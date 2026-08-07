Как часто меняется фильтр?

Воздухоочиститель AF 100
Чтоб всем легко дышалось. Для наилучшего качества воздуха в вашей повседневной работе: воздушный фильтр Kärcher уменьшает количество вирусов, бактерий, аллергенов, мелкой пыли и запахов.
Некачественный воздух часто приводит к проблемам с концентрацией внимания и дискомфорту. Вызванные испарениями от ковров, пыльцой, микробами или плохим качеством воздуха после долгой встречи в конференц-зале это может привести к потере концентрации, головным болям, заложенности носа и даже приступам астмы. Особенно страдают аллергики. Дышите снова легко с нашим очистителем воздуха: после включения очиститель воздуха Kärcher AF 100 удаляет из воздуха аллергены и вредные вещества.
Just breathe!
Just breathe!
Just breathe!
Just breathe!
Очиститель воздуха AF 100 в работе
Чистый воздух, чистая производительность
Просто дышите глубоко и чувствуйте себя комфортно: Kärcher AF 100 гарантирует, что воздух, которым вы дышите, будет чистым и без микробов в офисах, конференц-залах, заведениях общественного питания и коммерческих помещениях. Принесите глоток свежего, чистого воздуха в свои помещения с нашим профессиональным воздушным фильтром. Современный очиститель воздуха AF 100 также отвечает вашим требованиям.
Уникальная система фильтрации AF 100 устраняет патогены, вирусы и бактерии в воздухе. Семь специализированных фильтров вместе обеспечивают постоянную чистоту и контролируемость качества воздуха.
Наши комплекты фильтров «High Protect 13 Solution» и «HEPA 14 Solution» обеспечивают высокий уровень безопасности, защищая от передающихся патогенов в воздухе, таких как вирусы и бактерии, которые в противном случае могут часами оставаться взвешенными в виде капель и аэрозолей в окружающем воздухе.
Обзор преимуществ
- Постоянно фильтрует загрязненный воздух
- Устраняет бактерии, аллергены, запахи
- Надежно снижает вирусную нагрузку
- Мощные двигатели для больших помещений
- Современный и компактный дизайн устройства
- Снижает риск заражения микробами и аэрозолями
- Гибкость благодаря подвижным роликам
- Доступны сертифицированные наборы фильтров
- Тихая работа и отсутствие раздражающего шума благодаря низкому уровню шума
Как работает наш очиститель воздуха Kärcher
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Системы фильтрации в наших очистителях воздуха Kärcher основаны на самых современных технологиях. Воспользуйтесь неоспоримыми преимуществами наших фильтров:
- Универсальные фильтры с широким диапазоном эффективности
- Четыре различных фильтрующих ins
- Бактерии, запахи или аллергены полностью удаляются
- Оптимальные результаты благодаря предварительному фильтру и системе фильтрации
- Информативный индикатор состояния фильтра
НАДЕЖНЫЙ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Забудьте о плохом воздухе – воспользуйтесь лучшим качеством воздуха для своих сотрудников или клиентов с помощью наших профессиональных очистителей воздуха:
- Снизить уровень заражения
- Низкий риск передачи заболеваний
- Улучшить качество воздуха
- Устранение запахов
- Повышение уровня энергии в рабочее время
ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ
Встроенный интеллектуальный дисплей показывает значение мелкой пыли PM2,5 в помещении, а также срок службы фильтра в процентах. В автоматическом режиме логика машины управляет вентилятором в соответствии с уровнем PM2,5 в окружающем воздухе.
Особенности очистителя воздуха Kärcher AF 100 со встроенным фильтром HEPA 14
Области применения: один продукт – множество разнообразных применений
Будь то в офисе, гостиничных номерах, школах, залах ожидания или конференц-залах, мы хотим дышать чистым воздухом с чистой совестью, где бы мы ни находились. Воздушный фильтр Kärcher эффективно очищает воздух в помещениях, удаляя аэрозоли, вирусы, аллергены и многие другие вредные вещества.
Промышленные и офисные помещения
Чистый воздух на рабочем месте является проблемой для каждой компании, будь то промышленность, малые или большие офисы, конференц-залы или кухни в комнатах отдыха. Каждый должен чувствовать себя в безопасности на рабочем месте. Воздухоочиститель Kärcher AF 100 надежно очищает воздух в закрытых помещениях, удаляя вредные вещества и обеспечивая высокий уровень безопасности на рабочем месте. Благодаря уникальной технологии воздушного фильтра он снижает уровень аэрозолей в воздухе, помогая снизить риск заражения.
Образование и государственные учреждения
Очиститель воздуха Kärcher AF 100 обеспечивает чистоту и обеззараживание воздуха в любом учебном заведении, на спортивных объектах и в административных помещениях. Воздушный фильтр Kärcher обеспечивает постоянное наилучшее качество воздуха даже в полностью заполненных классах или детских садах. Он удаляет вредные вещества из воздуха, снижая риск заражения микробами и аэрозолями.
