Паровые гладильные системы
И утюжка, и паровая чистка. Пар может использоваться как для глажения, так и для уборки: паровая гладильная система Керхер сочетает обе функции. Входящий в нее пароочиститель обеспечивает тщательную уборку пола, а паровой утюг и активная гладильная доска – превосходную утюжку.
Главные преимущества
Паровая гладильная система – превосходное комплексное решение, обеспечивающее как эффективную утюжку, так и тщательную уборку. Она гарантирует пользователю максимальный комфорт и вдвое сокращает время утюжки.
Система отвода пара
Активная система отвода пара обеспечивает его улучшенное проникновение в структуру ткани. Удаление избытка пара гарантирует получение сухого белья, которое может быть сразу же убрано в шкаф.
Функция продувки
"Воздушная подушка" облегчает глажение деликатных материалов и исключает образование складок.
В два раза быстрее
Постоянная подача пара под высоким давлением облегчает глажение плотных материалов и позволяет экономить до 50 % времени.
Принадлежности для решения любых задач
Пароочиститель укомплектован широким набором принадлежностей, обеспечивающих выполнение разнообразных работ.