower function

Сад

Пылесос для влажной и сухой уборки – настоящий помощник даже в саду. Легко пылесосьте мелкие веточки, гравий, листья или сдуйте их в сторону с помощью функции воздуходувки.

Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

Территория снаружи

Внутренние дворики, гаражи, подъезды домов и лестницы снова становятся чистыми с помощью пылесосов для влажной и сухой уборки.

Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

Внутренние помещения

WD можно использовать как обычные пылесосы для уборки жилых помещений, обеспечивая наилучшие результаты уборки благодаря специальным аксессуарам, таким как насадка для ковров.

FAQs-Часто задаваемые вопросы

Как работает очистка фильтра пылесоса сухой и влажной уборки Kärcher?

Как заменить картриджный фильтр (WD 2 – WD 3)?

Как заменить плоский складчатый фильтр (WD 4 – WD 6)?

Как вставить мешок фильтра в пылесосы Kärcher для влажной и сухой уборки (WD 2 – WD 6)?

Как хранить шланг пылесоса Kärcher для влажной и сухой уборки (WD 3 – WD 6)?

Благодаря встроенной функции очистки фильтра грязные фильтры во всех первоклассных устройствах линейки WD 5 – WD 6 можно быстро и эффективно очистить, нажав кнопку очистки фильтра. Это означает, что вы можете работать с неизменно высокой мощностью всасывания даже при выполнении сложных задач по уборке.

Сухая, мокрая, крупная или мелкая грязь – не имеет значения! Насадки для пола собственной разработки гарантируют идеальный сбор грязи, впечатляют оптимальным скольжением и могут быть быстро и легко адаптированы к влажной или сухой грязи. С переключаемой насадкой для пола переключение удобно осуществляется с помощью ножного переключателя. Специальные насадки для пола гарантируют всестороннее удовлетворение от уборки.

Сухая уборка пылесосом

Для устройств с поролоновым фильтром (WD 2) мы всегда рекомендуем дополнительно использовать фильтр-мешок.

Для устройств с картриджными или плоскими складчатыми фильтрами (WD 3 – WD 6) при сборе мелкой пыли следует использовать фильтр-мешок. Для других целей можно без проблем пропылесосить без мешочного фильтра.

Влажная уборка пылесосом

При уборке жидкостей и влажной грязи мы рекомендуем пылесосить без мешочного фильтра. Поролоновые фильтры, патронные фильтры и плоские складчатые фильтры не повреждаются при влажной уборке пылесосом.

При необходимости промойте поролоновый фильтр и картриджный фильтр под проточной водой. Не трите и не чистите его. Дайте фильтрующему материалу полностью высохнуть, прежде чем использовать его снова.

Пылесосы сухой и влажной уборки Kärcher не подходят для уборки пепла. Холодную золу можно убрать с помощью предварительного сепаратора золы или пылесоса Kärcher для удаления золы.

Различные модели Kärcher имеют разную емкость наполнения, поэтому максимальная емкость наполнения зависит от модели устройства. Если достигнут максимальный объем наполнения, поплавок закрывает вакуумное отверстие, что останавливает всасывание. Устройство не выключается автоматически, а работает с повышенной скоростью. Немедленно выключите устройство и опорожните контейнер.

Подробная информация о минимальной и максимальной мощности сетевой розетки указана на сетевой розетке устройства.

Front view of WD 1 compact battery and WD 3 battery

Беспроводные пылесосы для влажной и сухой уборки

Мощные аккумуляторные пылесосы для сухой и влажной уборки от Kärcher обеспечивают тщательную уборку там, где сетевые пылесосы для влажной и сухой уборки недоступны, или в труднодоступных местах – в автомобиле, под навесом, на даче или на садовых дорожках. ; при этом обеспечивая ту же функциональность, что и проводное устройство. Нет шнура, нет предела. Аккумулятор WD 3 с большим 17-литровым контейнером и компактный аккумулятор WD 1 в компактном портативном исполнении.

Перейти к аккумуляторным пылесосам для влажной и сухой уборки

Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Аксессуары для пылесосов влажной и сухой уборки: практичнее, тщательнее

Аксессуары были специально разработаны для пылесосов сухой и влажной уборки Kärcher. Вместе с устройствами они обеспечивают впечатляющую эффективность очистки и расширяют область применения.

Перейти к поиску аксессуаров