Гостиничный сектор
Чувство комфорта является главным приоритетом в сфере профессионального гостеприимства. Безопасность гостей и сотрудников имеет первостепенное значение. Очиститель воздуха Kärcher AF 100 надежно удаляет вредные вещества, вирусы и бактерии из воздуха во всех помещениях общего пользования. Он обеспечивает наилучшее качество воздуха от вестибюля до коридоров, в гастрономическом секторе, других местах общего пользования, а также в фитнес- и велнес-зонах. Он фильтрует везде, где это необходимо. Отмеченная наградами мобильная конструкция обеспечивает гибкое и универсальное использование.
Гастрономия
Поддержание чистоты воздуха имеет ключевое значение в часто посещаемых заведениях общественного питания, таких как рестораны, кафе и столовые. Чистый воздух защищает всех гостей, а также обслуживающий персонал. Большое количество людей в замкнутом пространстве быстро снижает качество воздуха, увеличивая риск заражения и быстрого распространения возбудителей по воздуху. Современный очиститель воздуха Kärcher AF 100 удаляет не только аэрозоли, но и запахи из воздуха в помещениях. Его можно использовать в обеденных зонах, а также в санитарных, барных и кухонных зонах.
Медицинское оборудование
Очиститель воздуха AF 100 — это идеальное решение для профессиональной гигиенической очистки воздуха в зонах с повышенным содержанием микробов, например в больницах, медицинских учреждениях или домах престарелых. Благодаря своей гибкой конструкции его можно использовать универсальным и мобильным способом везде, где это необходимо, что делает его развертывание практичным и простым. Благодаря мощной системе фильтрации он надежно обеспечивает чистоту и безопасность воздуха для пациентов и медицинского персонала.
Зоны обслуживания
Качество воздуха в закрытых помещениях играет важную роль во всех сферах обслуживания. Очиститель воздуха Kärcher AF 100 идеально подходит для профессионального использования с целью соблюдения гигиенических норм и удаления вредных веществ из воздуха. Благодаря своей компактной гибкой конструкции и мощной системе фильтрации он готов к использованию в самых разных местах.
Что отфильтровывается?
Очиститель воздуха Kärcher фильтрует патогенные микроорганизмы, такие как вирусы и бактерии, — долгосрочное решение, которое может делать гораздо больше, чем просто фильтровать аэрозоли.
Более того, наш воздушный фильтр Kärcher также удаляет из воздуха пыль, пыльцу, споры плесени и другие вредные соединения. Благодаря специальному НЕРА-фильтру машина надежно очищает воздух в помещениях, позволяя вам снова дышать полной грудью.
СПОРЫ ПЛЕСЕНИ
ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА
ЗАПАХИ
МЕЛКИЕ ЧАСТИЦЫ
БАКТЕРИИ И ВИРУСЫ
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
ПЫЛЬ
ХИМИЧЕСКИЕ ГАЗЫ
Как часто меняется фильтр?
В автоматическом режиме очиститель воздуха автоматически измеряет качество воздуха с помощью лазерного датчика и точно адаптирует свою производительность. Это обеспечивает постоянное качество воздуха и оптимальное использование фильтра. Однако, если требуется замена фильтра, мы позаботились о том, чтобы это было максимально просто: откройте боковую крышку, замените картриджный фильтр, готово!
Как правило, чем чаще используется машина, тем чаще следует заменять или чистить встроенный фильтр, чтобы обеспечить надежную эффективность. Ощутимое снижение мощности всасывания в воздушном фильтре свидетельствует о необходимости замены фильтра. В идеале фильтр HEPA 14 следует заменять каждые три месяца. В зонах с повышенными требованиями к гигиене рекомендуется менять фильтр каждый месяц.
Чистить или менять фильтр?
Consistently high filter strength and regular filter replacement are particularly important for allergy sufferers. A filter gradually loses its effectiveness depending on how it is used and the strain it is placed under – it is then time for it to be replaced. Regular change intervals are the only way to ensure consistently high quality and hygienic cleanliness. Cleaning the HEPA 14 filter with water is not recommended.
Вы можете узнать больше о наших фильтрах HEPA 14 здесь
Фильтр HEPA 14: гигиеническое решение для чистого воздуха в помещении
Мы ежедневно соприкасаемся с вирусами, бактериями, мелкодисперсной пылью и аллергенами, которые циркулируют в воздухе помещений в офисах, отелях, больницах, врачебных кабинетах, школах, а также, конечно же, в наших домах и квартирах. Респираторные заболевания часто являются долгосрочным последствием.
Фильтры Kärcher HEPA 14 обеспечивают долговременную фильтрацию аэрозолей из воздуха в закрытых помещениях и удаление вредных частиц. Встроенные в устройства фильтрации воздуха Kärcher и пылесосы для сухой уборки, они эффективно и надежно очищают воздух в помещении.