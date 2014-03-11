ОКОННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Чистые окна без особого труда: мойка окон без загрязнения стен и полов. Последнее поколение аккумуляторных стеклоочистителей для дома Керхер позволяет просто и быстро помыть окна, не оставляя разводов. Невероятно удобный стеклоочиститель для мытья окон всасывает воду с поверхности – без разводов и капель грязной воды.

BRING BACK THE WOW TO ANY SMOOTH SURFACE

BRING BACK THE WOW TO ANY SMOOTH SURFACE

BRING BACK THE WOW TO ANY SMOOTH SURFACE

BRING BACK THE WOW TO ANY SMOOTH SURFACE

BRING BACK THE WOW TO ANY SMOOTH SURFACE

Просто WOW! Верните идеальную чистоту любой гладкой поверхности!

Cordless window cleaners

Безупречная чистота. В три раза быстрее. Не только для окон.

Сэкономьте время и силы при помощи беспроводного пылесоса для окон Kärcher. Функция всасывания оконного пылесоса обеспечивает чрезвычайно эффективную очистку стеклянных и блестящих поверхностей - без разводов и остатков. Кроме того, удобный и эргономичный беспроводной пылесос для окон Kärcher позволяет очень гигиенично мыть окна, поскольку отсутствует прямой контакт с грязной водой. Мойщики окон подходят для всех гладких поверхностей, таких как зеркала, плиты, двери, плитка и столы.

Clean windows 3 times faster

В три раза быстрее

Очистить окна стеклоочистителем Kärcher в три раза быстрее, чем вручную.

Clean windows streak-free

Не оставляет разводов

Очистка без разводов благодаря высококачественной силиконовой/резиновой губке и инновационной функции всасывания.

Clean windows without any dripping dirty water

Без капель

Пылесос для окон быстро и надежно очищает гладкие поверхности - без капель грязной воды.

Original Kärcher cordless window cleaner

Настоящее качество

Настоящее качество Kärcher от изобретателя беспроводного очистителя окон.

WV 5 Plus N Black Edition

Back to black. Новый стеклоочиститель WV 5 Plus N Black Edition

Теперь доступен в особом дизайне Black Edition: беспроводной пылесос для окон Kärcher WV 5 делает уборку гладких поверхностей детской забавой. Он приятно тихий, удобно лежит в руке благодаря мягкому захвату и легко очищает поверхность вплоть до края окна с помощью регулируемой проставки. Его сменные батареи обеспечивают достаточную мощность для любой работы и позволяют работать непрерывно без перебоев. В комплект поставки также входит узкая всасывающая насадка для решетчатых окон.

Вернуться к продукту

Аккумуляторные стеклоочистители для очистки любых гладких поверхностей

Поистине универсальное решение: аккумуляторный стеклоочиститель Kärcher позволяет очищать не только оконные стекла, но и практически любые другие гладкие водостойкие поверхности, например зеркала, автомобильные стекла, стенки душевых кабин, стеклянные столы, варочные панели и кухонные столешницы.

Cleaning windows

Мойка окон

Очистка оконных стекол никогда еще не была столь простым делом: наш аккумуляторный стеклоочиститель решает эту задачу в считаные секунды и не оставляет на поверхностях полос и разводов.

Cleaning shower cabins

Очистка душевой кабины

Стеклоочиститель позволяет быстро и легко очищать стенки душевых кабин и кафель на стенах ванной.

Vacuuming liquids

Сбор жидкостей

При помощи стеклоочистителя Kärcher можно быстро удалить с поверхности небольшое количество пролитой жидкости.

Absorbing condensation

Сбор конденсата

При помощи стеклоочистителя Kärcher можно быстро удалить со стекол конденсированную влагу.

Простая предварительная очистка

Подготовка является ключевым моментом: для достижения оптимального результата очистки стекло или гладкую поверхность необходимо предварительно очистить и смочить. Только после этого можно использовать оконный пылесос WV и отсасывать грязную воду. Для оптимальной предварительной очистки доступны 3 варианта: стандартный распылитель, распылитель Extra и беспроводной вибропад KV 4.

Sprühflasche WV 2

Стандартная распылительная бутылка

С салфеткой из микроволокна. Облегчает протирание любой гладкой поверхности.

Sprühflasche WV 5 Extra

Распылительная бутылка Extra

В распылителе Extra можно регулировать ширину микроволоконной насадки, что очень удобно для мойки больших или маленьких окон.

KV 4 vibrating cordless wiper

Беспроводной вибропад KV 4

Беспроводной вибропад упрощает очистку благодаря вибрациям и электрической системе увлажнения. Система крепления застежка-липучка позволяет очень быстро и легко прикреплять и заменять салфетки.

KV 4 cordless wiper removes stubborn dirt from smooth surfaces.

Беспроводной вибропад KV 4 легко удаляет стойкие загрязнения с гладких поверхностей.

Мощная борьба с грязью: благодаря встроенной функции вибрации и автоматического смачивания аккумуляторный вибропад KV 4 мгновенно очищает любые гладкие поверхности. Другие преимущества включают интуитивное управление и быстрое прикрепление протирочной салфетки при помощи застежки-липучки. 

Перейти к KV 4

Очистка без разводов в 3 шага с помощью пульверизатора и пылесоса для окон

Spray spray bottle onto glass pane.

1. Распыление


Сначала нанесите чистящее средство на стекло.

Clean glass pane with the spray bottle attachment.

2. Очистка

Затем очистите поверхность.

Suction glass pane using Kärcher window vac.

3. Всасывание

Затем соберите грязный раствор. Всё сделано!

Очистка без разводов в 2 этапа при помощи вибропада KV 4 и пылесоса для окон

KV 4 впечатляет своей функцией вибрации и автоматическим смачиванием протирочной салфеткой. Поверхности можно протирать без дополнительного распыления, а стойкие загрязнения удалять.

Wet and clean window with cordless wiper.

1. Очистка

Сначала смочите и очистите окно аккумуляторным вибропадом KV 4.

Vacuum dirty water with cordless window vac.

2. Всасывание

Затем соберите грязную воду пылесосом при помощи аккумуляторного пылесоса для окон. Готово!

Широкий выбор: аккумуляторные оконные пылесосы от Kärcher

Streak-free suction of windows with the WV 6 window vac.

WV 6 – высокий класс производительности. Оконный пылесос с долгим временем работы от одной зарядки и усовершенствованными всасывающими губками.

> Перейти к WV 6 Plus

> Перейти к WV 6 Premium

Clean glass panes with the WV 2 window vac.

WV 2 - универсальный. Оконный пылесос с особенно легким дизайном и удобством использования.

> Перейти к WV 2 Premium 10 Years Edition

Модельный ряд

0 Продукты

Аксессуары

Каталог аксессуаров к аккумуляторным стеклоочистителям Керхер прекрасно расширит и дополнит функционал устройства. Телескопический удлинитель, например, поможет осуществить уборку окон на высоте. 

Поиск аксессуаров
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова