Как часто меняется фильтр?

Чистый воздух, чистая производительность

Просто дышите глубоко и чувствуйте себя комфортно: Kärcher AF 100 гарантирует, что воздух, которым вы дышите, будет чистым и без микробов в офисах, конференц-залах, заведениях общественного питания и коммерческих помещениях. Принесите глоток свежего, чистого воздуха в свои помещения с нашим профессиональным воздушным фильтром. Современный очиститель воздуха AF 100 также отвечает вашим требованиям.

Уникальная система фильтрации AF 100 устраняет патогены, вирусы и бактерии в воздухе. Семь специализированных фильтров вместе обеспечивают постоянную чистоту и контролируемость качества воздуха.

Наши комплекты фильтров «High Protect 13 Solution» и «HEPA 14 Solution» обеспечивают высокий уровень безопасности, защищая от передающихся патогенов в воздухе, таких как вирусы и бактерии, которые в противном случае могут часами оставаться взвешенными в виде капель и аэрозолей в окружающем воздухе.