ОКОННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
Чистые окна без особого труда: мойка окон без загрязнения стен и полов. Последнее поколение аккумуляторных стеклоочистителей для дома Керхер позволяет просто и быстро помыть окна, не оставляя разводов. Невероятно удобный стеклоочиститель для мытья окон всасывает воду с поверхности – без разводов и капель грязной воды.
Просто WOW! Верните идеальную чистоту любой гладкой поверхности!
Безупречная чистота. В три раза быстрее. Не только для окон.
Сэкономьте время и силы при помощи беспроводного пылесоса для окон Kärcher. Функция всасывания оконного пылесоса обеспечивает чрезвычайно эффективную очистку стеклянных и блестящих поверхностей - без разводов и остатков. Кроме того, удобный и эргономичный беспроводной пылесос для окон Kärcher позволяет очень гигиенично мыть окна, поскольку отсутствует прямой контакт с грязной водой. Мойщики окон подходят для всех гладких поверхностей, таких как зеркала, плиты, двери, плитка и столы.
В три раза быстрее
Очистить окна стеклоочистителем Kärcher в три раза быстрее, чем вручную.
Не оставляет разводов
Очистка без разводов благодаря высококачественной силиконовой/резиновой губке и инновационной функции всасывания.
Без капель
Пылесос для окон быстро и надежно очищает гладкие поверхности - без капель грязной воды.
Настоящее качество
Настоящее качество Kärcher от изобретателя беспроводного очистителя окон.
Back to black. Новый стеклоочиститель WV 5 Plus N Black Edition
Теперь доступен в особом дизайне Black Edition: беспроводной пылесос для окон Kärcher WV 5 делает уборку гладких поверхностей детской забавой. Он приятно тихий, удобно лежит в руке благодаря мягкому захвату и легко очищает поверхность вплоть до края окна с помощью регулируемой проставки. Его сменные батареи обеспечивают достаточную мощность для любой работы и позволяют работать непрерывно без перебоев. В комплект поставки также входит узкая всасывающая насадка для решетчатых окон.
Вернуться к продукту
Аккумуляторные стеклоочистители для очистки любых гладких поверхностей
Поистине универсальное решение: аккумуляторный стеклоочиститель Kärcher позволяет очищать не только оконные стекла, но и практически любые другие гладкие водостойкие поверхности, например зеркала, автомобильные стекла, стенки душевых кабин, стеклянные столы, варочные панели и кухонные столешницы.
Мойка окон
Очистка оконных стекол никогда еще не была столь простым делом: наш аккумуляторный стеклоочиститель решает эту задачу в считаные секунды и не оставляет на поверхностях полос и разводов.
Очистка душевой кабины
Стеклоочиститель позволяет быстро и легко очищать стенки душевых кабин и кафель на стенах ванной.
Сбор жидкостей
При помощи стеклоочистителя Kärcher можно быстро удалить с поверхности небольшое количество пролитой жидкости.
Сбор конденсата
При помощи стеклоочистителя Kärcher можно быстро удалить со стекол конденсированную влагу.
Простая предварительная очистка
Подготовка является ключевым моментом: для достижения оптимального результата очистки стекло или гладкую поверхность необходимо предварительно очистить и смочить. Только после этого можно использовать оконный пылесос WV и отсасывать грязную воду. Для оптимальной предварительной очистки доступны 3 варианта: стандартный распылитель, распылитель Extra и беспроводной вибропад KV 4.
Стандартная распылительная бутылка
С салфеткой из микроволокна. Облегчает протирание любой гладкой поверхности.
Распылительная бутылка Extra
В распылителе Extra можно регулировать ширину микроволоконной насадки, что очень удобно для мойки больших или маленьких окон.
Беспроводной вибропад KV 4
Беспроводной вибропад упрощает очистку благодаря вибрациям и электрической системе увлажнения. Система крепления застежка-липучка позволяет очень быстро и легко прикреплять и заменять салфетки.
Беспроводной вибропад KV 4 легко удаляет стойкие загрязнения с гладких поверхностей.
Мощная борьба с грязью: благодаря встроенной функции вибрации и автоматического смачивания аккумуляторный вибропад KV 4 мгновенно очищает любые гладкие поверхности. Другие преимущества включают интуитивное управление и быстрое прикрепление протирочной салфетки при помощи застежки-липучки.
Очистка без разводов в 3 шага с помощью пульверизатора и пылесоса для окон
1. Распыление
Сначала нанесите чистящее средство на стекло.
2. Очистка
Затем очистите поверхность.
3. Всасывание
Затем соберите грязный раствор. Всё сделано!
Очистка без разводов в 2 этапа при помощи вибропада KV 4 и пылесоса для окон
KV 4 впечатляет своей функцией вибрации и автоматическим смачиванием протирочной салфеткой. Поверхности можно протирать без дополнительного распыления, а стойкие загрязнения удалять.
1. Очистка
Сначала смочите и очистите окно аккумуляторным вибропадом KV 4.
2. Всасывание
Затем соберите грязную воду пылесосом при помощи аккумуляторного пылесоса для окон. Готово!
Широкий выбор: аккумуляторные оконные пылесосы от Kärcher
WV 6 – высокий класс производительности. Оконный пылесос с долгим временем работы от одной зарядки и усовершенствованными всасывающими губками.
WV 2 - универсальный. Оконный пылесос с особенно легким дизайном и удобством использования.
Модельный ряд
Аксессуары
Каталог аксессуаров к аккумуляторным стеклоочистителям Керхер прекрасно расширит и дополнит функционал устройства. Телескопический удлинитель, например, поможет осуществить уборку окон на высоте.