Паровые гладильные системы

И утюжка, и паровая чистка. Пар может использоваться как для глажения, так и для уборки: паровая гладильная система Керхер сочетает обе функции. Входящий в нее пароочиститель обеспечивает тщательную уборку пола, а паровой утюг и активная гладильная доска – превосходную утюжку.

0 Продукты
Kärcher И утюжка, и паровая чистка.

Главные преимущества

Паровая гладильная система – превосходное комплексное решение, обеспечивающее как эффективную утюжку, так и тщательную уборку. Она гарантирует пользователю максимальный комфорт и вдвое сокращает время утюжки.

Dampfabsaugung

Система отвода пара

Активная система отвода пара обеспечивает его улучшенное проникновение в структуру ткани. Удаление избытка пара гарантирует получение сухого белья, которое может быть сразу же убрано в шкаф.

Aufblasfunktion

Функция продувки

"Воздушная подушка" облегчает глажение деликатных материалов и исключает образование складок.

50 % schneller bügeln

В два раза быстрее

Постоянная подача пара под высоким давлением облегчает глажение плотных материалов и позволяет экономить до 50 % времени.

Umfangreiches Zubehör für alle Bereiche

Принадлежности для решения любых задач

Пароочиститель укомплектован широким набором принадлежностей, обеспечивающих выполнение разнообразных работ.

